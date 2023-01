Mit Tempo nach vorne: Die Samtgemeinde Sottrum hat für 2023 einiges auf dem Zettel

Von: Nina Baucke

Die Samtgemeinde Sottrum will in diesem Jahr an der Umsetzung des Ganztagsbetriebs an den Schulen der Kommune arbeiten. © IMAGO Images / Sven Simon

Das Schulentwicklungskonzept, die Pläne für das Rathaus: Die Samtgemeinde Sottrum sieht sich einigen Herausforderungen gegenüber. Verwaltungchef Holger Bahrenburg setzt bei der Realisierung auf die offene und ehrliche Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung.

Sottrum – 2022 hatte es in sich: Krieg in der Ukraine, gefolgt von der Ankunft zahlreicher Geflüchteter in der Samtgemeinde Sottrum und der Energiekrise, dazu anstehende Großprojekte wie der Rathausbau und der Schulentwicklungsplan, den die Kommune in Planung hat. Und dennoch: „Es hätte sehr viel schlechter laufen können“, sagt Holger Bahrenburg mit Blick auf die Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung bei diesen Themen im ersten vollen Jahr seiner Amtszeit. Aber er weiß auch: Diese Themen, vor allem das Rathaus und der Schulentwicklungsplan, prägen auch in diesem Jahr die Agenda der Samtgemeinde.

Denn das hohe Tempo, dass Bahrenburg schon zu Beginn seiner Amtszeit angemerkt hatte, wird auch in den kommenden Monaten nötig bleiben. Das ist allein schon mal im Fall des Schulentwicklungsplanes notwendig, denn der soll bis zu den Sommerferien fertig sein. Der Hintergrund: Sind anhand des Konzeptes bauliche Änderungen zum Start des Ganztagsbetriebs 2026 nötig, will die Samtgemeinde im zweiten Halbjahr die Planungen anschieben, um 2024 in die Umsetzung zu gehen. „Denn im Sommer beginnen die Vorbereitungen für den Haushalt des nächsten Jahres, und so können wir erste Kostenschätzungen einarbeiten“, sagt Bahrenburg. „Natürlich ist das bis 2026 ein enges Zeitfenster. Aber mir ist es wichtig, 2026 so weit zu sein, dass wir dann auch mit dem Ganztagsbetrieb anfangen können.“ Auch in Sachen Digitalisierung soll es an der Schulen weitergehen, „da wollen wir, dass der Standard, den das Gymnasium mittlerweile hat, auch der Standard der anderen Schulen ist“, macht der Verwaltungschef klar.

Rathausbau wird konkreter

Aber auch in Sachen Rathausbau wird es in diesem Jahr konkreter: Im Februar werden die Ergebnisse des Architektenwettbewerbes vorgestellt. Dazu will die Samtgemeinde in diesem Jahr ein Katastrophenschutzkonzept auf den Weg bringen. „Dafür haben wir ja auch eine halbe Stelle im Ordnungsamt dazu bekommen“, so Bahrenburg. „Wir wollen für den Fall X vorbereitet sein, beispielsweise für einen Blackout oder eine Überschwemmung – oder falls mal ein Zug entgleist. Denn wie verhalten wir uns bei einem Blackout zum Beispiel? Wo schaffen wir Wärmestuben, wo sind Anlaufpunkte, wo ist die Zentrale? Natürlich sind wir alle glücklich, wenn nichts davon eintritt, aber ich möchte, dass wir für den Fall etwas in der Schublade haben.“ Zwar ist der Krieg in der Ukraine laut Bahrenburg nicht der Auslöser für das Konzept, „aber der Krieg hat das Ganze noch einmal forciert“.

Und eine weitere Folge dieses Krieges, die Ankunft zahlreicher Geflüchteter aus der Ukraine sowie der Menschen, die aus anderen Ländern in Deutschland Schutz suchen, wird auch in diesem Jahr eine besondere Herausforderung bleiben, so Bahrenburg. „Auch da sind wir weiterhin am Ball. Ich bin sehr dankbar, dass wir aktuell genügend Wohnraum in der Hinterhand haben, um Geflüchtete aufzunehmen. Wobei, und das betonte ich weiterhin immer wieder, wir weiterhin für jeden Wohnraum, den wir angeboten bekommen, dankbar sind“, betont der Horstedter. „Denn auch, wenn wir im Moment das Gefühl haben, dass die Welle etwas abgeflacht ist, müssen wir mit weiteren Geflüchteten in den nächsten Monaten rechnen – und da will ich vorbereitet sein.“ Denn Turnhallen sind für ihn nur die letzte Option: „Ich halte es gerade nach der Coronapandemie für extrem wichtig, dass Ehrenamt und Sport wieder möglich sind. Und dafür müssen wir an einem Strang ziehen. Denn für eine kleine Kommune wie Sottrum ist das schon eine extrem hohe Herausforderung.“

Schritt nach vorne in Sachen Schnittstellenoptimierung

Ebenso eine Herausforderung in diesem Jahr wird es sein, die Stellenaufstockung, die die Politik im vergangenen Jahr bewilligt hatte, auch umzusetzen. „Wir müssen diese Stellen jetzt schnell besetzen, denn nur so können wir die vielen Themen, die wir angehen müssen auch parallel bespielen – und damit wir auch die Aufgaben, die wir in unserem Projektplan 2026 festgelegt haben, auch bis dahin umsetzen können.

Auch bei der Schnittstellenoptimierung will die Samtgemeinde einen weiteren Schritt nach vorne machen: „Wir haben zum Beispiel in Sachen Kindertagesstätten bereits viel vereinheitlicht, das geht in diesem Jahr weiter“, erklärt Bahrenburg. „In Sachen Straßenunterhaltung haben wir die Mitgliedsgemeinden mit ins Boot geholt. Und wir wollen einen Rahmenvertrag ausschreiben, damit nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern wir gemeinsame Projekte auch von der Samtgemeinde aus bespielen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Entscheidungsbefugnisse bei der Samtgemeinde liegen. Welchen Bedarf sie haben, müssen uns die Bürgermeister daher konkret sagen.“

Wichtig ist: Was ist gut für die Samtgemeinde, was ist gut für die Bürger?

Eine wichtige Komponente wird für ihn auch der Klimaschutz sein. Aktuell prüft die Kommune eine Zusammenarbeit mit der Bürgerenergiegenossenschaft (Begs). „Mein Ziel ist es, sukzessive die öffentlichen Dachflächen mit Photovoltaikanlagen zu belegen – wünschenswerterweise in Zusammenarbeit mit der Begs.“ Darüber hinaus optimiert die Samtgemeinde derzeit die Beleuchtung ihrer Immobilien. „Da müssen wir in diesem Jahr Tempo machen“, sagt Bahrenburg.

Er hofft, dass die mit diesen Themen verbundene Arbeit sowie die Entscheidungen in einem konstruktiven und offenem Klima zwischen Politik und Verwaltung passieren. „Wichtig ist: Was ist gut für die Samtgemeinde, was ist gut für die Bürger?“, sagt Bahrenburg. „Und da wünsche ich mir, dass diese Zusammenarbeit so offen und ehrlich bleibt.“