Bauhof-Erweiterung in Sottrum: Gemeinderat legt sich auf einen Variantenentwurf fest

Von: Lars Warnecke

Das Bauhof-Gelände an der Boschstraße. Um die Anlage zukunftssicher zu machen, hat sich der Gemeinderat jetzt für eine Erweiterung ausgesprochen. © Warnecke

Der Weg für eine Erweiterung des Sottrumer Bauhofs ist frei: Am Montag hat sich der Gemeinderat für eine Entwurfsvariante ausgesprochen – allerdings entspricht die nicht mehr der von der Politik zuletzt favorisierten.

Sottrum – Erstens kommt es anders, zweitens als man denk: Ja, der Bauhof der Gemeinde Sottrum soll eine Erweiterung erfahren, will dieser zukunftsfähig bleiben. Darüber ist in den politischen Gremien schon ausgiebig diskutiert worden. Darin ist man sich einig. Aber: Das mehrheitlich im Verwaltungsausschuss getroffene Votum, man möge beschließen, das Anbauvorhaben in Form der sogenannten Variante 4.

5 in die Tat umzusetzen, hatte im Rat nun urplötzlich nicht mehr Bestand. Was ist geschehen? „Ich habe im Nachgang nochmal mit dem Bauhof gesprochen, um sämtliche Vor- und Nachteile zu eruieren“, erläuterte Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg am Montag in der Sitzung. Dort sei man schließlich zu der Entscheidung gekommen, eine andere Variante – sie trägt in der Auswahlliste die Nummer fünf – als bestmögliche weil praktikabelste zu bewerten. „Auch wenn diese nicht dem entspricht, was über ,Sottrum 2030‘ gefordert wird, ist es weiterhin so, dass sie aktuell die rechtlichen Anforderungen erfüllt“, gab der Rathaus-Chef zu verstehen. Und sie sei nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch kostengünstiger. Demnach müssten für die Maßnahme, bei der eine Trennung von Warm- und Kalthalle zum Tragen käme, 950 000 Euro brutto in die Hand genommen werden – und damit rund 15 000 weniger als noch für die zuletzt vor allem von der CDU favorisierten Variante angesetzt waren.

Wie die Bauhof-Erweiterung nun aussehen soll? An die Warmhalle schließt sich ein Anbau an, welcher neben einem Sozialraum, WC-Anlagen, Putzkammer und Umkleidekabine zwei Büroräume beherbergen würde. Letztere böten den Mitarbeitern einen barrierefreien Blick auf das Tor im Einfahrtsbereich, so Bahrenburg. Welchen Vorteil die Fünfer-Variante ihm zufolge außerdem habe: Sowohl die Warmhalle, als auch der Bereich der Sozialräume könnten problemlos später noch bei Bedarf erweitert werden – „auch wenn wir uns bei der Zufahrt ein bisschen einschränken müssten.“ Bisher sei aber „nur“ eine ungefähre Verdoppelung des Bestandes vorgesehen – von aktuell 200 auf rund 433 Quadratmetern.

So viel sei schon verraten: Einstimmig, bei fünf Enthaltungen, wurde diese Version vom Rat angenommen. Der Entscheidung vorausgegangen waren zahlreiche Wortbeiträge der Mitglieder. Friederike Paar, Fraktionschefin der CDU, etwa erklärte, dass ihre Partei sich nicht vor der Variante sperren werde, wenn der Bauhof meint, mit dieser besser leben zu können. „Uns kommt es darauf an, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind und der gesamte Bau nachher nutzbar ist.“ Und es sei wichtig, im Hinblick auf die kommunalen Finanzen nicht zu groß zu bauen – auch wenn Sottrum irgendwann mal auf 10 000 Einwohner anwachsen sollte und daher mit fünf Bauhof-Mitarbeitern mehr geplant werden müsste.

Hans-Jürgen Brandt (SPD) befand derweil: „Ich freue mich, dass sich die Vernunft in den Köpfen durchgesetzt hat.“ Seinen Worten nach spreche sich der Rat durchaus für eine zukunftsfähige Variante aus, die nicht nur den jetzigen Bedarf abdecke, sondern auch nachher noch Erweiterungsmöglichkeiten böte. „Es nützt nichts, wenn wir dort etwas hinbauen, was der Bauhof als unzweckmäßig ansieht. Ob die Maßnahme in einem oder zwei Bauabschnitten getätigt werde, das müsse die Entwicklung zeigen.

Die Planzeichnung macht es deutlich: Mit dem Anbau an die Warmhalle (hier rot abgebildet) würde sich die Größe der Liegenschaft nahezu verdoppeln. © -

Von „Wertschätzung“ sprach AfD-Ratsfrau Andrea Kaiser: „Wenn die Mitarbeiter sich diese Variante wünschen, sollten wir das auch honorieren. Wir haben auf dem Bauhof ein gutes Team.“

Dass man auch mit dieser Variante keine Sparversion beschließen würde, gab Andreas Zack von der Gruppe FDP/Grüne zu verstehen. „Wir hatten zu keinem Zeitpunkt der Diskussion ein Problem mit dem Anbau, sehen definitiv bei den bestehenden Räumlichkeiten Handlungsbedarf“, so der FDP-Mann. Was seine Fraktion vermisst habe, sei allerdings eine faire und auf Kompromiss ausgerichtete Diskussion aller Beteiligten. Hierzu hätte ihm zufolge eine echte Minimalvariante gehört, die er und seine politischen Mitstreiter gerne um zusätzliche Elemente ergänzt hätten. „Durch die Strukturierung der Räume – Stichwort Damentoilette – und den Anbau der Warmhalle sind wir allen Wünschen des Bauhofs gefolgt und damit deutlich über das rechtlich nötige Maß hinausgegangen.“

Zwei Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Erweiterung Gerd Helms, parteiloses Mitglied in der CDU-Fraktion, stellten: Inwiefern spielt das von der Samtgemeindeverwaltung forcierte Thema Schnittstellenoptimierung auch für den Bauhof eine Rolle? Und: Was wird auf der Anlage in fünf, sechs Jahren an Maschinen, Fahrzeugen und Personal gebraucht? Bahrenburg beteuerte, dass eine Zusammenlegung von Bauhöfen in der Kommune nicht infrage kommen würde. „Die Gemeinden behalten ihre eigenständigen Bauhöfe.“ Wo er die Liegenschaft in naher Zukunft sieht? „,Sottrum 2030‘ gibt vieles vor, wo wir hin wollen, aber es hängt natürlich auch von politischen Beschlüssen ab.“ Wenn der Ort weiter so wachse, wie das Entwicklungsprogramm es prognostiziere, werde der Bedarf sicher nicht kleiner werden, ist er überzeugt.

Und Hans-Jürgen Krahn, Sottrums Bürgermeister? Auch der CDU-Politiker betonte, dass man nunmehr auf einem vernünftigen Weg sei. „Dass nicht alles erfüllt werden kann, ist eine andere Frage. „Wichtig erscheint mir, dass die Liegenschaft erweiterungsfähig ist.“