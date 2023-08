Erfinder Michael Uhlenhoff ist der „Daniel Düsentrieb“ aus Hellwege

Von: Lars Warnecke

Für einen sauberen Schnitt: Michel Uhlenhoff präsentiert seinen Verkaufsschlager, eine Brötchenschneidebox. Die ist nicht nur spülmaschinenfest, sondern gibt es auch in zwei Ausführungen – mit Anti-Rutschnoppen und ohne. © Warnecke

Schon mal etwas von einer Brötchenschneidebox gehört? Ja, auch das gibt es inzwischen auf dem Markt zu erwerben. Erfunden hat den praktischen Helfer Michael Uhlenhoff aus Hellwege. Der 47-Jährige tüftelt ohnehin für sein Leben gern.

Hellwege/Scheeßel – Man kennt das morgens am Frühstückstisch: Das Brötchen oder Croissant möchten möglichst akkurat in zwei Hälften geschnitten sein, doch so richtig will das häufig gar nicht gelingen. Und mal ehrlich: Wer hätte sich beim Griff zum Messer nicht schon mal beinah ins eigene Fleisch geschnitten? Wie gut, dass es Michael Uhlenhoff (47) gibt. Eigentlich ist der Hellweger von Berufs wegen Immobilienverwalter. Seine große Leidenschaft gilt aber dem Tüfteln. Was dabei herauskommen kann: eine formschöne Brötchenschneidebox. Die hat es tatsächlich so noch nicht gegeben, musste von Uhlenhoff erst erfunden werden. Nicht die einzige Idee, die sich der Familienvater hat patentrechtlich schützen lassen: Sage und schreibe 50 Produkte sind seinem Erfindergeist schon entsprungen. Aber: Nur die wenigsten haben es über den Status eines Prototypen hinaus auch wirklich zur Marktreife geschafft. Die besagte Box, die unter dem Namen „Savetycrumb“ firmiert, hat es – und findet allerorts dankbare Abnehmer.

Wie er zu seinen Ideen kommt? „Ich bin ein extrem lösungsorientierter Mensch – das war schon immer so“, sagt der umtriebige „Daniel Düsentrieb“ aus Hellwege. So beschäftige er sich hauptsächlich mit Problemen aus dem Alltag. „Die greife ich auf und mache mir dazu Gedanken, wie man sie lösen kann – dadurch entstehen neue Erfindungen.“ Wohlgemerkt: Keine bloßen Gadgets oder Spielereien, betont der 47-Jährige, sondern Produkte mit ernsthaftem Hintergrund und wichtigen Funktionen, die das Leben erleichtern würden.

So behält man beim Sonnenbad auch bäuchlings den Durchblick – und nackenschonend ist es auch. Der Hellweger auf der von ihm erfundenen Liegenauflage. © Warnecke, Lars

13 Jahre ist es her, dass er damit begann, die Schneidehilfe zu entwickeln. Und in der Tat gestaltet deren Gebrauch sich im Praxistest kinderleicht: Deckel auf, Gebäck rein, Deckel wieder schließen und mit dem integrierten Messer, das waagerecht durch leichte Druckausübung über eine Schiene bedient wird, schneiden – fertig. Dass die Krümel dabei praktischerweise gleich in der Box landen und nicht quer auf dem Frühstückstisch, sei dabei nur am Rande erwähnt.

Längst schon hat Uhlenhoff sein Hobby ein Stück weit professionalisiert, ist im Nebengewerbe Herr über eine eigene kleine Firma, die Uhlenhoff-Ideen GmbH. Über die entwickelt, produziert und vertreibt er nicht nur seine „Weltneuheiten“ mit dem gewissen Aha-Effekt, nein, sie sei auch ein Anlaufpunkt – „für jeden, der Interesse hat, seine eigenen Erfindungen an den Mann oder die Frau zu bringen.“

Erst seit Kurzem unterhält der Hellweger in Scheeßel ein kleines Büro mit Werkstatt, Lager und Ausstellungsraum. In Letzterem finden sich noch weitere illustre Produkte wie „Bellylay“, die nackenschonende Sonnenliegenauflage für eine angenehme Bauchlage, oder ein Klett-Träger, welcher den schnellen Zugriff zum Handy ermöglichen soll – alles Dinge, die auf die Kappe des 47-Jährigen gehen. Und die das Leben im Alltag ein bisschen einfacher gestalten sollen.

Was ihm persönlich wichtig sei: „Ich möchte nur in Deutschland produzieren und nicht etwa massenweise in China.“ So greife er unter anderem auch heute noch zu seinem eigenen Spritzwerkzeug. Auf große Mengen, erläutert Uhlenhoff sein Geschäftsmodell, habe er es aber auch gar nicht abgesehen. „Ich möchte, dass es regional bleibt – auch wenn so alles natürlich ein bisschen teurer ist.“

Einen schnellen Zugriff zum Handy ermöglicht dieser Klett-Träger. © Warnecke, Lars

Dennoch: Mit der Nachfrage ist Uhlenhoff zufrieden. „Ich lebe viel von Mundpropaganda.“ Bestellungen gäben Kunden, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kämen, in der Regel online auf – unter anderem beim Versandhändler Amazon, wo Uhlenhoff einen eigenen Shop betreibt. Gerade heute erst hat er wieder einen Karton befüllt und auf die Reise geschickt. Darin enthalten: neun Brötchenschneideboxen, sein Verkaufsschlager. „Das ist auch noch eine angenehme Größe, damit ich mir selbst keinen Stress mache.“

Der Hellweger weiß: Wer eine Erfindung macht, sich diese patentieren lassen und später auf den Markt bringen möchte, auf den warten nicht nur Kosten, etwa für Schutzrechte und Werkzeuge, nein, auch Geduld sei gefragt. „Von der Idee bis zum verkaufsfertigen Produkt vergehen bestimmt drei bis vier Jahre.“ Bei seiner „Savetycrumb“ habe es sogar noch länger gedauert. „Und dann geht es ja noch mit dem Vertrieb und Marketing weiter.“ Nicht wenige Tüftler würden einen solchen Aufwand schnell auch mal unterschätzen.

Übrigens: Reich sei er bis heute nicht durch seine Produkte geworden. Das sei aber auch gar nicht sein Ansinnen, betont Michael Uhlenhoff, der schon wieder an neuen Prototypen tüftelt, die vielleicht irgendwann mal das Leben einfacher gestalten könnten. „Das Ganze ist und bleibt mein Hobby.“