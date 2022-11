Variante mit Charme: Reeßum will mehr Kita-Plätze schaffen

Von: Nina Baucke

Aus dem Taakener Spielkreis könnte eine Kindertagesstätte werden. © Röhrs

Mehr Anmeldungen als Kita-Plätze: Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, hat die Gemeinde Reeßum seine Betreuungsplatzsituation auf den Prüfstand gestellt und ein Kita-Konzept entwickelt. Das sieht unter anderem die Einrichtung einer Krippengruppe vor.

Reeßum – Seit Jahren steigen in Reeßum die Anmeldezahlen für einen Betreuungsplatz an – für Kinder unter drei als auch über drei Jahren. „Der Engpass ist schon da, wir haben mehr Anmeldungen als Plätze“, sagt Bürgermeister Julian Loh. Dazu kommt: Aufgrund der Ausweisung des Baugebietes „Beerboomsfeld“ rechnet die Gemeinde Reeßum damit, dass die Zahlen auch weiterhin steigen.

Um den Nachfragen gerecht zu werden, hat die Gemeinde nun ein Kita-Konzept aufgestellt, über das der Gemeinderat am kommenden Montag, 7. November, entscheiden will. Die Anforderungen sind klar: Insgesamt braucht die Gemeinde nach eigener Schätzung mittel- bis langfristig drei Kita-Gruppen mit jeweils 25 Plätzen, dazu zwei Krippengruppen mit jeweils 15 Plätzen. Aktuell gibt es in Reeßum eine Kitagruppe, dazu eine altersübergreifende Gruppe – beide voll belegt und mit Warteliste – sowie eine Spielkreis-Gruppe in Taaken. Aus der könnte je nach Bedarf laut Konzept eine Kita-Gruppe werden. „Wir können auf die Plätze, die wir da in Taaken haben, auf keinen Fall verzichten“, betont Loh. „Zumal auch der Standort dort sehr attraktiv ist.“ Auch inhaltlich sieht er bei der Umwandlung vom Spielkreis in eine Kita keine Probleme: „Unser Spielkreis arbeitet schon lange auf hohem Niveau, und die Einrichtung arbeitet sowieso schon eng mit der Kita in Reeßum zusammen. Es muss nur alles in ein entsprechendes neues Konzept gegossen werden“, so der Reeßumer Bürgermeister.

Bei der Variante, die die Gemeinde aktuell bevorzugt, sollen lediglich ein Umbau und eine Erweiterung des Altbaus in Reeßum nötig sein, damit zumindest zwei Kitagruppen und eine Krippengruppe im Bestand Platz finden. Dafür soll an der Giebelseite ein Schlafraum für die Krippenkinder entstehen, weitere Flächen soll die Krippe vom Gemeindebüro übernehmen, das wiederum ins Dachgeschoss in die bisherige Mietwohnung wandert. Für Bürgertermine will die Gemeinde das Mehrzweckgebäude nutzen. Die Außenspielfläche für die Krippe soll im Innenhof entstehen. Zwei weitere Varian-ten beinhalten jeweils einen angedockten Neubau für die beiden Krippengruppen – für 2,3 beziehungsweise 2,8 Millionen Euro, während die Gemeinde für die bevorzugte Variante eins mit lediglich 500 000 Euro rechnet. Dazu kämen dann noch 200 000 bis 300 000 Euro für die Umsetzung in Taaken.

„Die erste Variante lässt sich zudem schneller umsetzen als ein Neubau“, erklärt Loh. „Und der zusätzliche Charme daran ist, dass wir da modular wachsen können. Wir hätten erst einmal 75 Plätze für über dreijährige Kinder und 15 für die Kleinen. Das Risiko eines Neubaus wäre, dass wir dort erst einmal nur eine Gruppe untergebracht hätten, wo doch Platz für zwei wäre. So können wir, wenn der Bedarf weitersteigt, später immer noch mal den großen Wurf angehen.“

Personalgewinnung als Herausforderung

Eine Herausforderung wird es dann auch werden, Personal zu finden. „Aktuell sind wir gut aufgestellt und haben sogar Puffer. Aber nach der Erweiterung werden wir natürlich mehr Personal brauchen“, so Loh. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das erst einmal mit den bisherigen Mitarbeitern abdecken können.“ Allerdings: „Wenn ab 2025 die dritte Kraft verpflichtend wird, wird es schwierig.“

Sollte der Rat bei seiner Sitzung am Montag im Mehrzweckgebäude in Reeßum bereits eine Entscheidung fällen, will die Gemeinde die Arbeiten noch in diesem Jahr ausschreiben, um Anfang 2023 in die Detailplanung zu gehen. Je nachdem, wie schnell die Gemeinde dann vom Landkreis eine Baugenehmigung bekommt, könnte der Start der neuen Kita mit Krippe bereits Anfang 2024 sein.