Reeßum geht Schlaglöcher an: Mehrere Maßnahmen in den kommenden Monaten geplant

Die Gemeinde Reeßum geht Schlaglöcher in ihren Straßen an. Dafür sind in den kommenden Monaten mehrere Maßnahmen geplant.

Reeßum – Über mehrere Jahrzehnte wurden die Straßen in der Gemeinde Reeßum mehr als stiefmütterlich behandelt. Das rächt sich jetzt, denn seit einigen Jahren muss viel Geld für die Sanierung in die Hand genommen werden. Um eine Prioritätenliste aufzustellen, ließ der Rat ein Straßenzustandskataster anfertigen, bei dem die Straßen Feldhofsweg in Reeßum und Am Eichhof in Taaken ganz oben stehen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist eigentlich ab 2024 vorgesehen.

„Eine vorzeitige Abarbeitung einer Straße aus dem Straßenzustandskataster kann ein guter Anfang sein und verschafft dem Haushalt Spielraum, da auch der Endausbau der Straße Beerbomsfeld durchgeführt werden muss, der im Kataster nicht berücksichtigt ist“, hatte Reeßums Bürgermeister Julian Loh in seiner Vorlage für die jüngste Ratssitzung formuliert. Da im Haushalt für das laufende Jahr 150 000 Euro für die Straßensanierung eingestellt sind, schlug er vor, die vorzeitige Sanierung des Feldhofswegs, für den mit 145 000 Euro kalkuliert wurde, durchzuführen. Mit diesem Vorschlag zeigte sich Jürgen Worthmann im Gemeinderat gar nicht einverstanden: „Ich habe mir den Feldhofsweg angeschaut. Der ist nicht vorrangig, da gibt es im Ort schlimmere Straßen.“

Wir haben das Straßenzustandskataster anlegen lassen, um solche Diskussionen zu vermeiden.

Mit seiner Meinung stand er aber alleine auf weiter Flur. „Wir haben uns auf das Straßenzustandskataster geeinigt. Warum sollten wir bei der ersten Maßnahme schon tauschen?“, fragte Ines Holste, die dies bei gravierender Verschlechterung aber nicht ausschloss. Auch Marco Bruns schloss sich Holstes Meinung an: „Wir haben das Straßenzustandskataster anlegen lassen, um solche Diskussionen zu vermeiden.“

Die von Worthmann angeführte Sanierung des Straßenzugs Im Dorfe/Stuckenborsteler Weg hätte zwar der Bürgermeister auch gerne umgesetzt, doch diese würde, nach seiner Aussage, die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde übersteigen. Bei einer Gegenstimme wurde die Sanierung des Reeßumer Feldhofswegs beschlossen.

Patcher ab April im Einsatz

Auch den anderen Schlaglöchern und Straßenschäden soll es an den Kragen gehen. Dafür wird ab April erstmals ein sogenannter Patcher in der Gemeinde unterwegs sein, der die Schlaglöcher maschinell verfüllt, verdichtet und abstreut. „Durch den maschinellen Einsatz kann mit wenig Personaleinsatz eine verhältnismäßig große Anzahl an Schlaglöchern abgearbeitet werden“, so Julian Loh.

Er geht davon aus, dass die Arbeiten in zwei Tagen erledigt sein werden. Ein anderes Verfahren soll bei den Straßen Stuckenborsteler Weg und Im Dorfe zum Einsatz kommen. Durch die sogenannte Mini-Mix-Kolonne können auch flächige Aufbrüche und andere Schadstellen beseitigt werden. Diese baut maschinell hergestelltes Asphaltmischgut händisch ein und kann im Gegensatz zum Patcher auch kleine Stellen bearbeiten und oberflächliche Schadstellen beseitigen. „Das sollten wir ausprobieren, denn der Kostenrahmen ist mit 5 000 Euro human“, meinte Ines Holste. Einstimmig wurde der Vorschlag angenommen.

Gestiegene Kosten

Deutlich mehr investiert werden soll dagegen in die Erneuerung eines 290 Meter langen Fußwegabschnittes, der vom Ortseingang Schleeßel aus Richtung Höperhöfen kommend bis zur Einmündung Am Wiesenweg führt. „Das letzte Stück hat keinen Sinn, denn dort läuft noch der Antrag für eine barrierefreie Bushaltestelle“, schilderte Marco Bruns, der mit dem Planungsbüro die Sanierungsmöglichkeiten erörtert hatte.

Zwar liegen die errechneten Kosten 8 000 Euro über den 50 000 Euro, die dafür im Haushalt vorgesehen sind, doch im Gegensatz zu früheren Kalkulationen deutlich darunter. „Wir hatten schon eine Berechnung mit dem Zehnfachen“, erinnerte sich Bruns. Und weiter: „Durch das Verfahren, viele Bordsteine zu erhalten, ergibt sich mit wenig Aufwand viel Strecke.“ Daher, führte er weiter aus, könnte dies ein Testballon für andere Dörfer sein. Auch hier fiel die Entscheidung einstimmig aus.