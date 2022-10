Hassendorf muss sparen

Von: Matthias Daus

Über die Anbringung einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses in Hassendorf, so wie hier auf einem Privathaus in Horstedt, soll noch einmal neu nachgedacht werden. © Schultz

Energie einsparen und somit Kosten zu senken sind mit die derzeit alles bestimmenden Themen. Auch in der Gemeinde Hassendorf: Dort hat sich der Ausschuss für Dorfentwicklung unter anderem damit befasst, an welchen Stellschrauben der Ort jetzt drehen kann.

Hassendorf – Mit den bisherigen Haushaltsmitteln für Strom und Beleuchtung wird die Gemeinde Hassendorf bei den steigenden Energiepreisen künftig nicht mehr hinkommen. „Bisher hatten wir in den vergangenen Haushalten einen Betrag von 6 000 Euro eingestellt“, erläuterte Fritz Klee (SPD) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Dorfentwicklung, Straßen, Umwelt und Klimaschutz. „Aber für den Haushalt 2023 gibt es Signale von der Samtgemeinde, dass wir eventuell mit dem Fünffachen rechnen müssen.“ Man müsse sich Gedanken machen, in welchen Bereichen gespart werden könne.

Klee, Hassendorfs erster Verwaltungsvertreter des Bürgermeisters und in erster Linie für alle Fragen rund um den Gemeindehaushalt verantwortlich, präsentierte einige Zahlen, die für diesen Ausschuss von Interesse sind. Besonderes Augenmerk richtete er dabei auf die Energiekosten.

Für Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) steht in diesem Zusammenhang die Straßenbeleuchtung an erster Stelle. „Bisher sind wochentags abends die Straßenlampen immer bis 23.30 Uhr eingeschaltet. Von Freitag auf Samstag brennt das Licht bis 2 Uhr und von Samstag auf Sonntag sogar die ganze Nacht“, beschrieb Dreyer den Ist-Zustand. Im Ausschuss wurde nun darüber beraten, dass diese Zeiten nicht in Stein gemeißelt sein müssen. Eine Verkürzung an Wochentagen um eine Stunde und am Wochenende auf eine Beleuchtungszeit bis 1 Uhr nachts ist der wahrscheinlichste Konsens, auf den man sich verständigen könnte.

Außerdem wird Dreyer mit dem Energieversorger besprechen, in welcher Form die Gemeinde die Einschaltzeiten der Straßenlampen an die Zeiten des Sonnenuntergangs anpassen könnte. Auch ein späteres Einschalten am Morgen liege im Bereich des Möglichen.

Doch neben dem Strom sind auch beim Erdgas die Preise auf einem Höhenflug, weshalb Ausschussmitglied Hans-Uwe Franke (Grüne) anregte, ob es sinnvoll wäre, wenn die Gemeinde für öffentliche Gebäude in Kooperation mit privaten Betreibern nach alternativen Formen des Heizens, wie beispielsweise mit Holzpellets, suchen würde. Eine Idee, die grundsätzlich begrüßt wurde. Dreyer gab jedoch zu bedenken, dass die Gemeinde Hassendorf erst vor Kurzem die Heizung im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) erneuert und in der Kindertagesstätte eine neue Heizanlage eingebaut hatte. Dies seien Gas-thermen und es wäre wenig zielführend, neue Heizsysteme wieder auszubauen. Über die Anbringung einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des DGH soll aber noch einmal neu nachgedacht werden.

Doch auch an anderen Stellen gibt es Sparpotenzial. Den Service der Gemeinde, im Herbst Container für die Bevölkerung bereitzustellen, in denen das Herbstlaub entsorgt werden kann, möchte der Ausschuss auch auf den Prüfstand stellen. Grundsätzlich soll diese Aktion auch weiterhin betrieben werden. Die Frage sei nur, in welchem Maß. Weniger Container und eine kürzere Zeit, in denen sie verfügbar sein können, sind dabei mögliche Gedankenspiele.

Der Bericht von Wegemeister Hendrik Jahr, in dem er unter anderem beschrieb, welche Fäll- und Rückschnittmaßnahmen an Bäumen in der Gemeinde durchgeführt wurden, brachte Hans-Uwe Franke auf eine Idee: „Wie wäre es, wenn wir das Holz verkaufen würden?“, fragte er. Bisher ist es gängige Praxis, dass einige Familien in der Gemeinde, die sich beispielsweise um die Instandhaltung von Gräben und dergleichen kümmern, auch das Holz behalten dürfen, was dabei anfällt.

Hendrik Jahr betonte, wie reibungslos das alles ablaufe und dass auch die Entsorgung von anfallendem Buschwerk ebenso reibungslos vonstatten gehe. Das Holz zu verkaufen, sehe er als nicht zielführend an. Dadurch entstünden Kosten für die Gemeinde und der Ertrag sei eher gering. „Allerdings führt die Art, wie wir das handhaben, in der Gemeinde, zu Fragen“, betonte Bürgermeister Dreyer.

Als Kompromiss soll es ab sofort den Bürgern möglich sein, einen Bedarf an dem Holz beim Wegemeister anzumelden. Eine Maßnahme, die allerdings ausdrücklich auf die Hassendorfer Bevölkerung beschränkt sein wird.