Die Fünf-Kilometer-Baustelle

Ahausen/Hellwege – Sie gehört zu den vermutlich meistbefahrenen Kreisstraßen in der Region: die K205 zwischen Ahausen und Hellwege. Doch der starke Verkehr hat Spuren hinterlassen, die tiefen Risse in der Fahrbahndecke sind den regelmäßigen Fahrern nur zu gut bekannt. Deshalb ist der Landkreis gerade dabei, die rund fünf Kilometer Straße für rund 560 000 Euro zu sanieren. Die Straße ist fest in der Hand von Bauarbeitern, auch wenn es immer wieder der eine oder andere vergeblich versucht, die „Anlieger frei“-Regelung zu missbrauchen. Meist heißt es schon nach wenigen Metern: umkehren.

Bauleiter Dittmar Hasselhof ist zufrieden. Die Arbeiten schreiten am Donnerstag gut voran. Er und einige Kollegen aus der Landkreisverwaltung stehen in Ahausen vor der Kirche – ganz am Anfang der Baustelle – und beobachten die Szenerie. In der vergangenen Woche habe sich viel getan, die Asphaltdecken und Tragschichten wurden entfernt. In Ahausen sind sie auf Kopfsteinpflaster gestoßen, ein Überbleibsel des ursprünglichen Verkehrsweges hier. Es bleibt als Fundament, ist es doch noch tragfähig. „Wenn etwas richtig schön liegt, wäre es sinnlos, das zu zerstören. Was Neues müsste sich auch erst setzten“, sagt Sascha Packheiser, der Bauwart, sozusagen die Schnittstelle zwischen Landkreis, Bauarbeitern und Bevölkerung.

Während einige Kilometer weiter in Hellwege gerade der sogenannte Fertiger, der an diesem Tag noch den ersten Teil der Tragschicht auftragen soll, bereitgemacht wird, stellen die Arbeiter in Ahausen gerade eine neue Abflussrinne her. Sie soll für einen besseren Abfluss sorgen, so Hasselhof. Damit habe es vorher kleine Probleme gegeben.

Währenddessen biegt ein schwarzes Auto in die Baustelle ein. Die kleine Gruppe wundert sich und schaut dem Wagen hinter, sieht zu, wie es am Ortsausgang wendet und zurückkehrt. Es gibt eine Umleitungsstrecke, doch die ist lang, führt über Rotenburg und Sottrum. Die 5,5 Kilometer von Ortsmitte zu Ortsmitte werden so zu 25,5 Kilometern. Nur Radfahrer dürfen noch die Direktverbindung nehmen. Bauwart Packheiser seufzt leicht. Die Umleitung beschäftigt ihn mit am meisten. Oft beschweren sich Anwohner der nicht offiziellen Umleitungen. Manche fahren sogar die für Autos sehr schlecht befahrbare Strecke übers Hassendorfer Wehr an der Wümme, durch das Feriengebiet, berichtet er. Es ist fraglich, ob das viel Zeit spart. Aber es zeigt sich, warum die Kreisstraße so stark befahren ist. Es ist die einzige Ost-West-Verbindung in der Umgebung, und auch eine wichtige Zuwegung zu Dodenhof in Posthausen.

Am Hellweger Ortsausgang sind die letzten Vorbereitungen für das Auftragen der Tragschicht abgeschlossen. Die Lkw, die den Asphalt aus dem nahen Mischwerk in Verden-Walle anliefern, fahren rückwärts an den fertiger. Das Team am Fertiger wirkt eingespielt. Sie justieren die große Maschine nach, überprüfen, ob alles in Ordnung ist, beheben kleine Fehler zu Beginn. Innerhalb von zwei Tagen wollen die Arbeiter 27 000 Quadratmeter hinter sich bringen. Schneller geht’s nicht. Zunächst arbeitet der Fertiger nicht sehr schnell, auf der anderen Seite stößt auch das Mischwerk dann an seine Grenzen, erläutert Hasselhof. Dennoch, für Montag und Dienstag ist die Deckschicht geplant. Wenn alles fertig ist, wird die Fahrbahn zwischen den Ortschildern gut sechs Zentimeter höher sein als vorher.

Und alles ohne „Naht“ in der Mitte der Fahrbahn. Das war dem Landkreis bei der Ausschreibung wichtig. Denn das würde wieder eine gewisse Anfälligkeit bedeuten, erläutert Packheiser. Nachdem der Fertiger die ersten 100 bis 200 Meter hinter sich gebracht hat – drei Lkw-Ladungen mit 26 bis 28 Tonnen Ladungen – setzt sich auch die erste Walze in Bewegung. Bis wieder Autos die Kreisstraße befahren dürfen, dauert es noch eine Weile. Die Fahrer müssen sich wohl noch bis Ende August gedulden. Trotz der guten Baufortschritte hält der Landkreis am Zeitplan fest: Am Mittwochabend, 26. August, soll die Straße nach aktueller Planung wieder freigegeben werden.