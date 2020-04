„Details sind sehr wichtig“

Ahausen - Von Henning Leeske. Die Autorin Jutta Michels ist durch mehrere Bücher zu echten Kriminalfällen in der Region bekannt geworden. Nach drei erfolgreichen Werken mit realen Hintergründen konnte sie sich schon eine Fangemeinde aufbauen, die es gar nicht erwarten kann ein neues Buch von der Wahlahauserin verschlingen zu dürfen. Für unsere Reihe „Mein Buch und ich“ haben wir mit ihr gesprochen.

Frau Michels, wie sind Sie als Autorin von der Coronakrise betroffen? Schreiben Sie jetzt anders, weil der gewöhnliche Aufenthalt dauerhaft zu Hause ist?

Bücher zu schreiben ist eine einsame Angelegenheit. Wer schreibt, ist es gewohnt, sich zuhause abzuschotten. Daher halte ich mich gerne in meiner Wohnung an der Ostsee auf, was zurzeit leider nicht möglich ist. Dort bin ich in der Tat kaum erreichbar, da das Internet nur sehr mäßig funktioniert. Das Meer inspiriert mich in den Schreibpausen, wenn ich auf der Suche nach neuen Gedanken bin. Aber auch Ahausen ist ein guter Ort zum Schreiben. Dennoch ist die momentane Situation nicht mit einem freiwilligen Rückzug gleichzusetzen.

Inwiefern?

Ich bekomme natürlich auch die Ängste, Sorgen, Nöte und das Gefühl von Hilflosigkeit in meinem Umfeld mit. Das Lebensgefühl ist zurzeit für uns alle sehr belastend. Insgesamt verspüre ich eine Art Lähmung, die sich durch alle sozialen Bereiche zieht. Ein Gefühl von Isolation verspüre ich jedoch nicht, da ich mir im normalen Alltag auch oft selbst genüge und auf allerlei Wegen Kontakt zu meinen Freunden halte. Durch das ländliche Leben, die Arbeit im Garten und die Möglichkeit, mit dem Hund große Ausflüge zu unternehmen, schaffe ich mir ausreichend Bewegung als Ausgleich.

Hilft die Ruhe für ein flottes Vorankommen im neuen Werk oder den Projekten?

Die Konzentration auf ein Projekt erleichtert das Arbeiten für mich ungemein. Das ständige Hin und Her im normalen Alltag kostet viel Energie, die dann beim Schreiben irgendwann fehlt. Besonders angenehm finde ich den geringen Verkehr. Ich fühle mich in die 1970er Jahre zurückversetzt, damals lief das Leben ruhiger und beschaulicher ab. Diese Ruhe wirkt sich auch auf meinem Alltag zunehmend aus. Ich mache weniger, langsamer und intensiver. Das gefällt mir ganz gut.

Ermittelt nach dem Buch „Fahrendes Volk“ wieder der Kriminaldienst in Ahausen?

Ich habe noch für einige Ahausen-Romane Recherchematerial liegen. Auch habe ich bereits mit einem weiteren Buch begonnen. Vielleicht wird es zum Herbst 2021 fertig werden.

Wie finden Sie immer den Stoff für die doch schaurigen Geschichten?

Es ist eine Mischung aus Zufall und gezielter Recherche. Man entwickelt mit der Zeit ein Gespür dafür, wo es sich lohnen könnte, genauer hinzuschauen. Je mehr man in der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart sucht, umso mehr findet man zwangsläufig. Auch gibt es immer häufiger Personen, die mich auf spannende Geschichten aufmerksam machen. Dafür bin ich sehr dankbar.

Ihr Stil bei den Kriminalgeschichten lebt von den detaillierten Schilderungen der Örtlichkeiten und das Verhalten der handelnden Charakter. Haben sie das selber entwickelt und bewusst als ihr Markenzeichen gewählt?

Ja, dies ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Gerade, wenn man ein Gefühl für die Vergangenheit vermitteln möchte, sind Details meiner Meinung nach sehr wichtig. Ältere Menschen fühlen sich ein bisschen an frühere Zeiten erinnert, den Jüngeren erleichtert es, eine Vorstellung zu entwickeln. Wenn ich an einem Buch arbeite, sehe ich das Geschehen vor meinem inneren Auge, ich schreibe quasi in Bildern.

Was machen Sie, wenn alle authentischen Kriminalfälle aus Ahausen erzählt sind? Suchen sie dann in anderen Orten der Region?

Es ist nicht der Stoff über den ich schreiben könnte, der mir fehlt, sondern die Zeit. Es gibt verschiedene Ordner in denen sich Materialien zu unterschiedlichsten Themen und Regionen befinden. Dabei muss es nicht immer um Kriminalfälle gehen. Es gibt auch andere Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Ideenlosigkeit befürchte ich nicht.

Sie erwähnten, dass Sie ebenfalls an einem ganz neuen Genre arbeiten. Mit was wollen Sie ihre Leser überraschen?

Zurzeit arbeite ich an einer unglaublichen Lebensgeschichte, von der ich über einem Freund erfahren habe. Das Thema ist durch die Corona-Krise hochaktuell geworden, da es dabei um die Pflege, insbesondere von Beatmungspatienten geht. Unterstützt werde ich dabei von einem Mediziner und dem Leiter eines Jobcenters. Im Gegensatz zu den Krimis hat das Thema Pflege einen sicherlich ungewollten geradezu im höchsten Maße aktuellen Bezug.

War das Zufall oder Fügung?

Privat hat mich das Thema Pflege die letzten acht Jahre begleitet. In dieser Zeit durfte ich vieles erleben, was mich an den Rand der Belastbarkeit gebracht hat. Im letzten Jahr habe ich dann noch von diesem Pflegefall Kenntnis bekommen. Vielleicht habe ich deshalb sofort ja zu dem Buchprojekt gesagt, weil ich mich bereits intensiv damit auseinandergesetzt hatte. Es ist insgesamt ein vielschichtiges Thema. Es gibt wunderbare Menschen, die mit viel Herzblut ihren Pflegeberuf ausüben, es gibt viele schlecht bezahlte Pflegekräfte, die am Limit sind, es gibt unzählige Angehörige, die sich intensiv um ihre Angehörigen kümmern, dabei zieht sich der Staat sehr billig aus der Verantwortung. Und es gibt Menschen, die skrupellos das System ausnutzen und Patienten wie eine Ware handeln. Ich sehe in diesem Bereich sehr dringenden Handlungsbedarf.

Wie beeinflusst Sie die momentane Coronakrise bei diesem neuen Sujet?

Ich bin sehr verunsichert und kann diese Krise nicht wirklich einschätzen. Grundsätzlich bin ich eher misstrauisch, was die Verbreitung von solch massiven Ängsten angeht. Die ganzen Statistiken und Zahlen, die uns genannt werden, sind meiner Meinung nach wertlos. Ich möchte aber auch nicht so tief in dieses Thema einsteigen. Ich versuche, mich positiven Dingen zuzuwenden. Es wird vorübergehen und dann sollten wir sehr kritisch hinschauen, wo wir stehen und vor allem, wo wollen wir hin? Soll es wirklich wieder so werden, wie es war?

Ändert sich Ihr Schreibstil wegen des Themas in dem ganz neuen Buch?

Jedes Thema bringt gewisse Gedanken oder Gefühle mit, die sicherlich unbewusst verarbeitet werden. Auch beeinflusst die Zeit, in der das Buch spielt, die Sprache. Manche Begriffe passen nicht in die Vergangenheit, das Gleiche gilt anders herum. Ich denke, ich schreibe an dem aktuellen Buch mit mehr Distanz, versuche Fakten und persönliche Erfahrungen und Äußerungen zu hinterfragen. Auch muss ich mich mit vielen technischen und medizinischen Fragen auseinandersetzen, um sie bewerten zu können. Ahausen hingegen ist schon lange mein Zuhause, da bin ich emotional nicht neutral. Nach 30 Jahren weiß man, wie die Menschen hier so ticken.

Wann dürfen Ihre Fans mit einer neuen Lektüre aus der Feder von Jutta Michels ungefähr erwarten?

Wenn alles gut läuft, gibt es im nächsten Jahr vielleicht zwei neue Bücher. Allerdings hängt dies entscheidend von den Verlagen ab. Vorgespräche gab es bereits.

