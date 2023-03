Hoffnung in Gelb: Der Hellweger Hein Benjes stellt sein Bilderbuch „Pusteblume“ vor

Von: Nina Baucke

Hein Benjes hofft auf viele Leser seines neuen Kinderbuches. © Baucke

Mit „Pusteblume“ betritt der Hellweger Buchautor Hein Benjes im Alter von 87 Jahren Neuland: Es ist sein erstes Bilderbuch, aber nicht nur deswegen etwas ganz Besonderes. Angesichts von Klimawandel, Krieg und Krisen will er eine Geschichte erzählen, in der es um Hoffnung geht.

Hellwege – Wer kennt nicht die Blumen mit diesem dicken Büschel leuchtend gelber Blütenblätter oder – später im Jahr – den fallschirmartigen Samen, wie auch die Flecken, die nach Kontakt mit dem Saft der Pflanze gerne mal auf den Klamotten zurückbleiben? Der Löwenzahn ist aus der hiesigen Fauna nicht wegzudenken, und doch ist er soviel mehr, als einfach nur hübscher Blickfang und Kaninchenfutter. Zumindest für Hein Benjes. Für ihn ist die Blume ein Symbol der Hoffnung in einer Welt, die eben diese Hoffnung bitter nötig hat.

Das Bilderbuch „Pusteblume“ ist sein achtes Werk, das zwischen zwei Pappdeckeln gelandet ist. Ausgangspunkt der Geschichte ist das Mädchen Linda, das in ihrem Garten einen Löwenzahn entdeckt und später die Samen der Blume in die Welt hinaus pustet. Einer landet in einem weit entfernten Land, in dem längst alles grau geworden ist, und stiftet dort anderen Menschen Zuversicht angesichts des Schreckens.

Es sind oft die ganz einfachen Sachen, die für Kinder ganz groß sind. Wissen sollte ein Erlebnis sein.

Begleitet wird die Geschichte von klaren Filz- und Buntstiftbildern, die Benjes selbst gezeichnet hat. „Ich zeichne einfach gerne. Und nur Text auf den Seiten, das ist nichts für mich“, erklärt er mit einem Lachen. Denn auch seine vorherigen Werke, mal Hinweise zur Gartengestaltung, Geschichtensammlungen, mal Autobiografie, hat Benjes immer wieder mit Zeichnungen und Skizzen ergänzt. Mit seinem Bilderbuch allerdings betrifft er genretechnisch noch einmal Neuland.

„Unserer Erde geht es nicht gut, alles wird grau, dazu kommt noch das politische Gerangel“, sagt Benjes. Die Idee zu dem Buch ist dem 87-Jährigen im Halbschlaf gekommen. „Wenn etwas geändert werden soll, geht das nur mit Kindern und einfachen Dingen – wie einer Pusteblume“, sagt er. Die Pflanze übe eine besondere Faszination auf die Kleinen aus. „Es sind oft die ganz einfachen Sachen, die für Kinder ganz groß sind. Wissen sollte ein Erlebnis sein“, ist der Hellweger überzeugt.

Buch für Erstleser im Grundschulalter

Dass „Pusteblume“ daher ein Buch für Kinder ist, vor allem für Erstleser im Grundschulalter, liegt für Hein Benjes auf der Hand: „Ich hatte mein Leben lang mit Kindern zu tun und weiß, wie schön es ist, mit ihnen gemeinsam die Natur zu erleben – auch mit Händen, Nasen und Füßen“, sagt der pensionierte Pädagoge. Und mit den Ohren, denn in dem Buch liefert der Autor zudem eine Anleitung, wie sich mit dem Stängel des Löwenzahns auch noch Musik machen lässt. Benjes ist überzeugt: „Jedes Kind hat seine ,Königsseite‘, eine Stärke, die man vorher nicht wahrgenommen hat.“ Im Buch gilt das für das Mädchen Linda, das mit ihrer Neugier etwas Besonderes in Gang setzt.

Für Benjes hat daher das Buch eine ganz persönliche Bedeutung: „Ich habe da angesichts der ganzen Situation um uns herum jetzt einfach mal gebraucht“, sagt er. „Ich bin immer ein Optimist gewesen, aber zuletzt bin auch ich in dieses Grau geraten.“ Von daher ist ihm beim Schluss des Buches vor allem eines wichtig gewesen: „Am Ende steht immer die Hoffnung.“

Das Buch „Pusteblume“ ist für 17,50 Euro direkt beim Autoren Hein Benjes erhältlich: per E-Mail an hein.botterblom@web.de, telefonisch unter 04262 / 9301 oder direkt vor Ort bei Benjes, Auf dem Brande 13 in Hellwege.