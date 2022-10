Hoch über Hassendorf: Thomas Hopp ist leidenschaftlicher Drohnenpilot

Von: Antje Holsten-Körner

Immer hilfsbereit und gut gelaunt: der Hassendorfer Thomas Hopp mit seinen Drohnen. © Holsten-Körner

Die Welt einmal aus der Vogelperspektive betrachten: Für den Hassendorfer Thomas Hopp ist das mittlerweile ein Hobby geworden. Dank seiner Drohnen muss der 63-Jährige, der sich auch bei den Kitzrettern engagiert, dafür allerdings nicht selbst abheben.

Hassendorf – Obwohl es mehr als 130 Jahre her ist, dass Otto Lilienthal als erster Mensch durch die Luft glitt, hat das Fliegen auch heute nichts von seiner Faszination verloren. Dabei muss es nicht unbedingt ein eigener Start gen Himmel sein, sondern inzwischen ist die Technik für bezahlbare Drohnen im Hobbybereich so weit fortgeschritten, dass einem das Gefühl eines eigenen Fluges vermittelt werden kann.

„Die Drohnen sind eine Möglichkeit, die Welt gefahrenlos aus einer anderen Perspektive kennenzulernen“, schwärmt der Hassendorfer Thomas Hopp von seinem Hobby. „Nachbars Garten ist dabei uninteressant.“

Bereits seit 2015 ist er begeisterter Drohnen-Pilot. „Die erste Drohne haben wir noch selbst gebaut“, erzählt der heute 63-Jährige. Mit „wir“ ist auch sein Vereinskamerad Siegfried Preißler gemeint, mit dem er beim Modellflugverein Rotenburg aktiv ist. Seit 1999 ist er Mitglied. „Im Verein habe ich nicht nur viel über Modellbau erfahren, sondern auch viele nette Leute kennengelernt“, hebt Hopp hervor. Das notwendige technische Verständnis bringt der Elektromeister, der auf drei Jahrzehnte Selbständigkeit zurückblicken kann, bevor er in den Ruhestand ging, dafür natürlich mit. Im Jahr 2017 folgte mit der DJI Mavic seine erste gekaufte Drohne, die noch heute von Preißler immer mal wieder eingesetzt wird.

Hilfe für die Kitzretter

Einen großen Schub für das Hobby gab es 2018, als Thomas Hopp vom damaligen Hegeringleiter Friedel Lossau angesprochen wurde, ob mit der Drohne Rehkitze aufgespürt werden können, damit diese nicht vom Mähwerk erfasst werden. „Schnell merkten wir, dass meine Drohne dafür nicht ausreicht“, erinnert sich Hopp. Daraus entstand der gemeinnützige Verein Rehkitzrettung Sottrum, durch den inzwischen jedes Jahr mit dem Einsatz einer rund 8 000 Euro teuren Wärmebilddrohne und zahlreichen Ehrenamtlichen weit mehr 100 Kitze vor dem sicheren Tod bewahrt werden.

Auch privat rüstete Thomas Hopp bei seinen Drohnen auf, wenn auch in einem anderen Preissegment. Die Priorität lag dabei auf einer Verbesserung der Bildqualität. „Die Drohnen wurden aber immer schwerer und somit erhöhten sich die Einschränkungen. Beispielsweise, wie dicht man sich Personen nähern darf“, sagt der Drohnenpilot zur Kehrseite der Medaille. Mit der jüngsten Investition, bei der er für Drohne und Steuerung 1 000 Euro in die Hand nahm, geht es für ihn aber jetzt „back to the roots“ – zurück zu den Wurzeln. „Diese Drohne ist mit einem Gewicht von 249 Gramm klein und handlich, wobei sie trotzdem super Fotos und Videoaufnahmen macht“, erklärt er. Daher lasse sich das Fluggerät problemlos zu E-Bike-Touren mitnehmen, auf die er gerne gemeinsam mit Ehefrau Petra geht. Obwohl Petra Hopp von Anfang an mit viel Elan beim gemeinsamen Hobby der Rehkitzrettung dabei ist, kommt jetzt noch die Steuerung von Drohnen dazu. „Ich mache gerade einen Grundkurs“, sagt sie schmunzelnd, denn anders als viele Außenstehende erwarteten, sei die Bedienung einer Drohne alles andere als kompliziert.

Es ist wie beim Skilaufen: Bäume ziehen magnetisch an.

„Die Technik ist, wenn sie vernünftig angewendet wird, betriebssicher“, hebt Thomas Hopp hervor. Ein großer Vorteil sei, dass das Gerät in der Luft stehen bleibt, sobald der Hebel losgelassen wird.

Eine Anschaffung auf dem Gebrauchtmarkt sei, führt er weiter aus, bereits ab 350 Euro möglich. Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Viele Infos und Einstellungstipps hat sich der Hassendorfer im Internet auf Youtube geholt: „Es gibt genug Drohnen-Enthusiasten, die es sehr gut erklären. So können Fehler vermieden werden, die andere gemacht haben.“

Als Tipp gibt er, dass der erste Start unbedingt auf einem freien Feld ohne Bäume erfolgen sollte. „Es ist wie beim Skilaufen: Bäume ziehen magnetisch an“, sagt der Hobby-Pilot. Damit kein Umdenken bei der Rechts- und Linkssteuerung erfolgen muss, ist es für ihn einfacher, die Drohne zum Start so auf dem Boden zu stellen, dass sie mit ihm in die identische Richtung schaut. Mit seiner Begeisterung für die kleinen Kamera-Drohnen konnte Thomas Hopp schon so manche Bekannte anstecken. „Wenn ich jemand die Fernsteuerung in die Hand drücke, weiß ich fast sicher, dass im Anschluss eine Drohne gekauft wird“, verrät der 63-Jährige, der mit seiner jüngsten Anschaffung „am Endziel ist, denn damit konnte ich mir alle Wünsche an eine Drohne erfüllen“.

Übrigens: Während die großen Drohnen verkauft wurden, hat der Hassendorfer seine Renndrohne, die mit einer interaktiven Brille bedient werden kann, behalten.