Der Bleistift ist das Lieblingswerkzeug

Hellwege – Wenn sich der Hellweger Heinrich „Hein“ Benjes vorstellt, folgt, wenn ihn der Gesprächspartner nicht kennt, oftmals die Frage: „Haben Sie etwas mit der Hecke zu tun?“ Unzählige Schüler und Eltern aus der Samtgemeinde Sottrum wissen, dass der pensionierte Lehrer geistiger Vater der weit über die Region bekannten Hecke ist. Viele kennen den inzwischen 84-jährigen auch als lebendigen Erzähler – am liebsten auf Plattdeutsch – oder als Buchautor. Sein wohl bekanntestes Werk ist „Hein Botterblooms heilsames Durcheinander für Lehrer, Libellen und Kinder“. „Es wurde bis Mitte der 1990er-Jahre in mehreren Auflagen gedruckt“, erzählt Benjes.

Die Idee zur Benjeshecke und das Pseudonym „Hein Botterbloom“ haben eine Gemeinsamkeit: „Mein Freund Jörn kam auf den Namen. Später, als er ein großes Gelände einzäunen wollte, fiel mir ein, dass ich als Kind am liebsten im Gestrüpp hinter der Kirche spielte. Da dies einen guten Windschutz bietet, haben wir meinen Vorschlag zu einer Hecke aus Gestrüpp umgesetzt“, erinnert er sich. 14 Tage entkusselten (Beseitigung junger Gehölze im Moor) sie Sträucher und Birken und schichteten alles auf. Teilweise half die damalige vierte Klasse der Sottrumer Grundschule „Am Eichkamp“, die der Pädagoge bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1993 leitete, bei dem Projekt mit, das viele Nachahmer fand. Zusammen mit seinem Bruder Hermann schrieb er ein Buch über die Hecken, die die Felder wieder lebendig machen. Mit der Natur war „Hein“ Benjes schon immer sehr verbunden: „Ohne Grün kann ich nicht leben, das zog sich durch mein ganzes Leben.“

Obwohl er aus einem Lehrerhaushalt stammt, verbindet der gebürtige Hamelner, der im Raum Nienburg aufwuchs, nicht nur gute Erfahrungen mit der Schule. „Im ersten Schuljahr gab es die Aufgabe: Wie sprechen die Tiere? Für meine Antwort ‚die Kuh, die brüllt‘ bekam ich für das zusätzliche ‚die‘ kräftige Schläge vom Lehrer“, hat sich die Geschichte im Gedächtnis eingeprägt. Schon in der Schulzeit schrieb Benjes gerne, heimlich sogar kleine Gedichte. Im Unterricht war er beim Schreiben aber nicht der schnellste. „Der dadurch entstandene Druck belastete mich“, so Benjes, der nach der Schule eine Gärtnerausbildung absolvierte, bevor er auf dem zweiten Bildungsweg studierte. Und weiter: „Erst später merkte ich, dass Schreiben und Lernen etwas sehr Schönes ist, wenn ich darf, wie ich möchte.“ Von den eigenen Erfahrungen profitierten auch Grundschüler in Uphusen, wo Benjes als Junglehrer unterrichtete. „Schreibt, was ihr wollt“, bot er den Mädchen und Jungen an. Entstanden sind Geschichten über Seeräuber genauso wie über Kaninchen. „Für die Kinder ist es ein großes Bedürfnis, alles, was sie erleben, zu erzählen“, weiß der Hellweger. Einmal im Monat wurden die Aufsätze als „Schlaumeier-Geschichten“ zusammengefasst. „Solche schönen Geschichten und Märchen findet man heute nur noch selten“, bedauert Benjes. „Die Kinder sind zum Glück verschieden. Jedes Kind hat seine Königsseite, das habe ich oft erlebt“, sagt Benjes und erklärt: „Es gibt verschiedene Arten von Intelligenz: Die theoretische und die praktische Intelligenz.“

Lange hielt es ihn nicht in Uphusen: „Dort war mir zu wenig Grün.“ Beruflich zog es ihn an die Sottrumer Grundschule „Am Eichkamp“, die er zwei Jahrzehnte prägte. Privat fand er in Hellwege sein Glück. „Mit meinem Studienfreund half ich beim Straßenbau. Da sah ich Gretchen, die auf dem Fahrrad unterwegs war“, erinnert er sich gerne zurück. Die Begegnung beeindruckte den jungen Lehrer so sehr, dass die ursprünglich mit seinem Freund geplante Weltreise, die mit dem Fahrrad erfolgen sollte, unwichtig wurde. Diesen Verzicht hat er nie bereut, denn inzwischen sind Gretchen und „Hein“ Benjes seit über einem halben Jahrhundert verheiratet, haben sieben Kinder, zehn Enkel und acht Urenkel.

„Ich habe eine gute Menschenkenntnis“, betont der Naturfreund, der auch die Deutung von Handschriften zu seinen Hobbys zählt. Schon seine Examensarbeit „Rhythmus und Rhythmusstörungen in der Kinderhandschrift“ hatte damit zu tun. „Von den Kindern ist es Thomas, der meine Arbeit in der Holunderschule mit Begeisterung und Fachkenntnis weiterführen kann“, berichtet Benjes. Die Holunderschule, zu deren Initiatoren er gehört, ist eine Gruppe, die sich die naturnahe Gestaltung von Außenspielplätzen und Freiräumen zur Aufgabe gemacht hat. 2006 veröffentlichte „Hein“ Benjes dazu das Werk „Holunderschule“. Ebenfalls erschienen „Geschichten aus der Bärenhöhle“, „Wo die Büsche tanzen wollten“, „Kuckucksstuhl und Katzenkäse“ und „De eersten Stünn’n Plattdüütsch in’e Grundschool“. „Alles im Selbstverlag, ich bin schlecht im Verkauf“, verrät der Autor.

Liebstes Werkzeug ist für ihn der Bleistift. „Es ist ein Genuss, damit zu schreiben“, so der Hellweger. Anschließend geht die Arbeit mit dem Computer weiter. „Ein Geschenk“, bezeichnet Benjes seinen PC. Derzeit ist er wieder fleißig am Schreiben. Es entsteht eine eigene Erzählung über das Lehrerleben, die gleichzeitig eine Biografie ist. „Ende des Sommers bin ich fertig“, meint der Autor. Übrigens: Trotz seiner 84 Lenze sieht sich Benjes immer noch als Träumer.