Demolierte Schranken und missachtete Schilder an der Feldstraße in Sottrum

Von: Nina Baucke

Mit Baustellenbaken und Warnlichtern ist aktuell das obere Ende der Feldstraße versperrt. © Baucke

Seit Mai soll eine Schranke am oberen Ende der Feldstraße in Sottrum die Durchfahrt von Lastwagen verhindern. Doch nach wie vor beschweren sich die Anwohner über viel Verkehr. Vergangene Woche wurden zudem die Schranken demoliert.

Sottrum – Die Freude bei den Anwohnern der Sottrumer Feldstraße über die Schranken an der Einmündung zur Edisonstraße war nur kurz: Schon während des Straßenfestes, mit denen die Anlieger die Einrichtung der Sackgasse gefeiert haben, wollte sich nach ihren Schilderungen ein Autofahrer mit der Sperrung nicht abfinden. Kurzerhand umkurvte er die Schranke über Rasenfläche und Bordstein. Jetzt stehen Baustellenbaken am Ende der Feldstraße, die Schranke ist defekt: „Wir vermuten, dass ein Lastwagen aus der Feldstraße in die Inspirion-straße wollte und die Schranken verbogen hat“, sagt die Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt. Dabei sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet worden, um sich ein Zurücksetzen zu ersparen: „Da verschlägt es einem schon die Sprache“, so Wendt.

Schnell wurden der Bauhof informiert und neue Schranken bestellt, „und zum Glück hat die Verankerung aus Beton gehalten. Die zu beschädigen hat er zum Glück nicht geschafft“, bemerkt Wendt. Nur: Vor allem für die Anwohner bleibt das Problem, dass nach wie vor Lastwagen auf der Feldstraße fahren.

Die Schranken, die die Gemeinde erst im Mai hatte errichten lassen, sind umgeknickt. © Baucke

Denn die Sperrung am oberen Ende hat seit ihrer Installation Anfang Mai noch nicht ganz den gewünschten Effekt. Stattdessen treibt der Straßenverkehr kuriose und manchmal auch gefährliche Blüten. So hatten die Anwohner auf die Umfahrungsaktion am Tag des Straßenfestes reagiert und auf dem mit Gras bewachsenen Stück Feldsteine abgelegt. „Die wurden dann irgendwann mal zur Seite gerollt“, berichtet Anwohnerin Indra Wirth. Inzwischen stecken zwischen den Feldsteinen zusätzlich Leitpfosten im Boden. Andere Lastwagenfahrer setzen ein Stück zurück, um dann nach rechts in einen Abzweig der Feldstraße einzubiegen und über Sandwege an die Sottrumer Straße, die aus Richtung Reeßum in den Wiesteort führt, heranzukommen. Das geht auch mal schief: „Wir beobachten immer wieder, wie Lastwagen sich hier festfahren und stecken bleiben“, schildert Wirth. Zuletzt am Montag, da musste ein Abschleppwagen ausrücken, um einen 40-Tonner aus der Bredouille zu ziehen. Und wieder andere veranstalten auf dem Acker, der direkt an der Feldstraße liegt, Wendemanöver. Zum Teil sind es Lastwagen, die über den Kreisel an der Bergstraße den Ort erreichen, dann in die Alte Dorfstraße und von dort in die Feldstraße abbiegen, zum anderen sind es Fahrzeuge, die von der Autobahnabfahrt Stuckenborstel kommen, die Einfahrt der Alten Dorfstraße von der B75 aus allerdings verpassen und dann durch den Ort fahren.

Klaus Klee zeigt die Fahrtskizze, die er und die übrigen Anlieger der Feldstraße immer wieder an die Lastwagenfahrer verteilen. © -

Zwar weist dort ein Hinweisschild auf das „Industriegebiet Alte Dorfstraße“ hin, aber aus Sicht der Feldstraßen-Anwohner ist das nicht genug: „Es wäre hilfreich, wenn hier auch noch mal Schilder mit den entsprechenden Firmenlogos, zum Beispiel für das Rewe-Kühllager, in die Richtung weisen“, ist Anwohner Klaus Klee überzeugt. Mehrere Versuche hatte es gegeben, solche Schilder aufzustellen. Alle wurden wieder abgebaut: Denn Werbung ist an Bundesstraßen nicht erlaubt, so Katja Pott von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden: „Aber wir sind da mit der Samtgemeinde im Austausch und arbeiten an einer Lösung.“ Innerörtlich habe man in Sachen Beschilderung „alles getan, was wir können“, sagt wiederum Wendt. Unter anderem stehen mittlerweile zwei Sackgassenschilder an der unteren Einfahrt der Feldstraße. Die Anwohner haben inzwischen eine Anfahrtskizze erstellt, die sie an die Fahrer verteilen, die sich in die Feldstraße verirren. Auch Google ist bereits informiert, um die Route durch die Feldstraße bei Abfragen nicht mehr zu berücksichtigen. „Aber viele fahren nicht nach Google, sondern nach anderen Navigationssystemen“, so Wirth. Immerhin ein paar, die immer wieder die Betriebe im Industriegebiet anfahren, sind mittlerweile auf der richtigen Strecke unterwegs.

Wirth befürchtet aber, dass das Problem bestehen bleibt, wenn Inspirion auch die neu angebauten 10 000 Quadratmeter Lagerfläche vermietet hat: „Dann fahren noch mehr Lastwagen hier durch, deren Fahrer nicht ortskundig sind.“