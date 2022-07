Das Meer aus Gelb: Familie Buthmann baut Raps an

Von: Nina Baucke

Biene im Anflug: Im Frühjahr zieht das Gelb der Rapspflanzen die schwarz-gelben Honigproduzenten an. © Bartz

Familie Buthmann aus Hassendorf baut Raps an - und damit eine Pflanze, die viel zu bieten hat, von Honig bis zum Düngerersatz.

Hassendorf – Wer im Spätfrühling durch die Gegend radelt, dem fällt vor allem das leuchtende Gelb der Rapsfelder ins Auge. Auch, wenn aktuell aus dem Gelb ein eher dezentes Grün geworden ist und dieser Tage die Ernte beginnt: Im Raum Bötersen werden rund 13 Hektar davon von Familie Buthmann aus Hassendorf bewirtschaftet. Seit dem vergangenen Jahr wächst die Zahl der Hektar, auf denen Raps angebaut wird, wieder – „vorher ist hier allerdings auch viel Raps erst einmal verschwunden“, sagt Jörn Buthmann. „Früher waren es hier in der Gegend mal zwölf Landwirte, heute bauen mit uns nur noch drei Betriebe Raps an.“

„Aus pflanzenbaulicher Sicht war der Rapsanbau in den letzten Jahren immer wieder mit Problemen durch ungünstige Witterungslagen, wie Trockenheit und Spätfröste, sowie Insektenschäden konfrontiert“, sagt Lüder Bornemann von der Bremervörder Bezirksstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. „In diesem Jahr stehen die Rapsbestände gut da, eine Ernteschätzung ist beim Raps allerdings immer sehr schwierig.“

Preis hat zugelegt

Dass Landwirte mittlerweile die Pflanze wieder vermehrt anbauen, hängt mit dem aktuellen Preis zusammen, der im Vergleich zum Vorjahr erheblich zugelegt hat. „Und das kommt bei uns auch an“, sagt Jörn Buthmann – „trotz gestiegener Kosten für Energie, Futter und Düngung“. Zusammen mit seiner Frau Viky betreibt er einen Milchviehbetrieb mit 120 Milchkühen inklusive weiblicher Nachzucht. Darüber hinaus bewirtschaften sie rund 110 Hektar Acker-, auf dem sie auch Mais und Roggen anpflanzen, sowie 55 Hektar Grünland. Aufgrund des Marktpreises überlegt Jörn Buthmann, den Rapsanteil auf 20 Hektar anzuheben, „aber das hängt in diesem Jahr vom Ertrag ab“, so der Hassendorfer Landwirt. Denn das würde wiederum bedeuten, die Fläche für Getreide zu reduzieren – „und ob das sinnvoll ist, muss sich zeigen“, sagt Jörn Buthmann.

Mit Blick auf den Preis jetzt allerdings sämtliches Ackerland für Raps zu nutzen, kommt nicht in Frage. „Höchstens alle drei Jahre sollte der auf demselben Feld wachsen“, so der 44-Jährige. Überhaupt: „Raps ist eine gute Vorfrucht für Getreide“, weiß er. Bedeutet: Die tiefen Wurzeln der Pflanzen lockern den Boden auf und sorgen für Nährstoffe – die dann der folgenden Frucht zu Gute kommen, im Fall der Buthmanns Gerste und Triticale. Bei der Sorte Raps, die Buthmanns anbauen, handelt es sich um Winterraps – „und hauptsächlich wird der hier in der Gegend angebaut“, so Jörn Buthmann. Der Preis ist allerdings nicht der einzige Grund für den Anstieg beim Anbau: „Man wundert sich schon, was aus einem kleinen Saatkorn alles werden kann“, sagt Buthmann.

Felder als Unterschlupf für Kitze

Da sind zum einen die Körner, die bei der Ernte aus dem Raps gewonnen werden. Diese lagern Buthmanns beim Landhandel in Waffensen ein, von dort kommt der Feldertrag in eine Ölmühle nach Hamburg, wo Speiseöl und der Rapsanteil an Biokraftstoffen daraus hergestellt wird. Das „Abfallprodukt“ aus der Ölproduktion, den Schrot, bekommen Buthmanns als Viehfutter zurück, der Pflanzenrest, der schon bei der Ernte auf dem Feld verblieben ist, dient wiederum als Dünger für die nächste Aussaat. „Da muss dann auch nur wenig Extra-Dünger drauf“, erklärt Buthmann. Stehen die Pflanzen noch, dienen sie als Unterschlupf für Rehkitze und Wildschweinnachwuchs – „denn zu dem Zeitpunkt ist woanders Grünland bereits abgemäht“, so der Hassendorfer.

„Wir bauen nachhaltig an“, betont Jörn Buthmann. Und das zertifiziert auch durch die Ölmühle: „Wir dürfen nur auf Flächen Raps anpflanzen, die schon vor 2008 als Acker genutzt wurden, nicht auf erst später umgebrochenem Grünland. Und das wird auch geprüft.“

Viky und Jörg Buthmann pflanzen auf 13 Hektar ihres Ackerlands Raps an. © Baucke

Überprüft wird von ihm wiederum jedes Jahr im Frühling die Notwendigkeit, ein Insektizid auszubringen: „Wir zählen wirklich die Käfer, pro Pflanze können wir zehn dulden.“ Dafür stellen Buthmanns gelbe Schalen aus, in denen sie die Tiere zählen. „Da achten wir genau auf die Schadschwelle“, so Jörn Buthmann.

Das weiß auch Imker Jörg Müller: Fünf Bienenvölker sammeln für ihn während der Blütezeit vom Rand eines Buthmannschen Rapsfeldes aus Honig, auch zwei weitere Imker nutzen die Felder des Betriebes. „Dann summt und brummt das schon ganz ordentlich“, sagt Buthmann mit einem Lachen über die Zeit, wenn das Rapsfeld ein Meer aus Gelb ist. „Da arbeiten wir gut zusammen. Und wenn Bienen Gelb sehen, dann nehmen sie sowieso nichts anderes mehr wahr.“ Blütenstet, nennt das der Bötersener Müller: „Der Raps ist für Bienen eine tolle Nutzpflanze.“ Und davon hat dann auch der Honigesser etwas auf seinem Frühstücksbrötchen – auch über die Blütezeit hinaus.