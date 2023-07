Das große Herumkugeln: Sottrumer trifft mit „Bubble Ball“-Vermietung einen Nerv

Von: Lars Warnecke

Markus Ackermeier hat als Vermieter der riesigen Kunststoffbälle gut zu tun. „Bubble Soccer“ kommt eben an. © -

Bubble Soccer – das klingt nicht nur lustig, das ist es auch. Bei der Funsportart ist das erlaubt, was beim richtigen Fußball nicht so gern gesehen wird: den Gegner ordentlich wegschubsen. Auch Markus Ackermeier ist von diesem Spiel komplett überzeugt – und hat sich prompt selbstständig gemacht mit der Vermietung der „Bubbles“.

Sottrum – Markus Ackermeier lässt die elektrische Luftpumpe an. Keine zwei Minuten später ist der durchsichtige Plastikball auch schon zu voller Größe aufgeblasen. Etwa anderthalb Meter im Durchmesser, nicht gerade handlich das gute Stück. Allerdings ist der Nutzer nachher nicht am Ball, sondern auch im Ball und wird sogar selbst zum Ball – beim sogenannten „Bubble Soccer“, einer aus Skandinavien stammenden Funsportart, die man wohl mit Blasen-Fußball übersetzen müsste – was doch recht eigentümlich klingt.

Wie beim klassischen Fußball, so geht es auch hier darum, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Vom Kopf bis zu den Knien stehen die Spieler in den „Bubbles“, die Sicht ist eingeschränkt, Dribbeln wird zur Herausforderung. Feine Technik und Ballstafetten spielen eher eine untergeordnete Rolle, stattdessen werden Gegner genüsslich über den Haufen gerollt. Schubsen beziehungsweise „Bumpen“, wie das im spieleigenen Jargon heißt – eindeutig erlaubt. Schließlich sind die Teilnehmer durch riesige Luftkissen geschützt. Da tendiert das Verletzungsrisiko doch gegen Null.

Was Ackermeier damit zu tun hat? Eine ganze Menge: Erst vor wenigen Monaten hat der 42-Jährige einen eigenen „Bubble Soccer“-Verleih ins Leben gerufen. Eigentlich ist er gelernter Zimmermann und damit viel auf Baustellen unterwegs. Und eigentlich, sagt er, sei sein noch junges Kleingewerbe, das inzwischen aber schon bestens floriert, so auch gar nicht geplant gewesen. Doch wie heißt es gleich noch so schön: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Dabei war es ausgerechnet die Vorbereitung auf den Junggesellenabschied seines jüngeren Cousins, selbst ein begeisterter Fußballer, der den Stein des Anstoßes geben sollte. „Mein Kumpel Jan, der Trauzeuge des Bräutigams, und ich hatten uns für den Anlass überlegt, als Überraschung ein „Bubble Soccer“-Turnier zu veranstalten“, erinnert sich der Sottrumer. Nur woher die Kunststoffbälle beziehen? Im Internet sei er auf eine Bremer Verleihfirma gestoßen – nur um festzustellen, dass die doch unverhältnismäßig teure Preise verlangt. „Daraufhin habe ich mir in einer Bierlaune nur gedacht: Eigentlich könnte ich die Dinger auch gleich selbst kaufen – günstiger wäre es allemal.“

Die Bubble wird mit einer elektrischen Luftpumpe über dem Körper aufgeblasen. © Warnecke

Gesagt, getan: Um die „Bubbles“, jede wiegt um die 13 Kilo, erst mal auf Herz und Nieren zu prüfen, legte sich Ackermann zunächst zwei Exponate zu. Test bestanden. Aus zwei wurden schließlich zwölf, die in seiner Sportgruppe sogleich auch auf enormes Interesse stießen. „Die Jungs waren richtig begeistert, konnten sich vorstellen, ,Bubble Soccer‘ sogar in Form einer Hobby-Liga zu machen.“ Es sollte gar nicht lange dauern, bis sich über die Vereinsgrenze hinaus herumgesprochen hatte, was der Sottrumer da sein Eigen nennt. Und so ereilten ihn erste Anfragen auch aus anderen Bereichen – für Geburtstagsgesellschaften etwa oder für ein Feuerwehrfest. „Mit meinen zwölf Bällen bin ich damals schon nicht mehr hingekommen – also habe ich direkt noch 22 nachgeholt.“ Dafür sei er extra nach München gefahren.

Im Frühjahr machte Markus Ackermeier sich dann mit seiner Vermietung selbstständig. Seitdem reist er nach dem Dienst im Hauptjob mit seinem in Stuckenborstel eingelagerten Sport-Equipment, zu dem auch 20 Kinderbälle gehören, von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort. Erst kürzlich war er mit den Bällen auf dem Jubiläumsfest des Sottrumer Grashüpfer-Fördervereins vertreten, nächste Woche folgt ein Großevent in Hassendorf und Ende August geht‘s sogar in den Harz, zum Musikfestival „Rock am Beckenrand“. Tatkräftig bei der Organisation unterstützt wird er dabei von einem losen Kreis befreundeter Helfer – beim Auf- und Abbau zum Beispiel. Und mit Jan Sonntag, dem Trauzeugen, steht dem Jungunternehmer ein Fachmann zur Seite, der ihm in allen marketingtechnischen Fragen behilflich ist.

Immer schön im Ball bleiben: Bei der Funsportart ist Schubsen ausdrücklich erlaubt. © -

Und wie viel kostet nun der Spaß, möchte man selbst zum Ball werden und sich „bumpen“ lassen? Er selbst habe aus seiner ärgerlichen Erfahrung mit der Bremer Verleihfirma gelernt, wolle daher immer schön fair bleiben, den Kunden nicht das Geld aus der Tasche ziehen, betont Ackermann, den Freunde einfach nur „Acky“ nennen. Umsonst ist der Verleih aber natürlich nicht: Für acht Bälle müssen für die erste Stunde 80 Euro berappt werden, jede weitere Stunde kostet dann jeweils noch mal 30 Euro mehr. „Ich denke, damit sind wir noch echt günstig.“

Wer übrigens denkt, „Bubble Soccer“ sei ein reines Fun-Spiel, der irrt. Es gibt sogar den Deutschen Bubble Football Bund, der richtige Meisterschaften organisiert.

Wer den Service in Anspruch nehmen möchte: Markus Ackermeier ist unter 0177 / 7463216 oder per E-Mail an bubblesoccer-vermietung@gmx.de zu erreichen. Weitere Infos zu seinem Verleih finden sich bei Instagram und Tiktok.