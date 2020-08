Das Feeling fehlt noch

So verlief der Start des Sottrumer Freibads in die verspätete Saison

+ © Stüring Entsprechende Markierungen helfen Besuchern, die Abstände einzuhalten. © Stüring

Sottrum – Bei diesen Temperaturen hilft ein Sprung ins kühle Nass. Im Sottrumer Freibad war das erst verspätet ab dem 24. Juli wieder möglich, als die Freizeit-Einrichtung mit Corona-bedingten Einschränkungen wieder öffnete. In den anderen Freibädern muss sich der Badegast vor dem Besuch online anmelden, was oft falsch gehandhabt wurde. Das Sottrumer Freibad profitiert Dank des späteren Saisonstarts von den Erfahrungen anderer und bietet deshalb keine Onlinebuchung an. Durch die geänderten Öffnungszeiten für diese Saison, die noch bis zum 30. September geht, versuchen die Betreiber den Besucheransturm gerecht zu werden.