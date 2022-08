Fortschritt in Orange: Dank Digitalpaktmittel stattet die Kommune Schulen mit Netzwerken aus

Von: Nina Baucke

André Bischof (l.) und Marco Körner setzen auch in der Grundschule am Eichkamp, als einem der ältesten Schulgebäude der Samtgemeinde, darauf, keine Provisorien zu planen, sondern eine ideale Lösung zu finden. © Baucke

Die Grundschulen der Samtgemeinde Sottrum sowie die Oberschule gehen online: Die Mittel aus dem Digitalpakt investiert die Kommune in den Ausbau der digitalen Infrastruktur der sechs Bildungseinrichtungen – damit alles für die noch fehlenden Endgeräte bereit ist.

Sottrum – Im knalligen Orange ziehen sich dicke Kabelbündel kurz unter der Raumdecke die Wand entlang, ein Teil des Stranges führt durch eine Öffnung in der Decke in den ersten Stock der Grundschule am Eichkamp in Sottrum, ein anderer in den Nebenraum. „Die Verkleidung des Kabelstranges fehlt natürlich noch“, erklärt André Bischof, Schulamtsleiter bei der Samtgemeinde Sottrum.

Dank des orangenen Kabelbündels sollen die Schüler und Lehrkräfte an der Grundschule im Ortskern ab dem neuen Schuljahr, das kommende Woche Donnerstag beginnt, einen drahtlosen Internetzugang haben – und nicht nur dort. Mit den Mitteln aus dem Digitalpakt ist die Samtgemeinde derzeit dabei, auch die Grundschulen in Horstedt, Ahausen und Bötersen sowie die Oberschule mit einem umfassenden W-Lan-Netz auszustatten, während die Morgenstern-Grundschule in den Herbstferien folgen soll. „Es sieht gut aus, dass wir das auch alles im Zeitplan schaffen“, sagt Marco Körner vom Bauamt.

Infrastruktur vor Endgeräte

Insgesamt 450 000 Euro aus dem Digitalpakt plus etwa 150 000 Euro an Eigenmitteln als Kofinanzierung fließen in das Projekt. „Wir schöpfen die Förderung damit voll aus“, so Bischof. Das Gymnasium wiederum ist zwar bereits, was die Verkabelung angeht, fertig ausgestattet, „aber da können wir uns mit der Digitalpaktförderung schon auf die Endgeräte konzentrieren“. Damit bleibt die Samtgemeinde in der vom Bund als Förderer vorgegeben Reihenfolge: Zunächst soll die Infrastruktur geschaffen werden, dann erst folgen die Endgeräte.

Zwar gäbe es in den Grund- beziehungsweise in der Oberschule bereits W-Lan, „aber alles nur einfach und noch nicht optimal“, betont Bischof. „Zumal wird nun jeder Raum entsprechend ausgerüstet, dazu legen wir jetzt schon Anschlüsse für eventuelle Smartboards“, ergänzt Körner.

16 Kilometer Kabel in der Oberschule

16 Kilometer Kabel sind es allein in der Oberschule, die im Gebäude untergebracht werden müssen. Dort, als auch in den Grundschulen, verschwinden zudem die ein Meter mal ein Meter großen Serverboxen. Stattdessen laufen die Kabel in Serverschränken zusammen, die auch gerne mal den großen Teil eines ehemaligen Abstellraumes in Beschlag nehmen.

Generell kommen in anderen Schulen weitere Leitungen dazu, denn das Netzsystem soll zum Beispiel unabhängig von der Stromzufuhr für die Beleuchtung funktionieren. „Dazu kommt natürlich auch: Bauen im Bestand ist immer schwierig“, weiß Körner. „Denn dabei entdecken wir natürlich auch immer noch mal das ein oder andere Unerwartete, dass nochmal gemacht werden müsste. Bisher haben wir zwar immer eine Lösung gefunden, aber vor allem in der Grundschule am Eichkamp ist das oft sehr schwierig – immerhin ist das eines der ältesten Schulgebäude, die wir haben.“

Wir wollen bei der Verteilung unter den Schulen einen guten Mittelweg finden und die Ausstattung trotzdem vorantreiben.

So war es beispielsweise dort nicht möglich, die Kabel unter den Putz zu verlegen, stattdessen wird noch eine Verkleidung davorgebaut. Auch an der Oberschule stehen die Arbeiter immer wieder vor Herausforderungen, „allein dadurch, weil es ein riesiges Gebäude ist und die Kabelführung immer wieder durch Kriechgänge ging, durch die die Installateure dann mussten. Aber überall haben wir die Kabel richtig verlegt, Provisorien gibt es nicht“, betont Körner. Währenddessen lobt Bischof die Zusammenarbeit mit den Schulleitungen: „Die war überall sehr gut. Denn teilweise haben wir schon vor den Ferien mit den ersten Arbeiten angefangen.“

Wann es mit der weiteren digitalen Ausstattung, als Smartboards und weiteren Endgeräten wie Notebooks oder Tablets weitergeht, weiß die Kommune bislang allerdings noch nicht. „Ein paar Ipads sind schon da. Wir müssen jetzt allerdings schauen, dass wir bei der Verteilung unter den Schulen einen guten Mittelweg finden und die Ausstattung trotzdem vorantreiben“, sagt Bischof. „Auch bei den Smartboards wird das eher peu à peu laufen. Wir wollen ja alle Schulen gleichbehandeln, dass alle auf dem gleichen Niveau nach vorne kommen.“ Da werde man nun von Jahr zu Jahr schauen. „Das hängt nun davon ab, ob der Digitalpakt noch einmal aufgestockt wird“, so der Schulamtsleiter. „Da sind wir jetzt ersteinmal sehr gespannt, wie es weitergeht.“