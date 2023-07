Neubau eines Glockenturms: Hellweger Rat legt sich auf Standort und Ausführung fest

Von: Lars Warnecke

Ein Standort ist gefunden: Auf dem Parkplatz am Friedhof soll der neue Glockenturm errichtet werden. Damit wäre er von der Straße aus auch gut zu sehen. © Warnecke

Ein Projekt nimmt Form an: Für den geplanten neuen Glockenturm in Hellwege hat der Gemeinderat jetzt den Standort festgezurrt. Und auch die Frage, wie das Konstrukt aussehen soll, ist geklärt.

Hellwege – Hellwege ganz ohne Glockengeläut? Fast schon undenkbar für die Einwohnerschaft, die sich doch so sehr an den warm-wohligen Klang gewöhnt hat. Spätestens aber mit dem Ende Juni erfolgten Abriss des alten, nicht mehr ganz so standsicheren Schlauchturms an der Dorfstraße, in dem mehr als 60 Jahre lang die Glocke stets zu besonderen Anlässen zum Klingen gebracht wurde, anfangs noch per Hand, zuletzt elektronisch via Zeitschaltuhr, ist es nun tatsächlich ein bisschen stiller im Dorf geworden.

Von Dauer soll die Ruhe indes nicht sein – daran wird im Gemeinderat unter Einbeziehung eines Architekturbüros schon seit dem vergangenen Jahr eifrig gearbeitet. Fakt ist, und dazu hat es schon eine Grundsatzentscheidung gegeben: Die altehrwürdige Glocke, ganze 145 Kilo schwer, im Ton E gestimmt und 1960 in Hessen gegossen, bekommt ein neues Zuhause – nicht mehr im Dorf selbst, sondern auf dem etwas außerhalb gelegenen Friedhofsgelände. Nur in welcher Gestalt der Turm gebaut werden soll und an welchem Standort genau, darüber herrschte noch Unklarheit – jedenfalls bis zur jüngsten Ratssitzung, in der das Thema einmal mehr aufgegriffen wurde.

Und siehe da: Statt sich auf einen der beiden von der Architektin vorgeschlagenen Standorte zu einigen (der eine liegt auf einer Freifläche etwas versteckt links neben der Friedhofskapelle, der andere am Ende des Hauptweges, wo sich jetzt noch eine Sitzbank befindet) brachten die Damen und Herren Politiker bei einer Vorabbesichtigung kurzerhand noch eine weitere Möglichkeit ins Spiel, bei welcher der Turm aus Sicht der überwiegenden Mehrheit am Besten zur Geltung kommen würde: den Parkplatz. „Von der Straße aus könnte man den Turm als eigenständiges Gebäude auch viel besser sehen“, befand etwa SPD-Ratsfrau Sonja Kassau, die den Impuls zu dem Standort gegeben hatte. Ein Blickfang, so Michaela Strube von der Hellweger Bürgerliste (HBL), sei der Turm dort allemal. Ferner, erklärte sie, habe man so auch die Beschallung mehr in Richtung Dorf, was vom hinteren Friedhofsbereich aus so gar nicht möglich wäre. Auch Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD) fand an dem Vorschlag Gefallen: „Es sieht schon ganz gut aus, wenn der dahin käme.“ Überhaupt könne er sich einen anderen Standort, als den auf dem Friedhofsgelände gar nicht vorstellen, habe ihm bei Trauerfeiern das begleitende Geläut, wie es auf anderen Friedhöfen gang und gäbe sei, doch immer schon gefehlt. So fiel die Entscheidung pro Parkplatz, und zwar in möglichst mittiger Lage, am Ende einstimmig aus – bei einer Enthaltung von Ratsfrau Annemarie Lange (HBL).

Gerade oder leicht angeschrägt? Die Ratsmitglieder sprachen sich für letztere Konstruktionsvariante aus. © -

Was die Grundform des Turms betrifft (eine quadratische Grundfläche sowie ein Pyramidendach, das aus dem gleichen Material bestehen soll wie das des Kapellendachs, sind bereits gesetzt), kommen laut dem Entwurf zwei Varianten infrage, die sich allerdings nur leicht voneinander unterscheiden: zum einen eine kerzengerade Konstruktion, zum anderen eine leicht angeschrägte. Harling plädierte für letztere Version, sei die doch nicht nur stabiler, sondern aus seiner Sicht auch etwas gefälliger. Dies sei natürlich aber ein rein ästethisches Empfinden.

Ob denn beide Varianten gleichviel kosten würden, wollte Lange wissen – veranschlagt ist eine Kostenschätzung in Höhe von 119 000 Euro brutto. Dazu entgegnete der Bürgermeister, dass der Preis annähernd der gleiche sei und dazu auch noch günstiger ausfallen würde, als in der Schätzung angenommen. Mit der angeschrägten Version wollte sich die HBL-Ratsfrau dennoch nicht so recht anfreunden – anders als ihre Mitstreiter, die geschlossen für dieses Modell stimmten.

SPD-Ratsfrau Sonja Kassau macht den Glockenturm. © -

Absolutes Einvernehmen herrschte indes beim Thema Fördermittel, kann die Gemeinde doch bei der Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung Zuschüsse für den Turmbau beantragen. „Ich hoffe, dass wir dann 50 bis 60 Prozent an Förderung bekommen“, äußerte sich Harling, der allerdings nicht davon ausgeht, dass man den Glockenstuhl noch in diesem Jahr wird bauen können. „Möglicherweise gehen wir aber schon demnächst in die Genehmigung.“

Sicher ist: Das Thema wird den Rat noch ein weiteres Mal beschäftigen, wollen die Politiker doch erneut beraten, sobald klar ist, ob und in welcher Höhe Fördermittel für das Projekt fließen. Darauf verständigten sich die Mitglieder einstimmig.