Clüversborsteler an Uni Bremen für seine Master-Arbeit ausgezeichnet

+ © Intemann Intemanns Versuchsaufbau mit Laser. Mit diesem misst er die Rotorblätter ab. © Intemann

Alexander Intemann hat eine Messtechnik für Rotorblätter an Windrädern entwickelt. Dafür gab es eine Auszeichnung seiner Universität.

Clüversborstel/Bremen – Das Problem ist landläufig eher unbekannt. Special Interest, möchte man sagen. Alexander Intemann, in Clüversborstel aufgewachsen, hat für seine Masterarbeit an der Universität Bremen eine Messtechnik für Rotorblätter an Windrädern entwickelt. Die erhobenen Daten können dazu beitragen, die Anlagen effizienter zu machen und ihren Verschleiß zu dokumentieren. Nun wurde die Arbeit mit dem „Campus Preis: Forschen für nachhaltige Zukunft“ der Kellner-Stoll-Stiftung ausgezeichnet.

Messungen an Windrädern sind schwierig, erläutert Intemann seine Arbeit, sie sind enormen Belastungen ausgesetzt – nicht nur durch den Wind. Bis zu zwei Meter hin und her können Rotorblätter hin und her schwingen. Dass es nicht so einfach ist, unter diesen Voraussetzungen verlässliche Daten zu sammeln, erscheint auch für den Laien eindeutig. Intemann hat ein Verfahren entwickelt, mit dem aus einer Entfernung von mehr 200 Metern zu einer Anlage mittels Laser ohne teure Betriebsunterbrechung der Zustand eines Rotorblatts genau ermittelt werden kann. Macht man das öfter, dokumentiert man damit die Abnutzung.

„Bislang konnte man den Rotor-Zustand nur mit Sensoren oder im ausgeschalteten Zustand bestimmten“, erläuter Intemann. Auch in der Planung der Windräder kann seine Arbeit dazu führen, dass Windkraftanlagen effektiver werden und leistet einen Beitrag zu ihrer Langlebigkeit. Wenn man ihren Betrieb simuliert, konnte man bislang nur mit groben werten Arbeiten, da zu viele Faktoren auf Rotor mit Windrad einwirken.

Je weniger das Rotorblatt schwingt, desto mehr Energie lässt sich damit erzeugen. Durch die von „Intemanns Daten“ präzisieren Simulationen können neue Formen, andere Materialien entwickelt werden, die dazu beitragen. Aber überbewerten möchte Intemann seine Arbeit nicht. Er lacht. Die große Innovation sei sein Verfahren jetzt nicht, „aber es zahlt darauf ein“.

Wenn man bestehende Anlagen regelmäßig mit dem Laser misst, kann zudem Verschleiß feststellen. So könnte sich zum Beispiel herausstellen, dass ein Windrad länger durchhalten kann, als eigentlich ursprünglich veranschlagt. „Dann könnte man sie länger stehen lassen“, so der Clüversborsteler. Der Preis zeichnet herausragende, an der Universität Bremen erstellte Abschlussarbeiten aus, die sich der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen, dem Schutz der Umwelt, des Klimas und der Meere widmen, heißt es auf der Website der Hochschule. Er ist mit insgesamt 3 000 Euro dotiert. An das Thema ist Intemann über einen Vorschlag der Universität gekommen. Im Seminar am Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft (BIMAQ) hat er Einblicke in die Forschung bekommen. Sein Interesse wurde geweckt.

Der heute 26-Jährige hat sein Abitur auf dem Sottrumer Gymnasium gemacht. Mathe lag ihm schon immer, erzählt er, mochte Sachen, die sich klar und logisch begründen ließen. Es folgte ein Studium Wirtschaftsingenieurwesen an der Uni Bremen, nach dem Bachelor entschied er sich für ein Masterstudium in Produktionstechnik, das er im vergangenen Jahr abschloss. Nun macht er Technologie-Beratung für Unternehmen im Automotivebereich.