Carsten Fricke ist neuer Obermeister der Bäckerinnung im Landkreis Rotenburg

Von: Lars Warnecke

Teilen

Ein Mann der Tat: Carsten Fricke will als Obermeister der Bäckerinnung in der Kreishandwerkerschaft Rotenburg seine Branche in eine erfolgreiche Zukunft führen. © warnecke

Blick nach vorn in unruhigen Zeiten, nach diesem Credo arbeitet Carsten Fricke seit Mai diesen Jahres als neuer Obermeister der Rotenburger Bäckerinnung.

Sottrum – Es ist elf Uhr vormittags, in der Backstube von Carsten Fricke ist längst schon wieder alles aufgeräumt und für die nächste Nachtschicht in Stellung gebracht. Dann, wenn die meisten noch schlafen, herrscht hier, hinter dem Verkaufsraum mit angeschlossenem Café, Hochbetrieb. Dann arbeiten Fricke und sein Team in Ruhe die Backwaren auf. Schließlich wollen die Kunden am nächsten Tag wieder frische Brötchen und herzhafte Snacks kaufen. Seit 15 Jahren ist das Routine für den Sottrumer Bäckermeister, der eine kreisweit der ältesten Bäckereien führt – in mittlerweile fünfter Generation. „Die 125 Jahre haben wir schon überschritten“, berichtet er stolz.

Alles beim Alten also? Nicht ganz. Denn seit Mai ist der 52-Jährige auch der neue Obermeister der Bäckerinnung Rotenburg. Damit hat er bei einer Mitgliederversammlung seinen Vorgänger Gerald Gilbert aus Zeven abgelöst. „Im Prinzip haben wir unsere Ämter nur getauscht“, sagt Fricke, der für die CDU auch im Sottrumer Gemeinderat sitzt.

Lange Zeit hatte er den Stellvertreterposten inne – den bekleidet nun der frühere Obermeister. Das einstimmige Wahlergebnis gebe ihm jedenfalls ein gutes Gefühl, betont der zweifache Familienvater – und Sicherheit in seinem Amt. Denn das beinhalte nicht nur die Repräsentation aller Innungsbetriebe im Landkreis und seine Tätigkeit im Prüfungsausschuss, sondern auch die Anpassung der Branche an die heutigen Gegebenheiten.

Als Quereinsteiger später in die Branche eingestiegen

Fricke ist Quereinsteiger. Gelernt hat er Tischler, hat später Architektur studiert und in diesem Beruf auch anschließend ein paar Jahre gearbeitet. Eigentlich hätte der Bruder den Familienbetrieb fortführen wollen. Das Schicksal meinte es anders und Carsten Fricke entschied sich, die Geschäfte weiterzuführen. 2003 begann er seine Lehre im Bäckerhandwerk, vier Jahre später legte er erfolgreich seine Prüfung zum Meister und Betriebswirt des Handwerks ab. Seit 2008 führt er gemeinsam mit Ehefrau Tanja das Traditionsgeschäft an der Kirchstraße. Das hat noch drei kleinere Filialen– in Waffensen, in Horstedt und in Ottersberg.

Über seinen Vorstand, fünf Köpfe sind darin vertreten, berichtet Fricke nur Gutes. „Wir sind ein tolles Team, in dem jeder seine Aufgabe hat.“ Man habe „richtig Bock“ auf die Arbeit, habe sich vorgenommen, kurze Wege zu ermöglichen. Und eine direkte Ansprache. 15 Betriebe gehören der Innung an – bis vor Kurzem waren es noch zwei mehr. Der Mitarbeitermangel, er macht auch vor einem der ältesten Handwerke nicht Halt. Das, sagt der Sottrumer, sei aber nicht der einzige Grund, warum zahlreiche Bäckerbetriebe inzwischen weggeschmolzen sind. „Viele Inhaber finden keinen Nachfolger, oder sie schaffen es finanziell nicht, wenn sie sich in Form von Renovierungen zukunftsfähig aufstellen möchten.“ Hinzu komme ein immer höheres Maß an Bürokratie, was den Job des Bäckers eben auch ein Stück weit unattraktiver machen würde. Sein Ziel und das seiner Vorstandskollegen sei es jedenfalls, jene 15 Betriebe, die noch im Landkreis verblieben sind, dahin zu führen, dass sie wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Dazu wolle man Anregungen geben, Probleme offen ansprechen und gemeinsam lösen. Sie einfach nur aussitzen, sei für ihn der denkbar ungünstige Weg. „Man muss gewisse Sachen anpacken, die Veränderungen angehen, bevor es zu spät ist“, ist er überzeugt. „Und letztendlich sitzen wir ja alle im selben Boot.“

Das Bäckerhandwerk verändert sich

Ein anderes Thema, das Fricke anspricht: die Preise. Ja, auch Brötchen, Brot und Co. sind im Schnitt teurer geworden, aus bekannten Gründen. Aber: „Wenn jemand sagt, ihm sei der Einkauf beim Bäcker zu kostspielig, sind wir mit den Preisen für unsere regionalen, handwerklich hergestellten Qualitätsbackwaren meines Erachtens noch immer sehr fair“, betont der Obermeister.

Fricke hat die Veränderungen im Bäckerhandwerk selbst erlebt. Mehr Quereinsteiger, wie er, seien zuletzt dazugekommen. Den Snack- und Cafébereich, wie man ihn heute kennt, den habe es vor 20 Jahren in der Form noch fast gar nicht gegeben, weiß der Sottrumer. Zu guter Letzt hätten sich die Betriebe auf die veränderten Essgewohnheiten der Kundschaft einstellen müssen. „Wer setzt sich heutzutage noch mit der Familie an den Tisch, um das klassische Abendbrot zu essen?“, fragt er. „Heute gibt es viele Alternativen. Entsprechend haben auch die Bäcker Ideen entwickeln und ihr Backwarensortiment anpassen müssen.“

Bis er in den Ruhestand geht, wird es noch eine ganze Weile dauern. Ob sein Betrieb in Familienhand bleibt, sprich eines seiner beiden Kinder eines Tages die Geschäfte übernehmen wird – somit dann die sechste Generation antritt? Der Bäckermeister weiß es nicht. „Zwingen werde ich natürlich keinen, sie können nachher machen, worauf sie Lust haben.“ Eine solche Einstellung hätten auch seine Eltern schon mit Blick auf ihn und seine Geschwister gehabt. „Am Ende zählt doch, dass man Spaß an seiner Arbeit hat – das ist das Wichtigste.“

Und dann kommt der 52-Jährige nochmals auf die Innung als solche zu sprechen. Fusionieren, wie es in anderen Bereichen schon aufgrund des Mitgliederschwunds der Fall ist, wolle sein Bäckerverband aktuell nicht. Dabei hätten umliegende Innungen durchaus schon bei den Rotenburgern diesbezüglich angefragt. „Nein, wir machen so weiter, die nächsten fünf Jahre haben wir alles weiter im Fluss.“ Das Bäckerhandwerk, davon ist er überzeugt, sorge mit seinen vielen, tollen Mitarbeitern für das kleine Glücksgefühl des Tages.