Bunte Werbung

Winkeldorfer machen auf besondere Weise auf Kreisschützenfest aufmerksam

+ Auf den Rückseiten der bunten Steine ist jeweils die Werbung für das Kreisschützenfest aufgemalt. Fotos: Holsten-Körner

Winkeldorf - Von Antje Holsten-körner. Vor 100 Jahren wurde der Schützenverein Winkeldorf aus der Taufe gehoben. Der runde Geburtstag wird vom 7. bis 9. August mit dem Kreisschützenfest gefeiert. Um schon jetzt Werbung für die große Veranstaltung zu machen, für die erstmals in der Vereinsgeschichte Winkeldorf Gastgeber ist, sind die Mitglieder und viele weitere Dorfbewohner kreativ und aktiv. Jüngste Aktion sind „ROWlingstones“, die – wie im Raum Verden/Achim die „Allersteine“ – bemalt und mit guten Wünschen beschrieben werden, um sie dann an öffentlich zugängliche Plätze zu legen. Im Idealfall fotografiert der Finder den Stein, postet das Bild in der Facebook-Gruppe und platziert ihn erneut. „Ich habe im WhatsApp-Status einen ‚Allerstein‘ gesehen und sofort an unser Kreisschützenfest gedacht“, erzählt Rebekka Holsten, die sich zusammen mit Doris Heitmann um die Gruppe „Dorf“ bei den Vorbereitungen zum Kreisschützenfest kümmert.