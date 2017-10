Bunte Lichter in der Dunkelheit

Stimmungsvoller Laternenumzug in Bötersen

+ „Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne“: Der Umzug der Freiwilligen Feuerwehr Bötersen verlief nach Plan. - Foto: Daus

Bötersen - Ja, es gab auch Sterne zu sehen auf dem Laternenumzug der Freiwilligen Feuerwehr Bötersen am Freitagabend. Was angesichts der aktuellen Wetterlage nicht unbedingt erwartbar war. Als der Umzug begann und Bötersen die Straßenbeleuchtung vorübergehend abschalten ließ, klarte sogar der Himmel auf und bis auf ein paar Regentröpfchen hielt sich das schlechte Wetter des Vortages zurück. Freie Bahn also für die Prozession, die sich, ausgerüstet mit Laternen in allen Farben und Formen, durch die Straßen bewegte. Die mitgebrachten Eltern und Großeltern unterstützten den Nachwuchs nach Leibeskräften beim Singen der Gassenhauer, die bei einem derartigen Umzug natürlich nicht fehlen dürfen. Insgesamt lief alles reibungslos ab, oder wie es ein Elternteil ausdrückte: „Nach ,Xavier‘ ist dieser Umzug wenigstens ein Zug, der planmäßig unterwegs ist.“ - dau