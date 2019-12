Bunte Ferkel und ein altes Schwein

+ Um den herrlichen Grantler „Gerd Thiesen“ dreht sich das Stück. Foto: Daus

Hassendorf – Mehr ging am Samstagabend beim besten Willen nicht. Der Saal des Hassendorfer Dorfgemeinschaftshauses war komplett ausverkauft. Der passende Rahmen für die diesjährige Premiere des plattdeutschen Theaterstückes, das die Laienspielgruppe der Feuerwehr aufführte. Wie es sich für den Anlass gehörte, war auch die Begrüßungsrede von Hermann Rugen komplett auf Platt. Und es war auch kein Problem für diejenigen, die in diesem Dialekt vielleicht nicht ganz sattelfest sind, sowohl ihm, als auch im Anschluss den Schauspielern in ihren Rollen, folgen zu können. Unter den Premierengästen war Bürgermeister Klaus Dreyer, der die Wahl seiner Krawatte mit einem lustigen Schweinemotiv dem Stück angepasst hatte. Denn es ging um „Schwattbunte Farken“, oder wie es auf hochdeutsch heißen würde, um „Schwarzbunte Ferkel“.