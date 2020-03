Taaken/Reeßum – Die Enttäuschung war Rolf Wedemeyer und Reeßums Bürgermeister Marco Körner am Freitagabend anzumerken. Nur wenige hatten sich nach einer Infoveranstaltung zu einem Atommüll-Endlager zu einer aktiven Mitarbeit in einer Bürgerinitiative bereiterklärt. Auch die Resonanz fiel kleiner aus als erwartet. Einige Tage später ist zumindest bei Wedemeyer, der die Angelegenheit federführend in die Hand genommen hat, wenig zu spüren. Es gebe genügend Gründe, warum die geplante Bürgerinitiative trotzdem kommen soll.

Er habe ohnehin nicht damit gerechnet, gleich Nägel mit Köpfen machen und Protestschilder malen zu können, so Wedemeyer auf Nachfrage. Daher sei man auch auf keinen Fall ernüchtert, ob der mauen Bilanz vom Freitagabend. Fünf Interessierte wollen sich nun einbringen. Das heißt für Wedemeyer und Körner, dass sie nun fünf weitere Mitstreiter haben, die sie auf dem Weg zur Bürgerinitiative unterstützen. Wedemeyer spricht von einer Entlastung. „Wenn die sich einbringen, dann ist das schonmal was.“

Nun gehe es ans Organisatorische, denn: „Die Bürgerinitiative soll definitiv kommen.“ Es seien allerdings noch einige Fragen zu klären. Gründet man einen Verein? Bleibt es bei einer losen Vereinigung von Bürgern? Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Außerdem wird Wedemeyer selbst noch zwei Informationsveranstaltungen in Lüneburg und in Hannover besuchen, an denen teilweise auch Bürgerinitiativen mit ähnlichem Schwerpunkt teilnehmen. Sobald das Administrative in Taaken geklärt ist, will man einer weiteren Bürgerversammlung in Reeßum konkrete Pläne vorlegen, kündigt Wedemeyer an.

Nicht nur bei der Versammlung am Freitag, sondern auch bei einer Vorläufer-Veranstaltung im vergangenen Jahr haben sich einige Bürger auf eine Liste eingetragen und damit wenigstens loses Interesse an einer Mitarbeit bekundet. Wedemeyer spricht von mehr als 100 Unterzeichnern. Dadurch versprechen sich die Aktiven auch größeren Zuspruch für ihre Sache, die übrigens nach wie vor vage ist.

Mehr als die Information, dass man eben auf der Liste steht, haben die Taakener im Prinzip nicht. Konkreter wird es wohl erst im dritten Quartal, wenn die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), die für die Endlagersuche zuständig ist, die ersten Orte aussortiert hat. Die Nichtregierungsorganisation „ausgestrahlt“ hatte dagegen frühzeitig eine Karte mit potenziellen Standorten veröffentlicht. Bis dann im Sommer die erste offizielle Liste von der BGE kommt, scheinen viele abwarten zu wollen. Steht Taaken dann drauf, wird die Bürgerinitiative sicher erneuten Aufwind erfahren.