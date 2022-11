Lichter im Wasser: Bürgerinitiative setzt mit Fackelschwimmen im Otterstedter See ein Zeichen

Von: Ulla Heyne

Viele der 18 Teilnehmer waren mit Neopren, Flossen und Badekappe im See unterwegs, einige Spontane stiegen in Badehose ins 14 Grad kalte Wasser. © Tetyana Chernyavska

Ein Zeichen gegen die Pläne für ein Bebauungsprojekt entlang des Otterstedter Sees setzten am Samstag zahlreiche Sportler mit einem Fackelschwimmen. Bei der Aktion war auch Ruth Kamp mit von der Partie, die bei der DLRG im Landkreis Rotenburg aktiv ist.

Otterstedt/Rotenburg – Ein nächtlich von Fackeln beleuchteter See, die sich im Wasser spiegeln, getragen von knapp zwei Dutzend Menschen in Neoprenanzügen, die eine Choreografie schwimmen, danach geselliges Zusammensein bei Kakao und Pommes – die Gelegenheit, den Otterstedter See einmal ganz anders zu erleben, wurde von vielen Besuchern des „Fackelschwimmens“ am Samstag wahrgenommen.

Und genau darum ging es der Bürgerinitiative ISI, die die außergewöhnliche Veranstaltung ins Leben gerufen hatte auch, ist der See bei vielen Anwohnern doch vor allem im Sommer als Naherholungsgebiet für alle Alters- und Einkommensklassen bei Einheimischen wie Neubürgern bekannt und geschätzt. Damit das so bleibt, macht die im Frühsommer gegründete Initiative mit Aktionen wie diesen auf die geplanten Änderungen aufmerksam: Nach dem Willen von Investoren entsteht hier schon bald ein neues Baugebiet mit Blick auf den See. Genau das wollen die derzeit rund 40 aktiven Mitstreiter der ISI („Idylle statt Investor“) verhindern. Sie sehen nicht nur den Charakter des Sees mit seinen beiden Stränden als eines der letzten kostenlosen Refugien und Treffpunkt besonders für Jugendliche in Gefahr, sondern haben auch naturschutztechnische Bedenken. Aktivistin Tatjana Lada, die am frühen Abend zwei gut frequentierte Baumführungen leitete, hat das gesamte Areal kartiert, inklusive des Baumbestands nach Alter und Arten. „Wenn die Pläne der Investoren durchkommen, werden rund zwei Drittel der insgesamt 160 Bäume gefällt, darunter eine 148 Jahre alte, völlig intakte Rotbuche“, weiß ISI-Initiator Götz Paschen.

Der passionierte Freiwasserschwimmer hat auch das Fackelschwimmen organisiert – „Politik darf auch Spaß machen“, ist er überzeugt. Das Konzept, Inhalte mit einem attraktiven Erlebnis zu verbinden und so mit Menschen „außerhalb der eigenen Blase“ ins Gespräch zu kommen, ging auf: Neben ISI-Aktivisten und Sportlern fanden sich auch viele Interessierte, darunter auch Neugierige vom Haus am See, um dessen Sanierung es geht, ein. Eine von ihnen ist Ruth Kamp, die in Rotenburg im DLRG aktiv ist und regelmäßig mit Gleichgesinnten im Bullensee, der Aller oder eben auch dem Otterstedter See schwimmt. Die 44-Jährige hatte es gereizt, „andere ‚Bekloppte‘ kennenzulernen, die sich ins 14 Grad kalte Wasser stürzen und mit der Aktion zusammen gegen Abholzung und Bebauung ein Zeichen setzen.“ Über „Buschfunk“ hatte die Verdenerin, die in ihrer Freizeit an Veranstaltungen wie „Tough Mudder“ teilnimmt, bei einem Schwimm-Event durch die Wißmarer Bucht vom Fackelschwimmen gehört – für sie ein stimmiges Gesamtpaket, um in lockerer Runde über die Hintergründe des geplanten Vorhabens ins Gespräch zu kommen. Ihre Hoffnung: „Vielleicht kommt das Thema so in die Köpfe der Menschen zurück!“

Der Organisator erklärt den Teilnehmern die zu schwimmende, mehrere hundert Meter lange Choreografie. © -

Einige Unterschriften gegen das geplante Bauvorhaben sind an diesem Abend zusammen gekommen. Paschen ist es wichtig, nicht primär als die wahrgenommen zu werden, „die immer gegen alles sind“. Einer Sanierung des Hauses am See stehen die ISI-Mitglieder durchaus positiv gegenüber, „aber eben nicht auf Kosten der Allgemeinheit und des Verschwindens eines der letzten frei zugänglichen Naherholungsräume.“ Er würde sich von der Kommunalpolitik mehr Gesprächsbereitschaft wünschen, etwa „in Form eines Bürgerforums anstatt der Einwohnerfragestunden bei Gemeinderatssitzungen, wo nur Fragen, aber keine Meinungsäußerungen zugelassen sind.“ Während es im Rat „zur Sache“ gehe, sei hier eine Plattform für einen lockeren Austausch gegeben, aber auch eine Gelegenheit zu zeigen: „Hier am See ist es einfach hübsch!“ Lokalpolitiker seien am Samstag allerdings nicht vor Ort gesichtet worden, meint Paschen. So setzt die ISI in Zukunft weiter auf kontaktstiftende und öffentlichkeitsträchtige Aktionen am See, etwa einem Picknick unter dem Motto „Adventscafé auf hoher See“ am 27. November oder einem weiteren feucht-fröhlichen Event zu Silvester. Der symbolträchtige Name: „Ausbaden“.