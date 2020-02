Die Bühne als Werkstatt

Weyhe/Sottrum – So langsam füllt sich der Probenraum des Weyher Theaters. Leenert Schrader aus Sottrum ist heute einer der Ersten, die da sind. Schrader ist Schauspieler, und seit dieser Spielzeit ist der Sottrumer mit einem Engagement in Weyhe (Kreis Diepholz) versehen. „Wir versuchen gerade, uns im Norden zu etablieren“, sagt er. Mit „wir“ meint er sich und seine Frau Clara, ebenfalls Schauspielerin, die vor knapp vier Jahren aus Süddeutschland hochgekommen sind. Für Schrader ist es eine Rückkehr. Der 32-Jährige ist in Stuckenborstel aufgewachsen und hat in der Umgebung seine ersten Schritte auf der Bühne gemacht. Allerdings als Musiker bei der Band Rockaholic.

Es war die Initialzündung. Musik machen, das wollte Schrader danach immer noch. Er absolvierte eine Ausbildung zum Tontechniker, schrieb Lieder für Fernsehwerbung, um dann festzustellen, dass es doch nicht das Wahre ist. „Ich habe da nicht reingepasst“, sagt er im Rückblick. Also ab zu einer Schauspielschule in Hamburg, rauf auf die Bühne.

An diesem Tag wird das Stück „Nicht nur Träume können fliegen“ geprobt. Schrader spielt dort den „furchtbar schüchternen Landschaftsgärtner Emil“. Der ist in einer Selbsthilfegruppe für Schüchterne, lernt dort Marie kennen, und die Freunde versuchen, die beiden zusammenzubringen. Es ist ein Musical – kein Problem für Schrader und seine Baritonstimme. Probleme macht eher die Frisur, das Haar ist relativ lang. Noch, Regisseur Frank Pinkus, der Dramaturg des Hauses, hat schon mit ihm gesprochen. Die Frisur müsste noch etwas spießiger sein für seine Rolle. Bis zur Premiere am 18. März steht also noch ein Besuch beim Friseur an.

Zunächst wird bei dieser Probe aber noch nicht gesungen, sondern gelesen. Der Fokus am Nachmittag: der zweite Akt. Das Ensemble sitzt im Kreis und geht den Text durch. Schrader selbst tigert um die Kollegen herum, probiert sich in der Gestik aus. Eine seine Schwächen sei, erklärt er, dass er in den Proben für seine Rolle immer zu viel auf einmal gleichzeitig ausprobieren wolle. Das müsse nach und nach gehen. Trotzdem, bis zur Premiere würde dann alles passen.

Der Emil ist eine Hauptrolle in dem Stück und seine zweite am Weyher Theater. Im Weihnachtsmärchen spielte er zuvor den Tommy in „Pippi in Taka-Tuka-Land“. Davor war er bei den Kreuzgangspielen in Feuchtwangen dabei, stand im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg und im Bayerischen Hof München auf der Bühne. Außerdem war er des Öfteren mit der Münchner Tournee auf Deutschlandtour.

Dabei sei ihm die Größe der Rolle eigentlich egal, obwohl er gerne mal wieder was „Klassisches“ spielen würde. „Vom dritten Baum links bis Lysander im Sommernachtstraum habe ich schon alles gespielt.“ Wichtig sei, dass das Ensemble zusammen abliefert. Wenn für ihm nur ein Satz da ist, der aber einen Kollegen oder eine Kollegin gut aussehen lässt, dann reiche ihm das.

Unterm Strich sei die Schauspielerei ein Handwerk. Schrader vergleicht sich mit einem Tischler. Nur, dass seine Werkstatt eben die Bühne ist. Da sei es erst einmal zweitrangig, ob man als Person tatsächlich selbst schüchtern, wie eben Schraders Rolle, oder eher extrovertiert ist. Schüchterne Schauspieler gebe es tatsächlich, sagt er. Es gehe mehr um den Text und um die Zusammenarbeit mit den Mitspielern. „Der Rest ergibt sich dann bei den Proben.“ Es sei denn, der Regisseur hat allzu genaue, begrenzende Vorstellungen von dem Stück. Irgendwann sei man dann so sicher, dass einem bei der Vorstellung nichts mehr ablenkt – weder Versprecher der Kollegen noch das Husten von Zuschauern. „Man fängt an zu leben auf der Bühne.“