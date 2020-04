Bücherei öffnet ab heute wieder ihre Türen

Sottrum – Die Freude bei Anja Thiede, Leiterin der Sottrumer Samtgemeindebücherei, und ihrer Kollegin Bianca Wunder ist groß: Ins Haus kehrt wieder Leben ein. „Viele Leser scharren schon mit den Füßen“, erklärt Thiede. Natürlich unter Einschränkungen, aber ab Freitag können diese bei der Oberschule vorbeikommen und sich neuen Lesestoff, CDs oder DVDs besorgen.

Neu im wahrsten Sinne, denn die vergangenen Wochen haben die Frauen genutzt und das Inventar der etwa 9000 Medien umfassenden Bücherei um einige neue Werke aufgestockt. „Die Zeit ging schnell rum“, resümiert Thiede. „Wir haben eine Liste erstellt mit Dingen, die wir machen könnten, wenn uns die Ideen ausgehen – aber wir haben sie nicht mal angefangen.“ Bei den Bestellungen war es ihr wichtig, den örtlichen Buchhandel zu unterstützen. Ganz wie ihre Kollegin in Rotenburg hat Thiede „das meiste lokal eingekauft“, erzählt sie. „Unsere Leser können sich auf einen schönen, aktuellen Bestand freuen.“ Ein Zeitfresser sei am Anfang die Verlängerung aller ausgeliehenen Medien gewesen. Rund 3000 davon waren zum Zeitpunkt der Schließung in Umlauf.

Für die Wiedereröffnung gelten Beschränkungen. So darf während der Öffnungszeiten, an denen sich nichts geändert hat, nur eine bestimmte Anzahl Besucher auf einmal in die Bücherei, was Thiede und Wunder am Einfang kontrollieren. Dort steht auch Desinfektionsmittel bereit. Auf dem Boden sind Abgrenzungen aufgeklebt, um Abstände einzuhalten. Zum gegenseitigen Schutz ist am Tresen außerdem eine Acrylscheibe angebracht worden. „Bevor wir selber nicht vernünftig geschützt sind, hätten wir auch nicht aufgemacht“, sagt Thiede, die mit Wunder im Wechsel arbeiten wird. Für Angehörige von Risikogruppen haben sie sich überlegt, Termine außerhalb der Öffnungszeiten anzubieten. Wer das in Anspruch nehmen möchte, solle sich vorher telefonisch melden.

Stöbern ist zudem erlaubt, übermäßig viel Zeit solle allerdings keiner in der Bücherei verbringen – auch, damit eventuell wartende Leser nachrücken können. Wichtig sei es Thiede, dass nicht alle auf einmal ab Freitag die Bücherei stürmen – zumal alle entliehenen Medien bis zum 11. Mai verlängert sind. „Gerne vorher mal anrufen, ob es voll ist“, rät sie daher. Ab nächster Woche werden sie Masken tragen und empfehlen es allen Nutzern ebenfalls dringend. „Ich hoffe, dass es für alle selbstverständlich ist“, so Thiede.

acb