Borkowski ist neuer Apfelkönig

Stuckenborsteler feiern Apfelfest

+ Ellen Cordes mit Äpfeln aus dem Alten Land. - Foto: Woelki

Stuckenborstel - Der Apfel ist wieder in aller Munde, besonders jetzt zur Erntezeit. Wie auch auf dem Apfelfest, das der Dorfverein Stuckenborstel auf dem Platz vor der Wassermühle zum dritten Mal ausgerichtet hat. „Der Besucheransturm ist enorm“, freute sich Organisatorin Katharina Jäger. Und: „Wir haben hier ein vielfältiges Angebot an den Ständen. Und wir bieten Programm mit einer Lesung in der Mühle oder mit Kinderliedermacher Werner Winkel für die ganze Familie an.“