Bötersener Rat gibt Geld frei

Im Bereich der Haltestelle an der Bötersener Grundschule stehen kostspielige Arbeiten an. Foto: Daus

Bötersen – Erstaunt sind die Mitglieder des Bötersener Gemeinderats gewesen angesichts der hohen Kosten für die Tiefbauarbeiten beim Bushaltestellenhäuschen an der Grundschule Bötersen. Trotzdem haben sie der nötigen Summe für die Fertigstellung während der vergangenen Sitzung zugestimmt.

„Mir war so nicht bewusst, welchen Umfang das alles haben würde“, sagte Ratsmitglied Ilse Behrens (SPD). Und sie sprach damit ihren Ratskollegen aus dem Herzen. Anlass für das allgemeine Unverständnis waren die Kosten in Höhe von 25 000 Euro, die allein für die Tiefbauarbeiten beim Bushäuschen anfallen würden. Erst als Bürgermeister Hermann Holsten (CDU) den genaueren Umfang der Bautätigkeit erklärte, wurde das Ganze für alle nachvollziehbarer.

Denn zusätzlich zum neuen Bushaus wird der gesamte Seitenraum bis hin zum Kindergarten auf einer Strecke von rund 40 Metern angehoben. Es entsteht damit eine Plattform, die künftig ein barrierefreies Einsteigen in die Busse ermöglichen soll. Die Summe ergab sich aus dem Angebot der Firma, die den Zuschlag für die Ausführung dieser Maßnahme bekam. Weitere Kosten entstehen durch den späteren Aufbau des Wartehäuschens, das in seiner Ausführung von der vom Landkreis geförderten Norm abweicht. 35 000 Euro waren insgesamt im Haushalt für das Projekt vorgesehen worden, und der Landkreis beteiligt sich zu 90 Prozent daran.

Nachdem nun alle Ratsmitglieder den gesamten Umfang der Maßnahme erkannt hatten und zudem eine zügige Fertigstellung durch die ausführende Firma garantiert wurde, stand der Genehmigung der zunächst benötigten 25 000 Euro nichts mehr im Wege.

Aus der Tagesordnung in den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung verbannt wurde darüber hinaus die Diskussion über das Arbeitsmodell 2020 im Kindergarten Merlin in Bötersen. Bei diesem Punkt sah Nils Blödorn (SPD) es als unangemessen an, dass die Details von persönlichen Arbeitsverträgen öffentlich diskutiert werden sollten. Eine Ansicht, für die er eine leichte Mehrheit erhielt. Eine Satzungsänderung für die Nutzung des „Höper Hus“ ist zudem auf die nächste Ratssitzung vertagt worden. dau