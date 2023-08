Bötersener Gemeinderat bittet Bevölkerung um Ideen

Von: Matthias Daus

Mit grünen Kärtchen können die Bötersener bei der Versammlung ihren Wünschen und Vorschlägen Ausdruck verleihen. © Daus

Dass Gemeindepolitik keine Einbahnstraße sein muss, war gleichermaßen der Antrieb und das Fazit der Bürgerversammlung in Bötersen, zu der der Rat alle Einwohner eingeladen hatte. Viele sind der Einladung gefolgt.

„Ihr seid unsere Heimatgestalter.“ Mit diesen Worten begrüßte Bötersens Bürgermeister Cord Trefke die zahlreich erschienenen Gäste. Der Gemeinderat wollte sich mit der Aktion ein Bild davon machen, was die Menschen bewegt. Was ist ihnen wichtig? Was wünschen sich die Bürger für die Zukunft? Was ist gut und wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? Dieses waren einige der Fragestellungen.

„Es gibt viele Einflussfaktoren von außen und innen, die Herausforderungen an die Gemeindepolitik stellen und zu Veränderungen in den Bedürfnissen von euch führen“, erläuterte der Bürgermeister. Dinge wie das Betreuungsangebot im Kindergarten und der Grundschule oder die Bestattungskultur seien einer permanenten Entwicklung unterzogen. Als einen äußeren Einfluss nannte Trefke unter anderem den Rathausbau in Sottrum, der auch von den Mitgliedsgemeinden gewollt und gebraucht werde. „Außerdem hat die Bundesregierung horrende Ziele, was die Umstellung auf alternative Energieversorgung angeht. Das wird sich auch auf kommunaler Ebene widerspiegeln“, erläuterte der Bürgermeister.

Die Aufgaben seien groß. Um sie zu bewältigen, müsse man an einem Strang ziehen. Dazu sei es enorm wichtig, dass es eine Bereitschaft dafür gebe, sich einzubringen. Er erinnerte an den Gewinn des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ und die vielen ehrenamtlichen Strukturen, die sich seinerzeit gebildet hatten und die es in einigen Bereichen immer noch gebe. Auch der Bötersener Dorfladen, der mit Fleiß und Bereitschaft zur ehrenamtlichen Arbeit entstanden ist, fand in Trefkes Vortrag Erwähnung. Getreu dem Motto: Wenn man so etwas geschafft habe, könne man sich auch der Gestaltung der Zukunft widmen.

„Aber Veränderungen und Neuerungen brauchen Zeit“, sagte Bötersens Bürgermeister. „Deshalb müssen wir bald loslegen, wenn wir in dieser Legislaturperiode noch Dinge anschieben wollen.“ Als Beispiel nannte er die geplante Sanierung der Dorfstraße, die zwar Sache des Landkreises sei, bei der sich aber die Gemeinde auch in einem Umfang von geschätzten 800 000 Euro einbringen müsse. Das Ganze sei für 2027 angedacht – bis dahin wäre es wichtig zu wissen, ob im Zuge dieser Maßnahme auch Leitungen für eine potenzielle Nahwärme mitverlegt werden müssten. Dies sei ein Beispiel für zukunftsorientierte Maßnahmen, die die Gemeinde ergreifen könne, erklärte er.

Um nun ein genaueres Bild davon zu bekommen, was die Menschen in der Gemeinde bewegt und welche Wünsche sie haben, waren nach einer kleinen „Meditationspause“ die Bürger an der Reihe, sich zu äußern. Es wurden große Pinnwände aufgestellt und kleine grüne Kärtchen auf den Tischen verteilt. Auf diese konnte nun in einem Zeitfenster von einer halben Stunde jeder seine Anmerkungen zu den verschiedenen Themengebieten aufschreiben und an die Wände hängen.

In dieser halben Stunde gab es Gemeindepolitik zum Anfassen, denn es lagen verschiedene Aushänge zu den aktuellen Projekten der Gemeinde vor. Lagepläne vom zukünftigen Baugebiet „Ackern“ und den angedachten Standorten für Photovoltaikanlagen konnten eingesehen werden – und die Ratsmitglieder standen bei Bedarf für Erklärungen zur Verfügung.

Auf den ersten Blick waren die Wünsche relativ erwartbar. Vieles drehte sich um schnelles Internet, eine Erweiterung der Betreuungszeiten im Kindergarten und den Wunsch nach alternativer Energiegewinnung innerhalb der Gemeindegrenzen. Aber bei genauerem Hinsehen ergab sich dann doch eine Vielfalt an Anmerkungen, Lob, Wünsche für die Zukunft und allem, was den Bötersenern wichtig ist und ihnen gefällt. Eine Vielfalt, die zu groß war, um sie an Ort und Stelle auszuwerten und ausreichend darauf einzugehen.

Cord Trefke: „Wir werden uns nun damit beschäftigen, alles zu sichten und in verschiedene Themengruppen unterteilen.“ Man wolle sortieren und die Ergebnisse nach Möglichkeit in die Ratsarbeit einfließen lassen. Und für die Leute, die es nicht geschafft hatten, an diesem Abend ihr Anliegen vorzubringen, sei es möglich, dies im Nachgang beim Gemeindebüro zu erledigen.

In einem anschließenden Gespräch war der Bürgermeister sehr zufrieden mit dem Verlauf des Abends: „Die Resonanz war groß und die Stimmung unter den Anwesenden insgesamt sehr positiv. Ich glaube, wir sind hier einen richtigen und wichtigen Weg gegangen.“