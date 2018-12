Arbeitsgruppe gibt aktuellen Stand zum Bötersener Dorfladen

Geduld ist das Gebot der Stunde

+ © Daus Beim Tag der offenen Tür stellten sich auch die Hersteller regionaler Produkte vor. © Daus

Sottrum - Von Matthias Daus. Auf der einen Seite die Präsentation dessen, was man bisher geleistet hat und auf der anderen Seite aufzeigen, wie der weitere mögliche Verlauf des Projektes aussehen kann. Für die Arbeitsgruppe Dorfladen in der Gemeinde Bötersen war der Tag der offenen Tür am vergangenen Samstag in mehrfacher Hinsicht ein wichtiger Baustein ihrer Arbeit.