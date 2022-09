Boden unter der Lupe: Bötersen will Gutachten für Neubaugebiet „Ackern“

Von: Matthias Daus

Bötersen will mit dem Neubaugebiet „Ackern“ wachsen. Doch da sind noch ein paar Fragen offen. © Röhrs

Die Planungen für das neue Baugebiet „Ackern“ in Bötersen laufen. Allerdings sind noch Fragen offen: Darüber diskutierte nun der Gemeinderat.

Bötersen – Auch, wenn schon viel Vorarbeit gelaufen ist: Das in Planung befindliche Neubaugebiet „Ackern“ bot bei der Sitzung des Bötersener Gemeinderates am Donnerstag noch einiges an Gesprächsstoff. So ist aktuell an der Straße „Auf dem Kamp“ eine Geschwindigkeitsmesstafel angebracht. Diese misst weniger die Geschwindigkeit der durchfahrenden Fahrzeuge, sondern dient in erster Linie dazu, die Fahrzeuge selbst zu zählen.

Denn in den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange für das Baugebiet „Ackern“ war angeregt worden, eine Erweiterung zum bestehenden Lärmgutachten in die Wege zu leiten. Grundlage dafür ist die theoretische Annahme davon, wie viele Verkehrsbewegungen pro Tag zu erwarten sind. „Damit wir einen Anhaltspunkt haben, beobachten wir für einen kurzen Zeitraum die Straße Auf dem Kamp und werden dann sehen, ob dieses zusätzliche Gutachten auch wirklich notwendig ist“, erklärte Bötersens Bürgermeister Cord Trefke (CDU).

Doch auch sonst sorgte das Baugebiet für rege Diskussionen während der Sitzung. Zum Beispiel zeigten sich Ilse Behrens (SPD) und Nils Blödorn (SPD) mit der angedachten Verkehrsführung durch das Gebiet nicht einverstanden. „Der leicht geschwungene Straßenverlauf, den wir auf der Ausschusssitzung präsentiert bekommen haben, war keine echte Alternative zu dem ersten Entwurf“, sagte Blödorn. Er regte an, dass seitens des Planungsbüros PGN aus Rotenburg eine weitere Variante geplant werden solle. Im Rat war man geteilter Meinung, dennoch zeigte Trefke sich offen für diesen Einwand. Es wird nun einen weiteren Entwurf geben, der dann wieder durch den Ausschuss muss.

Die textlichen Festsetzungen, in denen die Gemeinde Vorgaben für das Baugebiet macht, sind kurzfristig überarbeitet worden. Da aber der zuständige Planer krankheitsbedingt nicht anwesend war und es einige Nachfragen gab, die Cord Trefke nicht komplett beantworten konnte, wurde die Diskussion darüber vertagt.

Probe oder umfangreiche Untersuchung?

Einigkeit herrschte aber darin, dass es für „Ackern“ Bodengutachten geben soll. „Es gab vor Jahren in Rotenburg den Fall, dass man Grundstücke verkauft hatte, die unbekannterweise auf Moorboden lagen. Das führte dazu, dass die Häuser dementsprechend auf speziellere Weise gegründet werden mussten, was wiederum enorme Kosten nach sich gezogen hatte, die auch zum Teil durch die Stadt getragen wurden“, erläuterte der Bürgermeister. Um dies zu umgehen, will die Gemeinde nun den Boden untersuchen lassen. Dazu liegen bereits zwei Angebote von Fachfirmen vor. Doch zunächst musste der Rat entscheiden, ob es von jedem Grundstück eine Probe geben solle, oder nur eine kleinere Anzahl innerhalb des Baugebietes. Der Rat war einstimmig dafür, jedes Grundstück untersuchen zu lassen, lehnte es aber mit knapper Mehrheit ab, dass damit auch eine Gründungsempfehlung an die zukünftigen Eigentümer gegeben werden solle.

In Sachen Erschließungsplanung liegen drei Angebote vor, und der günstigste Anbieter soll den Zuschlag bekommen. Dafür ist es allerdings notwendig, dass das Rechnungsprüfungsamt sein Einverständnis gibt. Die Zusammenarbeit laufe sehr gut, betonte Trefke und wies darauf hin, dass die Planungen nur für den ersten Bauabschnitt gelten. Also für die rund zwanzig Grundstücke, die in den nächsten zehn Jahren veräußert werden könnten. Man habe aber auch immer den zweiten Abschnitt im Hinterkopf, falls es im Verlauf der Erschließung notwendig sei.