Bötersen stellt erste Weichen

Das sogenannte Lehrerhaus in Bötersen soll in Zukunft Heimat eines Hortes sein. Foto: Daus

Bötersen - Von Matthias Daus. Wo und wie kann sich die Bötersen weiterentwickeln? Die Entwicklung zukünftiger Baugebiete war das zentrale Thema des Gemeinderates bei dessen jüngster Sitzung. Das Wohngebiet „Auf dem Kamp“ in Bötersen besteht seit rund 20 Jahren und der Ausverkauf der noch freien Grundstücke schreitet voran.

Zeit also, weiteres Bauland in die Wege zu leiten. „Wir stehen hier noch ganz am Anfang dieser Aufgaben“, sagte Norbert Seidel, der bereits in der Vergangenheit die Gemeinde bei Planungen der begleitet hat. Einfach ausgedrückt, geht es im Moment in erster Linie darum, dass mögliche Flächen für Baugrundstücke verglichen werden. Wichtig hierbei ist, dass für Bötersen lediglich eine beschränkte Anzahl an Grundstücken geben wird. Im Ort Bötersen sind das rund 20 Bauplätze in einem Zeitraum von zehn Jahren, für Höperhöfen werden höchstens sieben miteinander verbundene Grundstücke gewährt. Vorhandene Baulücken sind ausgenommen. Zahlen, die nicht jedem im Gemeinderat gefallen. So verwies Ratsmitglied Cord Trefke (CDU) darauf, dass die Gemeinde sich sehr dem Zukunftsgerdanken verschrieben habe, diese Beschränkung empfinde er in diesem Zusammenhang als kontraproduktiv. Laut Flächennutzungsplan stünden der Gemeinde lediglich Grundstücke im Rahmen einer Eigenentwicklung zur Verfügung, so Seidel. Das sei nicht verhandelbar.

Auch der Umgang mit eventuellen Immissionen wurde angesprochen. „Wir müssen unbedingt im Vorfeld Gutachten über zu erwartende Immissionen durch Lärm, Geruch oder Staub erstellen lassen“, erläuterte Bürgermeister Hermann Holsten (CDU) und verwies darauf, dass diese Thematik in anderen Gemeinden zu großen Problemen geführt habe. Es wurde abschließend ein Beschluss gefasst, die nötigen Gutachten für in Frage kommende Flächen innerhalb der Gemeinde in Auftrag zu geben. „Wenn alle Genehmigungsverfahren reibungslos ablaufen, könnte man im Sommer 2021 mit dem ersten Spatenstich für die Erschließung eines neuen Baugebietes beginnen“, nannte Seidel einen vagen Zeitplan.

Weiteres Thema der Dorfentwicklung war die angedachte Hortbetreuung für die Grundschule in Bötersen im sogenannten Lehrerhaus, das sich in direkter Nähe zur Schule befindet. Ein erster detaillierter Plan für den nötigen Umbau existiert und auch von Behördenseite spricht nichts gegen eine Ausführung. Der nächste Schritt ist hierbei die Ermittlung der zu erwartenden Kosten.

Darüber hinaus erläuterte der Leiter der Samtgemeinde-Bauverwaltung die Ausschreibungsergebnisse 2019. Erster Punkt war das Bushäuschen an der Grundschule, für das bereits die nötigen Aufträge vergeben wurden. Da aber das für die Erdarbeiten zuständige Unternehmen seinen Zeitplan nicht einhalten konnte und es deswegen Schwierigkeiten mit der beantragten Förderung gegeben hätte, wurde die ganze Sache vorerst beendet. Eine neue Ausschreibung wird nun folgen und die Aufträge werden demnach auch wieder neu vergeben. „Wir verlieren hier nur Zeit, aber kein Geld“, so Behrens.

Ein ähnlicher Status besteht bei der Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung der Gemeinde auf LED. Auch hier muss neu ausgeschrieben werden. Allerdings aus dem Grund heraus, dass die ursprüngliche Ausschreibung beschränkt erfolgte. „Bei dem Auftragsvolumen sieht der Gesetzgeber eine öffentliche Ausschreibung vor und diesen Weg werden wir nun gehen müssen“, ergänzte Bürgermeister Hermann Holsten.