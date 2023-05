Bötersen: Sitzung für den Klimaschutz

Von: Matthias Daus

Bötersen passt die Beleuchtungszeiten wieder an. © Schritt

Auch kleine Gemeinden haben mit Klimaschutzmaßnahmen zu tun. In Bötersen hat sich der Rat in einer Sitzung in der Hauptsache diesem Thema gewidmet.

Bötersen – Egal, ob es um regenerative Energien, alternative Formen der Wärmegewinnung oder die Anpassung für die Straßenbeleuchtungszeiten geht, der Rat der Gemeinde Bötersen beschäftigt sich mit vielen Themen rund um den Klimaschutz. Daher war es eigentlich eine logische Konsequenz, dass Simeon Rehr, der Klimaschutzmanager der Samtgemeinde Sottrum, sich in Bötersen vorstellen würde.

Eine Ratssitzung ist dabei häufig der willkommene Anlass, dass neue Mitarbeiter der Samtgemeinde sich und ihr Arbeitsfeld vorstellen können: In Bötersen war es am Montag Simeon Rehr, der Klimaschutzmanager der Samtgemeinde, der seit einem halben Jahr diese Aufgabe wahrnimmt und nach eigener Aussage noch frisch in diesem großen Themenbereich ist und auf Dialog sowie Information setzt. Ein besonderes Augenmerk möchte er auf die Schulen und Kindergärten richten. „Wir können vielleicht nicht die Welt retten, aber wir können im Kleinen immer wieder Beispiele geben, wie man auch mit einfachen Schritten schon viel tun kann“, sagte er und lobte in diesem Zusammenhang die Aufgeschlossenheit der Bötersener Grundschule in dieser Thematik.

Konkrete Maßnahmen konnte der Klimaschutzmanager zwar nicht nennen, versprach aber, die Bötersener zu unterstützen, wenn es um die Umsetzung geeigneter Ideen gehe. Bürgermeister Cord Trefke (CDU) betonte, wie wichtig dieses Kennenlernen sei, weil die Gemeinde Bötersen sich verstärkt mit vielen Themen auf diesem Sektor befassen muss und wird.

Eines dieser Themen sind die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde. Im Herbst vergangenen Jahres gab es angesichts der Energiekrise stark eingeschränkte Zeiten, die in der Folge aber immer wieder zu kritischen Rückmeldungen führten. Deswegen setzte Trefke das Thema noch einmal auf die Tagesordnung des Rates. „Wir können natürlich nicht auf jeden Wunsch eingehen und werden deshalb einen Konsens finden müssen“, so Trefke. Technisch seien nun die Möglichkeiten gegeben, durch den Einbau sogenannter Astrouhren, die Beleuchtungszeiten individueller zu gestalten. In der jüngeren Vergangenheit gab es noch technische Probleme, die zu einigen unsinnigen Leuchtzeiten führten. Diese Probleme seien aber nun behoben. Künftig sollen die Straßenlampen morgens ab 5.45 Uhr bis zum Sonnenaufgang und abends zehn Minuten nach dem Sonnenuntergang bis um 23 Uhr ihren Dienst tun. Ausgenommen sind Dorffeste, zu denen die Beleuchtung dauerhaft geschaltet wird. Eine verlängerte Leuchtzeit an Wochenenden soll es momentan nicht geben.

In seinen Mitteilungen aus der Verwaltung berichtete Trefke, dass es noch im Mai ein Treffen mit allen Beteiligten in Sachen Sanierung der Kreisstraße geben soll. Der Bürgermeister zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass diese Sanierung vielleicht noch vor 2027 in Angriff genommen werden könne. Dafür musste er aber mitteilen, dass sich das Flächennutzungsverfahren in Sachen PV-Freiflächenanlage noch verzögert.

In Sachen Schulentwicklungsplan der Samtgemeinde wurde auch die Grundschule Bötersen in Zuge einer Studie beleuchtet. „Grundsätzlich möchte man die dezentralen Schulen erhalten und für unsere Grundschule sieht es laut dieser Studie sehr gut aus“, erläuterte der Bürgermeister. Allerdings, so sagte er, gebe es auch Strömungen, die diese Ansicht nicht teilten. Man werde von Gemeindeseite alles Mögliche machen, dass der Schulstandort Bötersen erhalten bleiben kann. Für Ratsmitglied Nils Blödorn (SPD) ist dieser Erhalt enorm wichtig und er forderte seine Ratskollegen auf, in den Fraktionen, auch auf Samtgemeindeebene, dafür einzutreten. „Eine Dorfschule ist ein hohes Gut“, sagte er.