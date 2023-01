Bötersen saniert Straßen: Alter Kirchweg wird neu

+ © Röhrs Der Alte Kirchweg hat bei Straßensanierungen in Bötersen oberste Priorität. © Röhrs

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Matthias Daus schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In Bötersen möchte man in diesem Jahr Geld in die Hand nehmen und in die Straßen investieren. Insbesondere betrifft dies den Alten Kirchweg. Dass der neu soll, ist schon lange Wunsch im Dorf. Im Zuge der Arbeiten soll auch eine Verkehrsberuhigung kommen

Bötersen – Dass der Planungs- und Verkehrsflächenausschuss der Gemeinde Bötersen das Neubaugebiet „Ackern“ mal nicht als Tagesordnungspunkt auf der Agenda hat, ist in der jüngeren Vergangenheit eher selten der Fall gewesen. Aber auch ohne dieses Großprojekt bleiben noch genügend Aufgaben übrig. Wie zum Beispiel die Sanierung von Straßen und insbesondere des Alten Kirchwegs, die für einen Großteil der Straße angedacht und schon seit langer Zeit immer wieder im Gespräch war.

In diesem Jahr sollen nun aber wirklich Nägel mit Köpfen gemacht werden, und für den Ausschuss war es jetzt an der Zeit, erste Parameter festzulegen, damit der zuständige Planer sich um eine Ausschreibung dieser Maßnahme kümmern kann. Im Prinzip gibt es zwei Varianten für die Sanierung der Straße, von denen aber die Ausführung als Reparatur mit Rollasphalt relativ schnell vom Tisch war. Diese sei zwar günstiger, aber auf lange Sicht nicht nachhaltig, hieß es. Der Ausschuss bevorzugt eine neue Fahrbahndecke aus Asphalt.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahme wünscht man sich in Zukunft eine bauliche Verkehrsberuhigung, wobei man sich dabei gestalterisch an der Bahnhofstraße mit angelegten Inseln auf der Fahrbahn orientieren möchte. Es wird zu klären sein, wie viele dieser Inseln installiert werden können und welche Abstände sie zueinander haben müssen. Ebenfalls hat man ein Entwässerungskonzept für den Kreuzungsbereich zur Kastanienstraße mit in die Planung aufgenommen. Eine Situation, die derzeit noch nicht zufriedenstellend geregelt ist. Insgesamt belaufen sich erste fundierte Kostenschätzungen auf rund 138 000 Euro und sind mit der im Haushalt dafür veranschlagten Summe durchaus kompatibel, wie Bürgermeister Cord Trefke (CDU) betont.

Aber auch an anderen Streckenabschnitten in der Gemeinde herrscht Bedarf an verbessernden Maßnahmen. Diese allerdings erfordern keinen Einbau eines neuen Straßenbelags. Dort reicht es, mit Rollasphalt zu arbeiten. Besonders betroffen ist dabei der Rotenburger Weg, aber auch andere Straßen, wie die Ortsdurchfahrt in Jeerhof sowie die Straßen Hasenwinkel oder auch die Kastanienstraße, sollen in diesem Zuge repariert werden. Der Ausschuss wird der Gemeinde eine Reihenfolge der wichtigsten Bereiche übermitteln.

Gleiches gilt für einige Bankette an Straßen im Gemeindegebiet – Seitenräume, die neu ausgebildet werden müssen, damit es keine großen Absätze zum eigentlichen Straßenbelag geben kann. Dort möchte man mit einer verhältnismäßig kostengünstigen Variante arbeiten und bei neuralgischen Punkten mit höherem Verkehrsaufkommen im Bedarfsfall zu einem späteren Zeitpunkt nachbessern.

Etwas in die Jahre gekommen sind ebenfalls die Spielplätze in der Gemeinde. Dort besteht Handlungsbedarf, und im Hintergrund hat die Gemeinde bereits eine Liste mit vorhandenen Mängeln erstellt, die sie umgehend abarbeiten möchte. 15 000 Euro sind dafür im Haushalt verankert, und im Prinzip könnte es schon losgehen. Allerdings war es ein Problem, eine Firma zu finden, die diese „Puddelarbeiten“, wie Bürgermeister Trefke es ausdrückte, übernehmen. Es geht nicht darum, neue Spielgeräte anzuschaffen, sondern die vorhandenen durch gezielte Reparaturen wieder soweit instand zu setzen, dass sie den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Einen Unternehmer, der sich dieser Arbeiten annehmen möchte, hat die Gemeinde mittlerweile gefunden, aber ein endgültiges Angebot liegt derzeit noch nicht vor. Dabei möchte die Verwaltung den Fortschritt aber forcieren.

Ebenfalls erneuert wird der Zaun am Spielplatz beim Höperhus in Höperhöfen. Die Ausführung mit Doppelstabmatten wird dabei bevorzugt. Diskussionen gab es zusätzlich darüber, was mit einem Stacheldrahtzaun eines angrenzenden Grundstücks geschehen solle. Für manch ein Ausschussmitglied eine potenzielle Gefahrenstelle für spielende Kinder. Doch bevor hier bauliche Maßnahmen ergriffen werden sollen, wird Cord Trefke das Gespräch mit dem Grundstückseigentümer suchen.