Bötersen muss noch warten

Die Sporthalle am Bullenworth bekommt in den Ferienwochen einen neuen Boden. Foto: Holsten-Körner

Sottrum - Von Matthias Röhrs. In den Schulen und anderen Gebäuden der Samtgemeinde Sottrum heißt es „Ferienzeit ist Arbeitszeit“. An mehreren Orten lässt die Verwaltung aktuell Sanierungsprojekte durchführen. Allerdings müssen einige Vorhaben hinten angestellt werden. Manches kann die Kommune aber erst in den Herbstferien in Angriff nehmen, an der Grundschule Bötersen muss man zudem ein Jahr länger auf die neuen Sanitäranlagen warten. Deren Sanierung ist umfangreicher als gedacht, so der Leiter der Schul- und Liegenschaftsverwaltung, Holger Bahrenburg gegenüber der Kreiszeitung.

Derweil sind die Arbeiten an einem neuen Boden in der Sporthalle am Bullenworth in Sottrum voll im Gange. Die Tribünenanlage wird bei dieser Gelegenheit ebenfalls ausgetauscht. Reparaturen wären zu aufwendig gewesen, so Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag im März. Der rund 40 Jahre alte Boden wies immer wieder Risse auf. An der Tribüne machte die Mechanik des Führungssystems immer wieder Probleme.

Eigentlich hätte die Grundschule Bötersen in diesem Sommer die dringend benötigten neuen Toiletten bekommen sollen. Diese Anlagen werden schon seit Generationen benutzt. Seit dem Bau der Schule in den 1960er-Jahren hat sich dort wenig getan, mittlerweile ist sogar eine leichte Geruchsbelästigung bemerkbar. Auch eine Behindertentoilette fehlt. Da es an der Schule jetzt aber mehr Schüler und Lehrer gibt, müssen die sanitären Anlagen größer sein. Das übersteigt die für den Umbau im Samtgemeinde-Haushalt veranschlagten 150 000 Euro. Ein Architekt soll laut Bahrenburg nun neu planen. Die Maßnahmen sollen dann im kommenden Jahr umgesetzt werden. Dafür wird aber ein Klassenraum für die erste Klasse aktuell renoviert.

Auch an der Grundschule am Eichkamp stehen Veränderungen an. So lässt die Samtgemeinde dort den Werkraum umbauen, damit dort die Mittagsverpflegung stattfinden kann. Bis auf Weiteres fällt dieser Raum dann weg. Wenn im kommenden Jahr der Hort in Sottrum eröffnet wird, kann sich das wieder ändern. Dann wird die Verpflegung nämlich dort hinziehen. Wo das allerdings sein wird, steht noch nicht fest.

An anderen Standorten wird ebenfalls gewerkelt. An der Löwenzahn-Grundschule Horstedt und an der Oberschule an der Wieste stehen arbeiten an der Raumakustik an. In Horstedt wird zudem die Technik im Computerraum neu strukturiert.