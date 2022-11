Bötersen: Haushalt mit großem Brocken

Von: Matthias Daus

Die Gemeinde Bötersen hat den ersten Entwurf für den Haushalt 2023 besprochen. Das bestimmende Element sind darin Erschließungskosten für das Neubaugebiet „Ackern“. Auch diskutierten die Ratsmitglieder auf ihrer jüngsten Sitzung, wie die Gemeinde Energie einsparen kann.

Bötersen – Am Ende hat es im Rat der Gemeinde Bötersen nicht viel Redebedarf zum ersten Haushaltsentwurf 2023 gegeben. Entsprechend schnell verlief dann auch die Diskussion darüber. Den Grundtenor setzte Samtgemeinde-Kämmerer Karl-Heinz Bacher schon zu Beginn seiner Ausführungen und Erläuterungen: „Es ist ein Haushalt, hinter dem ich bedenkenlos stehen kann.“

Das Haushaltsvolumen liegt bei rund zwei Millionen Euro, von denen der Löwenanteil durch Steuereinnahmen generiert wird. Es kommen aber auch einige Investitionen auf die Gemeinde zu, deren Gesamtsumme mit rund 800 000 Euro zu Buche schlagen wird. Eine Zahl, die Bürgermeister Cord Trefke (CDU) nicht unberührt lässt: „Das ist schon ein großer Brocken“, sagte er, „aber wir investieren hier in die Zukunft unserer Gemeinde.“

Womit er in erster Linie die anfallenden Erschließungskosten für das Neubaugebiet „Ackern“ meint. Diese liegen nach derzeitigen Erhebungen bei rund 500 000 Euro. „Diese Zahl ist aber nicht in Stein gemeißelt“, so Trefke. Es gebe einige Variablen, die man noch nicht komplett überblicken könne. So sei beispielsweise noch nicht ersichtlich, wie hoch der Preis pro Quadratmeter Bauland sein wird und wie viele Grundstücke man im kommenden Jahr verkaufen könne. Dass der Verkauf aber 2023 beginnen soll, ist der Plan, betonte der Bürgermeister. Dabei stehen die Zeichen in der Gemeinde weiterhin auf Wachstum: Auch das angedachte Baugebiet in Höperhöfen sei zwar zurückgestellt, aber noch im Hinterkopf, führte Trefke aus. „Wenn wir mit ,Ackern‘ durch sind, werden wir uns mit Höperhöfen befassen.“

Laufende Kosten prägen ebenfalls das Budget der Gemeinde. So werden beispielsweise für den Hort Unterhaltungskosten von 102 000 Euro eingeplant. Eine Summe von 20 000 Euro steht für Planungsmaßnahmen für Fotovoltaikanlagen auf Gemeindeflächen im vorgestellten Zahlenwerk. Nun durchläuft der Haushaltsentwurf noch die Fachausschüsse des Rates. Die finale Abstimmung über das Papier ist für den 21. November angedacht, wenn die nächste Ratssitzung über die Bühne gehen soll.

Um die laufenden Kosten der Gemeinde nicht weiter steigen zu lassen, beschäftigt sich der Rat auch mit dem Thema Energiesparen. Dieses steht vor dem Hintergrund der Energiekrise derzeit in vielen Gemeinden auf der Tagesordnung, und wie vielerorts setzt auch Bötersen zunächst bei der Straßenbeleuchtung an. Insbesondere ging es in der Debatte um Stromsparmaßnahmen. Von diesen nicht betroffen ist dabei die Weihnachtsbeleuchtung des alten Spritzenhauses in Bötersen. „Wir haben den Energiebedarf dafür ermittelt, und mit 31 Kilowattstunden ist dieser wirklich nicht ausschlaggebend für unser Anliegen, Energie zu sparen. Das werden wir an anderer Stelle wirksamer machen“, erläuterte Bürgermeister Trefke. Die Einschränkung der Beleuchtungszeiten sei dagegen wirksamer. Es gibt für die Straßenlampen sieben Schaltpunkte in der Gemeinde. Um eine möglichst individuelle Steuerung der Lampen zu gewährleisten, müssten diese Schaltpunkte mit sogenannten Astro-Uhren ausgerüstet werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 2 000 Euro. „Wenn wir dann die Lampen abends eine Stunde früher aus- und morgens eine dreiviertel Stunde später anschalten, ergibt sich daraus eine Ersparnis von 2 500 Euro im Jahr“, erläuterte Cord Trefke. Somit hätte sich die Investition nach nicht mal einem Jahr amortisiert. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für diese Maßnahme aus.