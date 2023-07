Bötersen beschließt Baugebiet „Ackern“

Von: Matthias Daus

Der letzte formelle Schritt für das Baugebiet „Ackern“ ist vollzogen. Die Solaranlagen-Planung dauert indes noch an. Nicht alle Vorhaben können zügig bearbeitet werden.

Bötersen – Die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause in der Gemeinde Bötersen hat Bürgermeister Cord Trefke (CDU) genutzt, um über viele Dinge zu informieren und Fortschritte in verschiedensten Projekten darzustellen. Die Meldungen im Einzelnen.

„Ackern“ final beschlossen

Die auf der letzten Sitzung des Ausschusses für Planung und Verkehrswesen in der Gemeinde Bötersen besprochenen Fortschritte Beschlussempfehlungen in Sachen Neubaugebiet „Ackern“ wurden auf der kurz darauf folgenden Gemeinderatssitzung final vorgestellt und beschlossen. Im Wesentlichen folgte man dabei den ausgearbeiteten Vorlagen, über die bereits berichtet wurden. Zu Gast war Lutz Richter von der PGN Rotenburg, der eine zusätzliche Information im Gepäck hatte. So wird es der Gemeinde möglich sein, bereits im ersten Bauabschnitt, der für zehn Jahre ausgelegt ist, ein eingeschränktes Kontingent an Grundstücken westlich des Schulwegs zu erschließen. Der Hauptteil der Erschließung erfolgt allerdings auf dem Gebiet östlich des Weges.

Der derzeitige Spielplatz an der Straße Auf dem Kamp wird ebenfalls mit in die erste Planungsphase aufgenommen. „Hier erschließen wir aber erst, wenn wir in ,Ackern‘ einen neuen Spielplatz geschaffen haben“, sagte Bürgermeister Cord Trefke. Neben den Planungen folgte man auch in den textlichen Festsetzungen, den erarbeiteten Vorschlägen aus der Ausschusssitzung. Ein sogenanntes Baugebot, bei dem festgelegt wird, in welchem Zeitraum nach einem Grundstückskauf mit dem Bau eines Hauses begonnen werden und wann es fertiggestellt werden soll, ist hingegen kein Bestandteil dieser Festsetzungen. „Das regelt man am besten vertraglich beim Verkauf des Grundstücks“, sagte Lutz Richter.

Ortsdurchfahrt: Zaghafte Planungen

Zu sagen, dass die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Bötersen konkrete Züge annimmt, wäre vielleicht etwas zu optimistisch betrachtet. Aber so langsam tut sich etwas. Bei einem Treffen mit allen beteiligten Gremien konnten gute Ideen gesammelt werden, so Bürgermeister Trefke. Er hob in diesem Zusammenhang entlastende Maßnahmen für die Anwohner, sowie deutliche Verbesserungen für Fahrradfahrer und Fußgänger hervor. Der Planungsaufwand sei dabei enorm. Allein die Planungen zum Erhalt der vorhandenen Baumstruktur würden ein hohes Maß von Arbeitsaufwand erfordern. Ebenso gebe es erste Gedanken, die Versorgung mit Fern- oder Nahwärme in diese Baumaßnahme einfließen zu lassen. Das Glasfasernetz, das in der Gemeinde ausgebaut werden soll, ist unabhängig von der Straßensanierung geplant und soll möglichst vor 2026, dem angedachten Beginn der Baumaßnahme an der Ortsdurchfahrt, über die Bühne gegangen sein.

PV-Anlagen: Es geht nur langsam voran

Weiterhin nicht weit in den Planungen ist man in Sachen Photovoltaik (PV)-Freianlagen in der Gemeinde. Bereits im März des vergangenen Jahres wurde eine erste Idee für die Entwicklung einer möglichen Fläche diskutiert. Standort und Dimension des angedachten Areals sorgten damals für enormen Gesprächsbedarf. In der Zwischenzeit ist die Gemeinde von eigenen Planungen abgewichen und zu einer Planung auf Samtgemeindeebene gestoßen. Zusammen mit Ahausen und Reeßum hat man ein Gesamtkonzept erstellt. Die Flächen wurden neu angepasst und im Falle Bötersen auf mehrere Teilflächen aufgeteilt. Wobei man nach neuesten Planungen einen größeren Abstand zum Nachbarort Mulmshorn einhalten wird.

Die Samtgemeinde hat nun für alle Teilnehmergemeinden die Änderung des Flächennutzungsplans erstellt und das Verfahren ist jetzt so weit, dass übergeordnete Behörden und Verbände ihre Bedenken und Anregungen äußern können. Dafür gibt es ein sechswöchiges Zeitfenster. Danach werden die Anmerkungen geprüft und gegebenenfalls umgesetzt, sodass dieser Planungsschritt bis zum Jahresende nach Möglichkeit beendet ist. „Parallel müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir bei einer Überproduktion den Strom ins Netz einspeisen können“, erläuterte Trefke. „Dazu könnte es notwendig werden, ein kleines Umspannwerk innerhalb der Gemeindegrenzen zu bauen.“ Dieses könnte dann im Verbund mit einem Windpark in Nartum betrieben werden.

Höhenweg wird Lehrpfad

Die Arbeitsgemeinschaft „Dörfliches Grün“ möchte den Höhenweg in der Gemarkung Höperhöfen zu einem Lehrpfad gestalten. Dafür sollen 27 Obstbäume gepflanzt und mit Informationstafeln versehen werden. Für dieses Projekt möchte die Gruppe Fördergelder von der Bingo- Umweltstiftung beantragen. Allerdings müssen diese Fördergelder über die Gemeinde beantragt werden. Der Gemeinderat stand einstimmig hinter diesem Ansinnen. Die Bepflanzung wird dann von der Arbeitsgruppe durchgeführt.