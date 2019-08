Aus dem Blickfeld

Die DLRG-Ortsgruppe aus Sottrum hat vor Kurzem einen Grund zum Feiern gehabt. Seit 40 Jahren besteht der Verein mittlerweile. Allerdings nehmen ihn viele Sottrumer gar nicht mehr richtig wahr.

VON MATTHIAS RÖHRS

Sottrum – Vielleicht liegt es am Wetter, nur knapp unter 20 Grad sind es, gelegentlich kommt ein Schauer. Im Sottrumer Freibad jedenfalls ist an diesem Abend nicht viel los. Doch auch bei der Jugendgruppe der örtlichen DLRG kommen nur wenige zum Training. Sonst sind es mehr, versichert Vorsitzende Maren Schulz. Im Moment seien „zehn Kinder aktiv in der Jugend“.

Die Jugendabteilung und der Verein selbst haben in diesem Jahr eigentlich viel zu feiern. Erstere gibt es jetzt seit zehn Jahren, Letzteren seit 40 Jahren. In den Ferien hat man beides bei der Badeparty des Ferienprogramms groß gefeiert. Rund 150 Kinder waren da, dazu ein bisschen Lokalprominenz wie Sottrums Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn und einige Funktionäre aus dem DLRG-Kosmos. Hinrich Rache zum Beispiel, Vorstand des Bezirks Aller-Oste.

Die Badeparty zählt sozusagen zu den großen Zeiten der Sottrumer DLRG. „Die haben wir Ende der 80er-Jahre eingeführt, danach waren wir damit in vielen Freibädern in der Umgebung“, sagt Maren Schulz. Es waren bessere Zeiten für die Ortsgruppe. Damals haben sich noch mehr für das Rettungsschwimmen interessiert. Sogar eine Tauchgruppe hat es zwischenzeitlich gegeben. Mittlerweile hat so mancher Sottrumer nicht mehr parat, dass es im Sottrumer Freibad überhaupt eine DLRG-Gruppe gibt. Das erfährt Schulz immer wieder. Und das, „obwohl hier schon seit 2003 eine Hütte von uns steht“. Mittlerweile zählt der Verein etwa 75 Mitglieder. Auch vereinsintern haben es die Rettungsschwimmer nicht einfach. Der aktuelle Vorstand ist unvollständig, der langjährige Vorsitzende Christoph Claus hat im Frühjahr wegen Wohnortwechsel den Vorsitz aufgegeben. Schulz sprang als bisherige Schatzmeisterin in die Bresche.

„Viele können gar nicht mehr richtig schwimmen“, versucht Schulz, sich den Abwärtstrend zu erklären. Vielleicht wollen die Eltern kein Geld für die Mitgliedsbeiträge zahlen, vielleicht ist es die Konkurrenz zu Handys und anderen Medien. Schulz kann nur Vermutungen anstellen. Dabei könne man sich insbesondere im Jugendbereich Kompetenzen aneignen, die über die Unterstützung der Schwimmmeister und Rettungsschwimmern hinausgehen, macht Mara Krause deutlich, die Chefin der Jugendabteilung – zum Beispiel durch die Jugendleiter-Card, die sogenannte Juleica-Ausbildung.

Trainingszeiten

Die DLRG-Ortsgruppe Sottrum trifft sich wöchentlich zum Training am Freibad. Dienstags ist der Beginn gegen 17.45.