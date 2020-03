Der Blick in eine bessere Welt

Ahausen - Von Henrik Pröhl. Dieser musikalische Samstagnachmittag in der Ahauser Marienkirche mit Werken von Claude Debussy scheint sein Publikum in eine andere, eine bessere Welt zu entführen. Während draußen medial lärmende Panikmache um den Corona-Virus für Hysterie sorgt und das kaputte Klima ohnehin auf den Geist geht, widmet sich das Ensemble „Saxophon Collection“ eine Stunde unverwechselbarer Musik. So tun sich Hendrik Hauschild, Gesa und Jörg Milde sowie Jörg Gohde zu ihrem Quartett zusammen, das klangvoll unter Beweis stellt, wie Debussys Klavier-Werke ohne Beanstandung für charmanten Bläser-Sound bearbeitet werden können.

Warum ist der Komponist nicht selbst auf diese Idee gekommen? In seiner Begrüßung eröffnet Jörn Gohde: „Debussy war fest der Ansicht, dass Musik keiner Worte bedarf.“ Dennoch greift das Programmheft auf reichhaltige Erläuterungen zurück. Nicht nur das, Debussy selbst kommt zu Wort, wenn Passagen seiner musikalischen Selbstreflexionen zu Gehör gebracht werden. Das bereichert. Der Meister konstatiert: „Nichts ist musikalischer als ein Sonnenuntergang.“ Das hört sich nicht nur poetisch an, das glaubt man in seiner Musik wahrhaftig zu entnehmen.

„Saxophon Collection“ rollt einen breiten Klangteppich aus, der die geheimnisvoll ausgeleuchtete Kirche bis in die letzte Ecke ziert. So ein Saxophon trötet, hupt und singt, das klingt bei Sopran bis Bariton wie schnatternde Ente bis brummendes Nilpferd und gibt wieder, was Debussy als Naturfreund seinem Umfeld entnommen hat, wenn er sagt: „Ein Buch, in dem zu wenig gelesen wird, das Buch der Natur.“

Ein wacher Geist, der den Nerv der Zeit trifft. „Man lauscht so wenig auf die Musik, die uns die Natur bietet.“

Und so lauschen etwa 80 Zuhörer gebannt einer einst heilen Welt. Debussy betrachtet seine Musik als „eine Kunst, die nur im Freien gedeiht“. Weil seine Werke so eigen und naturverbunden sind, stellt der Komponist kritisch fest: „Man macht Musik für das Papier, dabei ist sie für die Ohren gemacht.“ Dass die Besucher in der Kirche nicht nur blitzsaubere Intonation zu hören bekommen, kann vernachlässigt werden. Auch, dass es hier und da mal aus dem Klangtrichter tropft und knistert, gehört zum Handwerk. Beeindruckend ist das kompositorische Schaffen Debussys, der einen weiten Bogen von französisch-gesanglicher Spätromantik bis zum Impressionismus schlägt. Dabei arbeitet er immer kontrastreich, skizziert humorvoll, setzt freche Rhythmen, singt sphärisch oder schafft aberwitzige Bravourstücke, die das Publikum bis heute begeistern.

Wie Claude Debussy über sein Vorbild Richard Wagner gedacht hat, verblüfft: „Wagner ist ein Genie, aber auch ein Genie kann sich irren.“ So entwickelt sich die Musik des Franzosen weiter und eröffnet neue Sphären, die sich am Ende von jeglicher Notentradition lösen. Originell ist sie immer, scheint sich nicht abzunutzen. „Ich versuche ein aufrichtiger Mensch zu sein“, äußert der Komponist. Das nimmt man ihm ab, ist seine Musik doch ehrlich, gefühlvoll und speziell. Wenn Debussy dann sagt „Ich liebe die Ruhe, den Frieden, die Arbeit“, dann möchte man ihn trotz Coronavirus herzlich in den Arm nehmen und ihm einen Nobelpreis für Frieden und Musik in die Hand drücken. Das Publikum hat für eine Stunde die schlechte Welt da draußen vergessen und bittet um eine Zugabe.

„Bon Soir“ heißt es zuletzt, und Menschen verlassen den geschützten Raum der Marienkirche, gehen hinaus in den Regen, um sich wieder hysterischer Virus-Berichterstattungen auszusetzen.