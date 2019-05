Bewegung von unten

Sottrumer Schüler interessieren sich brennend für den Klimaschutz. Deshalb hörten sie interessiert zu, was Dr. Kirstin Taberski berichtete. Sie ist seit sechs Monaten als Klimaschutzmanagerin der Samtgemeinde tätig und gab auf Einladung der St. Georg-Stiftung Einblicke in ihre Arbeit. Vom Interesse der Jugendlichen waren die Erwachsenen positiv überrascht.

VON ULF BUSCHMANN

Sottrum – Patrizia Hohgräfe, Noemi Wegner und Marlon Köhler haben was vor: Sie wollen ihre Mitschüler für ein Thema sensibilisieren, das alle Menschen angeht und für das sie auch schon auf die Straße gegangen sind. Den Dreien sowie ihren Mitschülern der 7b des Gymnasiums Sottrum liegt der Klimaschutz am Herzen. Deshalb machen sie sich schlau und versuchen, die anderen ihres Jahrgangs mitzureißen – und nicht nur die, sondern möglichst auch die Älteren.

Und weil das Große meistens im Kleinen beginnt, interessieren sie sich an diesem Abend für die Arbeit von Dr. Kirstin Taberski, Sottrums hauptamtlicher Klimaschutzmanagerin. „Denn wir wollen wissen, wie wir unsere Zukunft retten können, da diese uns wichtig ist“, haben die Siebtklässler ins Gästebuch der St. Georg-Kirche geschrieben. Unterschrieben haben alle.

Der Besuch der Mädchen und Jungen überrascht vor allem die Organisatoren des Vortrags von der St. Georg-Stiftung positiv. Da tritt Taberskis Arbeit anfangs sogar etwas in den Hintergrund. Ein Besucher schwärmt noch am Ende vom Engagement der Gymnasiasten: „Da wächst etwas von unten.“

Dazu gehört, dass die jungen Leute aufmerksam zuhören, wenn Taberski über ihre Arbeit spricht. „Gehen Sie denn auch auf die Schulleiter zu?“, fragt eines der Mädchen, als die Klimaschutzmanagerin erzählt, dass auch die Oberschule und das Gymnasium Möglichkeiten hätten, etwas fürs Klima zu tun. „Natürlich“, beantwortet Taberski die Frage sofort. „Obwohl das ja eher ein Job für die beiden Hausmeister ist.“ Die jungen Leute machen einen zufriedenen Eindruck.

Sie erfahren an diesem Abend, dass ihre Klimaschutzmanagerin eine ganze Menge zu tun hat. Bestandsaufnahmen der öffentlichen Gebäude wie dem Rathaus der Samtgemeinde und zweier Schulen, abrufen von Zahlen wie Wärme und Stromverbrauch, sich bei den politischen Gremien vor allem der Mitgliedsgemeinden und den Verwaltungen vorstellen – all das hat Taberski seit Oktober 2018 bewerkstelligt.

Sie kann an diesem Abend bereits eine ansehnliche Bilanz präsentieren. So verbraucht beispielsweise die Kläranlage zusammen mit den zugehörigen Pumpwerken mehr als die Hälfte des Stroms der Samtgemeinde. Aber auch Positiveres ist der Präsentation von Taberski zu entnehmen: Die Kläranlage habe 2018 weniger Kilowattstunden Strom verbraucht als 2017. „Das kommt durch die Erneuerung der Anlagentechnik“, klärt die Klimaschutzmanagerin auf.

Diese und viele andere Zahlen sollen bis zum Jahr 2021 in das lokale Klimaschutzmanagement der Samtgemeinde Sottrum einfließen. Dies ist das Ziel von Taberskis Arbeit, das mit mehreren politischen Beschlüssen untermauert worden ist.

Zum Klimaschutzmanagement gehören auch Handlungsempfehlungen. Taberski hat sie unter das Motto „Freude an einer neuen Version der Zukunft“ gestellt.

Das können die Siebtklässler unterschreiben. Für eine Wende gehen sie am 24. Mai in Bremen bereits das zweite Mal bei einer der „Fridays for Future“-Demonstrationen auf die Straße. Die jungen Sottrumer nutzen nach eigener Aussage das Schulfrei aufgrund der Abiturklausuren. Patrizia Hohgräfe hält diese und andere Aktionen für wichtig. Zu entscheiden hätten zwar die Älteren, „aber man muss ihnen sagen, was wir denken“.

Ihre Mitschülerin Noemi Wegner wünscht sich, dass die Erwachsenen in Deutschland mehr auf die Jüngeren achten: „Ich habe gelesen, dass in anderen Ländern mehr auf die Kinder gehört wird.“ Marlon Köhler appelliert, dass die Menschen ihre „Komfortzone verlassen“ – und das möglichst schnell.