Zwischen Harmonie und Debatte: Bettina Schwing, Eike Holsten und Tobias Koch bei Landjugenddiskussion

Von: Nina Baucke

Teilen

Eike Holsten (v.l.), Bettina Schwing und Tobias Koch sind bei der Schnellfragerunde nicht immer einer Meinung. © Baucke

Die Landtagskandidaten Tobias Koch, Eike Holsten und Bettina Schwing stellen sich den Fragen der Landjugend beim „Scheunengespräch“.

Horstedt – Noch eine Woche bis zur Landtagswahl, und damit geht auch der Wahlkampf auf die Zielgerade – auch die ganzen Podiumsdiskussionen und Kandidatenrunden. Am vergangenen Mittwoch war es die Landjugend in Horstedt, die den Aspiraten auf einen Sitz im Parlament in Hannover auf den Zahn fühlte. Der Abend im frisch fertiggestellten Tine-Meyer-Haus illustrierte zwar etliche Differenzen zwischen den Kandidaten, offenbarte allerdings auch die ein oder andere Gemeinsamkeit – in alle Richtungen.

Dabei hatte es Lars Ruschmeyer von der Landjugend Horstedt mit einem Kandidaten weniger als geplant zu tun: Der Visselhöveder Henning Cordes als FDP-Vertreter hatte spontan abgesagt, und so standen lediglich die Fischerhuderin Bettina Schwing (Grüne), Eike Holsten (CDU) aus Rotenburg und der Vahlder Tobias Koch (SPD) an den Stehtischen.

Auch in Sachen Publikum zeigte sich Ruschmeyer leicht enttäuscht, nur die hinteren Stuhlreihen waren besetzt, um die 30 Menschen hatten den Weg zu der, von der Landjugend als „Scheunengespräch“ betitelten, Veranstaltung gefunden.

Attraktivität des ländlichen Raums

Die Frage „Wie halten wir den ländlichen Raum attraktiv?“ stand über dem Abend, und es zeigte sich, dass es da so einiges an Diskussionsbedarf gab: Zumindest die Antworten auf die ersten Einstiegsfragen, auf die die drei Kandidaten mit dem Hochhalten von Schildchen – Zustimmung beziehungsweise Ablehnung – reagieren sollten, suggerierten noch eine gewisse Harmonie. Diese ging dann allerdings bei den weiteren neun Themenblöcken spätestens beim Bereich Landwirtschaft flöten: Fast schon erwartbar steckte da das größte Debattenpotenzial. Alle drei betonten ihre Zustimmung zu dem Konzept des Niedersächsischen Weges, bei dem Naturschutz, Politik und Landwirtschaft an einem Tisch sitzen – damit endete die gemeinsame Meinung. Ein klares Bekenntnis zur konventionellen Landwirtschaft auf der Seite Holstens stand die Forderung nach einem notwendigen Wandel von Schwing gegenüber – während Koch verdeutlichte, dass man bei der Frage nach Erzeugnissen aus Bio- oder konventionellem Anbau dem Verbraucher nichts aufdrücken könne.

Verschiedene Themen

Bei anderen Themen, wie zum Beispiel dem Nachwuchsmangel im Handwerk waren sich Koch, Holsten und Schwing zwar einig, was die problematische Situation anging, nicht aber über die Lösung. Während die Juristin auf bessere Bezahlung setzt, will Politikwissenschaftler Holsten die Berufsbildenden Schulen nicht mehr so stiefmütterlich behandelt wissen, und der Polizist Koch, der ursprünglich Tischler gelernt hatte, forderte mehr Praktika in den Schulen. Auch die weiteren Themen, wie Ärzteversorgung, ÖPNV, Erneuerbare Energien, sozialer Wohnraum und Bildung zeigten mal deutlich, mal nur in Nuancen Differenzen auf. Einigkeit herrschte beim Thema Digitalisierung. „Glasfaser ist ein Muss, vor allem in Schulen“, argumentierte Schwing. Holsten bezeichnete den Breitbandausbau als „Daseinsvorsorge“ und Koch betonte die Wichtigkeit, auf dem Land auch Aussiedlerhöfe an das Netz anzubinden.

Lars Ruschmeyer führt durch die Debatte. © -

Für Koch und Schwing kam, obwohl es eine Landtagswahl ist, aus dem Publikum die, allerdings nicht immer konstruktive („Das ist alles scheiße!“) Kritik an der Arbeit der Ampel-Koalition in Berlin dazu. Das führte dazu, dass beide sich in ihren Statements von Zeit zu Zeit auch mal dezent, mal deutlich von der Politik ihrer jeweiligen Parteien distanzierten – beispielsweise in punkto Abschaffung des Sprach-Kita-Programmes.

Am pragmatischsten war da noch die Forderung von Samtgemeindebürgermeister und Horstedter Holger Bahrenburg: „Wir brauchen weniger Bürokratie und einfachere Lösungen. Die Hürden müssen runtergeschraubt werden – egal, wer nach der Wahl in der Regierung ist.“ Auch, wenn Holsten bei der Prognose aus dem Publikum für eine schwarz-grüne Koalition immer wieder vehement den Kopf schüttelte: Optionen, wie die nächste Landesregierung aussehen könnte, gibt es am Wahlabend ab 18 Uhr.