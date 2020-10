Regionaler Mittelstand: „Betriebe sind oft vor Ort verwurzelt“

Der Mittelstand im Landkreis Rotenburg ist von zentraler Bedeutung. Oft sind es Familienbetriebe, die nicht nur nach rein wirtschaftlicher Logik agieren. Eine neue Serie rückt sie in den Fokus

Der Volksmund sagt, der Mittelstand ist das Fundament der deutschen Wirtschaft. Und das stimme auch, so Gesa Weiss, die Wirtschaftsförderin des Landkreises Rotenburg. In einer kleinen Serie wird die Kreiszeitung in den kommenden Wochen und Monaten einige Sottrumer Beispiele dieses Fundaments vorstellen. Zum Auftakt erklärt Weiss im Interview Grundsätzliches zum Mittelstand und zu Familienbetrieben und was sie ausmacht.

Frau Weiss, wenn wir vom Mittelstand reden, wovon reden wir im Kreis Rotenburg eigentlich genau? Wie sieht der typische Mittelständler im Landkreis aus?

Den typischen Mittelständler wird es gar nicht geben. Der Mittelstand ist so definiert, dass bis zu 249 Mitarbeiter in einem Unternehmen sind bei 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Da gibt es natürlich sehr viele Betriebe unterschiedlicher Art und Ausprägung – vom kleinen Familienunternehmen bis eben 249 Mitarbeitern.

+ Gesa Weiss ist Wirtschaftsförderin beim Landkreis Rotenburg. © Menker

Ist der typische Betrieb im Landkreis noch ein Familienunternehmen?

Auch das. Um ein Beispiel zu nennen: Holzbau Cordes in Waffensen ist in vierter Generation, hat als kleine Tischlerei angefangen und ist jetzt mit etwa 50 Mitarbeitern unterwegs, sehr innovativ. Es gibt international bedeutende Projekte, die dort realisiert werden – ein Beispiel hierfür ist die Holzachterbahn im Heide Park. Das ist sicher genauso ein klassischer Mittelständler wie zum Beispiel Avides, eine Gründung in den 90er-Jahren aus der Garage heraus mit Produkten, die es in Deutschland nicht gab. Und die haben sich entwickelt zu einem der größten Retourenbearbeiter von Amazon mit etwa 160 Mitarbeitern zurzeit. Wenn man die beiden Betriebe jetzt miteinander vergleichen würde, sind sie natürlich sehr unterschiedlich, aber es sind beides klassische mittelständische Unternehmen.

Man kann also nicht sagen, unsere Region ist stärker vom Handwerk geprägt als von Dienstleistern?

Wir haben in jedem Falle einen Schwerpunkt im Handwerk. Und bei den Branchen haben wir einen Schwerpunkt im Bereich Ernährung.

Sie meinen Landwirtschaft?

Nein, ich meine die Betriebe, die landwirtschaftliche Produkte verarbeiten – etwa die Molkereien, wobei die in Zeven mittlerweile kein klassischer Mittelständler ist. Aber auch Eiprodukte oder Ähnliches, das hier im Landkreis verarbeitet wird. Das sind außerdem die Branchen, die uns krisenfest gemacht haben in der Finanzkrise seit 2009.

Kommen wir doch nochmal auf die Familien zurück. Welchen Stellenwert nimmt sie in der Unternehmenskultur im Landkreis ein?

Ich denke, dass sie schon einen sehr hohen Stellenwert hat. Weil sie häufig dazu führt, dass man nicht aus rein betriebswirtschaftlichen Überlegungen ganz woanders hingeht – an Autobahnenknotenpunkte zum Beispiel –, sondern sie sind vor Ort verwurzelt, dort zuhause und behalten den Standort bei. Das ist etwas, das ich durchaus öfters höre.

Wie stark gehört ein Betrieb zu einem Dorf?

Was wir nicht außer Acht lassen dürfen in unserer ländlich geprägten Region, ist das Thema soziale Verantwortung. Wenn zum Beispiel ein plattdeutsches Theater aufgeführt wird, stehen auf dem Flyer als Unterstützer oft die kleinen Firmen. Sie halten kulturelle oder sportliche – sei es Trikotwerbung – Aktivitäten am Leben halten.

Der Mittelstand im Landkreis Der Mittelstand im Landkreis Rotenburg befindet sich im Wachstum. Von 2008 bis 2018 sind laut Wirtschaftsförderin Gesa Weiss 5 700 sozialversicherungspflichtige Jobs in diesem Sektor entstanden, also in den Betrieben mit bis zu 249 Mitarbeitern oder einem Umsatz vom mindestens 50 Millionen Euro. Das sei ein Zuwachs von rund 20 Prozent. Insgesamt 6391 Betriebe im Landkreis gehörten 2018 dem Mittelstand an, sie haben gemeinsam einen Umsatz von rund 16,79 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die meisten Firmen sind Kleinstbetriebe mit bis zu neun Mitarbeitern. Rund 87,5 Prozent macht ihr Anteil aus. Etwa jedes zehnte Unternehmen ist ein Kleinbetrieb mit bis zu 49 Mitarbeitern, zwischen 50 und 249 Mitarbeiter haben nur etwa 2,1 Prozent der Betriebe, rund 0,4 Prozent haben noch mehr. In diesem Zeitraum ist die Anzahl der Kleinstbetriebe um 9,1 Prozent zurückgegangen. In den anderen Größen gibt es hingegen Wachstum. Das ist übrigens laut Weiss auch die wesentliche Erklärung für den Schwund an Kleinstbetriebe: „Sie werden einfach größer und rutschen so in eine andere Kategorie.“ Rund 54 000 Personen sind im Landkreis bei einem mittelständischen Betrieb angestellt.

Der deutsche Mittelstand als Fundament unserer Wirtschaft wird gerne mal als Mythos verschrien. Wie präsent ist dieser Begriff eigentlich für einen Jungunternehmer?

Was heißt Mythos? Ich würde gar nicht sagen, dass es ein Mythos ist, sondern es ist ja tatsächlich unser Fundament. Wenn wir uns anschauen, was die deutsche Wirtschaft prägt, ist das der Mittelstand. 99,6 Prozent der Unternehmen im Landkreis Rotenburg sind Mittelstand. Das trägt die Wirtschaft. Ob sich ein Start-up mit dem Begriff identifiziert, kann ich gar nicht sagen, das ist bei Gründungsgesprächen nie Thema.

Hinter dem Begriff verstecken sich national große Erfolgsgeschichten. Was sind unsere „Leuchttürme“?

Wenn man im Landkreis weiter Richtung Bremervörde schaut, gibt es dort die Thomas-Gruppe, wo der Lattenrost erfunden wurde – auch ein international tätiges Familienunternehmen. Es gibt dort auch die Firma Strehl, die über die Region hinaus für Orthesen für Kinder bekannt ist, die auch mit „Abfallprodukten“ – etwa Rest-Carbon – aus dem Stader Airbus-Werk arbeiten. Es sind hochinnovative Dinge, die in den kleinen Betrieben passieren. Die Größe ist aus meiner Sicht ein Vorteil, weil die Betriebe die Möglichkeit haben, Nischen abzudecken, in sie hineingehen, Experten werden.

In den vergangenen Jahren haben sich in der Region viele große Konzerne – etwa Rewe in Sottrum oder bald Thyssenkrupp Schulte in Waffensen – angesiedelt. Ist so etwas eine Konkurrenz für den Mittelstand?

Ich sehe das immer so: Wenn sich ein großer Konzern ansiedelt, zieht das auch immer Verflechtungen nach sich. Das heißt auch, dass der kleine Mittelstands-Zulieferer zu einem solchen Unternehmen werden kann. So eine Ansiedlung zieht ebenso oft Neugründungen nach sich. Ich würde das immer in Gänze betrachten wollen und nicht als „Konzerne in Konkurrenz zum Mittelstand“. Letzten Endes sollte es sich immer ergänzen, und das tut es ja.

Die Digitalisierung ist das eine, doch womit hat der Mittelständler von heute eigentlich am meisten zu kämpfen?

Genau mit der Digitalisierung. Das andere Thema ist der Fachkräftemangel. Wie sich das jetzt durch Corona entwickeln wird, da wage ich keine Prognose. Dazu ist die Situation zu schnelllebig. Auf jeden Fall, kann man in den Bereichen, wo es Menschen braucht, nicht alles digitalisieren. Die Digitalisierung wird nicht dafür sorgen, dass wir weniger Arbeitsplätze haben – in der Pflege oder im Handwerk.