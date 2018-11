Betreuung sollte Bedarfe der Eltern besser berücksichtigen

Sottrum - Von Farina Witte. Mit dem Thema Kinderbetreuung beschäftigen sich die Politiker in der Gemeinde Sottrum nun schon das ganze Jahr über. In der vergangenen Sitzung des Schulausschusses etwa ging es um die Einrichtung einer Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen. Für flexiblere Betreuung in den Kindergärten setzt sich die FPD ein. Dazu hatte sie bereits im vergangenen Jahr einen Antrag im Ausschuss für Kinder, Jugend, Sport, Soziales und Kultur gestellt. In der Sitzung am Montagabend im Rathaus kommt dieser erneut auf den Tisch.

Vor einem Jahr wurde der Antrag zwar nicht abgelehnt, aber die Politik war dafür, zunächst den Bedarf abzuklären. Den Part hat im Frühjahr dieses Jahres eine Elterninitiative übernommen, zu der auch FDP-Mitglied Andreas Zack gehört. In der Umfrage haben sie herausgefunden, welche Betreuungszeiten für die Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern in Sottrum infrage kommen. Zwei Monate lang sammelten sie dazu Stimmzettel. 36 Antworten hat die Elterninitiative erhalten. Daraus ablesen konnten sie, dass in 36 Fällen die Eltern nicht zufrieden sind mit den momentan angebotenen Betreuungszeiten in der Gemeinde. Aus den Antworten ging hervor, dass 17 Eltern sich eine Betreuung vor 7.30 Uhr wünschen. Für die Betreuungszeit am Nachmittag sah es noch deutlicher aus. 80 Prozent der Antworten fordern eine Betreuung nach 14 Uhr. Derzeit ist die Kernzeit in den Sottrumer Kindergärten von 8 bis 12 Uhr, ein Spätdienst wird bis 14 Uhr angeboten. „Wir sollten weg von einer festen Kernzeit“, meint Zack. Das sei nicht nur notwendig, weil einige Pendler an Zugabfahrtszeiten gebunden sind, sondern ergebe sich auch aus Arbeitszeiten der Eltern.

Auch eine flexiblere Gestaltung sei wünschenswert, etwa wenn Eltern ihre Kinder an einzelnen Wochentagen selbst betreuen möchten, ihren Nachwuchs an anderen Tagen aber dafür länger in der Kita lassen möchten. Die Betreuung sollte die Bedarfe der Eltern besser berücksichtigen. Problematisch sieht er auch, dass die Betreuungszeiten in der Krippe, Kita und Grundschule unterschiedlich sind.

„Wir finden die Einwände der Kindergärten wichtig“, betont Zack. Ein pädagogisches Konzept sei vonnöten. Denn ein Problem bei längeren Betreuungszeiten sei, dass man wechselndes Personal benötigte und die Kinder dann verschiedene Bezugspersonen hätten. Sinnvoll sei es auch, eine Zeit festzulegen, in der kein Abholen und Hinbringen möglich ist, damit die Gruppe nicht ständig auseinandergerissen wird. „Der Antrag muss nicht eins zu eins umgesetzt werden“, meint Zack. Wichtig sei, mit den betreffenden Personen, den Eltern und Erziehern, das Thema zu diskutieren.

Ebenfalls um die Kinderbetreuung geht es im Antrag der SPD-Fraktion, die darin eine neue Sozialstaffel der Krippengebühren fordert. Diese ist einige Jahre nicht angepasst worden. Bislang gibt es vier Stufen, in denen man nach Einkommen gestaffelt 128, 160, 200 oder 248 Euro zahlt. Die SPD-Fraktion fordert, die Staffelung gerechter zu gestalten. Sie schlägt vor, die Beiträge in den ersten beiden Beitragsgruppen um 50 beziehungsweise 25 Prozent zu senken. Die Einkommensgrenzen in der vierten Stufe sollten dafür um 12. 000 Euro angehoben werden. In einer zweiten Variante sind die Einkommensgrenzen in allen vier Stufen um 4 .000 Euro angehoben worden. Der Gesetzgeber habe keine konkreten Vorgaben für die Festlegung der Gebührenordnung gemacht, weshalb es eine Vielzahl an Berechnungsmodellen gebe.

Auch die FPD hat in ihrem Antrag zur flexiblen Kinderbetreuung eine Beitragsstaffelung vorgelegt. Sie schlagen sechs Einkommensstaffelungen vor und wenden anstelle von Tagessätzen Stundensätze an. Die untere Einkommensgrenze liegt hier bei 24. 000 Euro (im Modell der SPD ist die niedrigste 19. 000 Euro) und fünf Euro pro Stunde. Die Stufe sechs hat eine Grenze von 62 .000 Euro Familieneinkommen und einen Beitrag von 17 Euro pro Stunde. Am Montagabend werden die Varianten beider Anträge diskutiert.