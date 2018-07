Harfenistinnen der Kreismusikschule Rotenburg geben Konzert in Sottrum

Sottrum - Von Farina Witte. Ein etwas anderer Klang ist am Sonntagnachmittag durch die Sottrumer St.-Georg-Kirche gehallt. Anstatt der Orgel begleiteten fünf Harfenistinnen der Kreismusikschule Rotenburg die Andacht anlässlich der Diamantenen Konfirmation.

Links vom Altar haben Theresa Altmann, Leiterin der Gruppe, Frauke Schwiebert, Sandra Schmidt, Caroline Schwiebert und Katharina Blanck ihre großen Zupfinstrumente. „Harfenmusik lädt zum Träumen ein“, meinte Pastor Theodor Adam zu Beginn. Die Harfengruppe der Kreismusikschule zeigte dann, wie unterschiedlich das Instrument klingen kann.

Sie spielten unterschiedliche Stücke, von der Filmmusik zu „Fluch der Karibik“ über Leonard Cohens „Hallelujah“ bis hin zu „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani. Dabei waren zarte Töne, aber auch kraftvolle Klänge zu hören, die durch die Akustik der Kirche noch einmal verstärkt wurden.

Pastor Adam richtete die Andacht thematisch auf das Instrument aus, denn die Harfe spiele in der Bibel oft eine Rolle. „Nicht zuletzt ist der Engel mit der Harfe ein sehr bekanntes Bild“, so Adam.

Die Musikerinnen spielen seit mehr als drei Jahren zusammen

Während die Musikerinnen ihre Finger über die Saiten des imposanten Instruments gleiten ließen, merkte man, wie gut sie eingespielt sind. „Wir haben uns vor dreieinhalb Jahren gegründet“, erklärte Leiterin Theresa Altmann. Anfangs seien sie nur zusammengekommen, um es auszuprobieren. „Dann hat es uns aber so viel Spaß gemacht, dass wir dabei geblieben sind“, so Altmann.

Die Harfenspielerinnen der Kreismusikschule sind bislang hauptsächlich in Kirchen aufgetreten, denn dort seien das Ambiente und die Akustik besonders passend. „Unser Repertoire umfasst eine bunte Mischung“, berichtete die Leiterin. Irische Lieder, aber eben auch Popmusik gehören dazu.

Es war bereits das zweite Konzert in der Sottrumer Kirche für die Harfenistinnen. Im Herbst sind weitere Auftritte geplant, unter anderem in den Kirchen in Fintel und Schneverdingen.