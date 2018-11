Besamungsverein Sottrum bilanziert sein Geschäftsjahr

Reeßum - Die Zahlen des Besamungsvereins Sottrum sind auf einem konstant hohen Niveau. „Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 8956 Erstbesamungen durchgeführt“, bilanzierte Geschäftsführer Andreas Meyer. Damit haben die Landwirte fast genau das Vorjahresergebnis (8946) getroffen. Die Besamungen wurden in 75 Betrieben – und damit drei weniger als noch im Jahr zuvor – durchgeführt.

290 Bullen wurden im Verein eingesetzt, wobei die Rasse Schwarzbunt mit über dreiviertel den Löwenanteil ausmachte. In der Einzelstatistik hatte der Bulle „Sylvert“ mit 522 Erstbesamungen die Nase vorn, auf den nächsten Rängen folgten „Powerboy“ (489) und „Flicflac“ (478). „Im Gegensatz zu früher haben fast jedes Jahr andere Bullen die höchste Anzahl“, erklärte Frank Cordes, seit vielen Jahren Vorsitzender des Besamungsvereins Sottrum.

Besamt wurde in 20 Ortschaften, wobei wieder Reeßum (1260) und Otterstedt (1051) vorne liegen. Cordes und Meyer berichteten auch über die noch anstehenden Aktivitäten des Vereins. „Am 4. Dezember unternehmen wir eine Fahrt in den Landkreis Stade“, so Cordes. Dort stehen eine Betriebsbesichtigung sowie der Besuch einer Ziegelei, die auf traditionelle Weise produziert, auf dem Programm. „Einige Plätze im Bus sind noch frei“, lud der Vorsitzende ein. Anmeldungen nimmt das Büro der Zuchttechniker telefonisch unter 04264 / 370118 entgegen. Außerdem ist für Sommer eine Hofbesichtigung bei der Betriebsgemeinschaft Tiemax in Gyhum-Hesedorf in Planung.

Nach dem Geschäftsbericht erwarteten die Mitglieder noch zwei interessante Vorträge. So stand bei Ralf Strassemeyer die Herdentypisierung als Management unternehmerischer Entscheidungen im Mittelpunkt. Der Geschäftsführer der Masterrind stellte dabei die Möglichkeit vor, genomische Zuchtwerte der Tiere anhand der DNA zu bestimmen. Damit können Merkmale wie Leistung oder Hinterbeinentwicklung entschlüsselt werden. „Das ist keine Genmanipulation, sondern eher mit einem Vaterschaftstest zu vergleichen“, betonte Cordes, der selbst gute Erfahrungen gemacht habe. Auf offene Ohren stieß auch der Vortrag von Bernd Lührmann, Unternehmensberater der Landwirtschaftskammer, der zum Thema „Sauber finanzieren – jeder profitiert“ referierte.

