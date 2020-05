Bergstraße im Sommer fertig

In den vergangenen Jahren hat Hassendorf kräftig in die Infrastruktur investiert und viele Straßen saniert. Nun steht dieses Maßnahmenpaket vor dem Abschluss. Doch die nächste Großinvestition steht bereits bevor.

Hassendorf – An der Bergstraße und an der Bahnhofstraße kann es am besten erkennen: In Hassendorf hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan was den Straßenbau anbelangt. Besondern an den Fuß- und Radwegen sind deutliche Veränderungen sichtbar. „Mit dem Straßenbau sind wir erstmal durch“, sagt Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) zufrieden. Er steht am Rande des hinteren Bauabschnitts der Bergstraße. Zwischen Charlottenweg und Wedenweg legen zwei Bauarbeiter gerade das Fundament für den neuen Fußweg. Später bekommt auch die Straße selbst eine neue Fahrbahndecke. Im Sommer will man damit durch sein, danach stehen lediglich der Endausbau der Straße im Neubaugebiet und laut Wegemeister Hermann Rugen einige Ausbesserungen der Wirtschaftswege in der Umgebung an.

1,07 Millionen Euro hat die kleine Gemeinde in den vergangenen Jahren in den Straßenbau investiert. Nicht nur hier an der Bergstraße, sondern auch an der Bahnhofstraße, wo ein neuer Radweg mit fast 30 neu gepflanzten Bäumen entstanden ist. Viel Geld für Hassendorf, wo mit dem Ausbau des Kindergartens schon der nächste große Kostenfaktor ansteht. Kredite für den Straßenausbau musste die Gemeinde aber nicht aufnehmen, so Dreyer. „Milde 27 Prozent“ der Kosten, so formuliert es der Bürgermeister, zahlen die Anlieger über die Straßenausbaubeiträge. Das habe man miteinander vereinbart und das Geld werde auch ohne großes Murren überwiesen. Zu den 1,07 Millionen kommen später noch 230 000 Euro für den Endausbau im Neubaugebiet.

Fußweg und Straße sind in der Bergstraße weitestgehend von einem Rasenstreifen getrennt. Ingenieur Hermann de Riese betont in diesem Punkt den Sicherheitsaspekt. Immerhin sei die Bergstraße in den vergangenen Jahren zur Hauptachse zu den Wohngebieten geworden. Auch Kinder gebe es in diesem Bereich, dem Osten des Dorfes, laut Dreyer immer mehr. Der abgetrennte Weg kommt gut an, zum Beispiel bei Hans-Joachim Hartmann, der ankündigt, dass an den lichten Stellen der Bergstraße auch noch Eichen gepflanzt werden.

Während de Riese Hassendorf „straßenmäßig“ für „gut in Schuss“ hält, blickt SPD-Gemeinderatsmitglied Hartmann schon auf die kommenden Jahre und wie man sie finanziell bewerkstelligen wird. „Wegen des Kindergartens müssen wir einiges für zwei Jahre hinten anstellen“, sagt er. Immerhin kann die Gemeinde in den nächsten Monaten damit rechnen, wegen der Covid-19-Pandemie keine herben finanziellen Einbußen hinnehmen zu müssen. Das liegt laut Bürgermeister Dreyer daran, dass die Gewerbesteuern in Hassendorf hauptsächlich vom Windpark und vom Umspannwerk kommen. Und die seien coronaunabhängig, sagt er.