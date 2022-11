Baum ist nicht gleich Baum: Auf der Tannenbaumschonung des Forsthofs Prüser beginnt die Saison

+ © Baucke Gemeinsam mit Sören Prüser bugsieren die „Maxis“ aus dem Kindergarten Hellwege ihren Baum ins Netz. © Baucke

Die Kinder sind in diesem Jahr die ersten, die sich auf der Schonung des Betriebs in Hellwege ihren Baum für den Kindergarten aussuchen dürfen. Am nächsten Wochenende startet dort an der Bosdorfer Straße der Verkauf inklusive Selberschlagen.

Hellwege – Es ist soweit: Sieben Kinder aus der „Maxi“-Gruppe des Hellweger Kindergartens stellen ihre Punschtassen beiseite und stiefeln den Hauptweg zwischen den Weihnachtsbäumen entlang. Ihnen folgen Erzieherinnen, Pressevertreter und Sören Prüser mit der Elektro-Kettensäge in die Tannenbaumschonung an der Bosdorfer Straße in Hellwege. Die Kinder sind in diesem Jahr die ersten, die sich auf Einladung des Forsthofs Prüser einen Baum aussuchen dürfen, der im Kindergarten stehen soll.

Und das in einem besonderen Rahmen, denn es ist bundesweit der offizielle Startschuss in die Tannenbaum-Saison – ausgerufen vom Verband Natürlicher Weihnachtsbaum, dessen Mitglied der Forsthof ist. „Auf den Start haben wir ein ganzes Jahr hingearbeitet“, sagt Sören Prüser. Der fällt in diesem Jahr etwas aufwendiger aus, denn das Hellweger Unternehmen ist deutschlandweit einer von acht Betrieben und der einzige in Niedersachsen, auf dem die Saison durch den Verband eröffnet wird – inklusive Live-Schalte auf den Betrieb Ostseetanne im Norden Mecklenburg-Vorpommerns, wo neben Verbandsvertretung auch die neue deutsche Weihnachtsbaumkönigin Sophia Adelberger aus Bayern zu Gast ist.

+ Die „Maxis“ aus dem Kindergarten Hellwege finden in Begleitung von Sören Prüser in der Tannenbaumschonung ihren Traum-Baum – inklusive Doppelspitze. © Baucke

Dabei liegen keine einfachen Monate hinter Prüser und seinem Team: „Die Trockenheit in diesem Jahr belastet die Bäume immer noch, vor allem von den kleinen Bäumen, deren Wurzelwerk noch nicht sehr tief in den Boden reicht, sind viele eingegangen.“ Eine Beobachtung, die nicht neu ist: „Wir merken schon seit den vergangenen Jahren, dass es trockener wird.“

Dennoch: Dem kritischen Blick der „Maxis“ halten die Bäume stand, ein Kandidat ist schon nach wenigen Schritten gefunden, bis die Kinder doch beschließen, dass es nicht gleich der erste sein muss, hat doch die Schonung zu diesem Zeitpunkt noch einiges an Auswahl zu bieten.

Denn auf insgesamt 160 Hektar pflanzt der Hellweger Betrieb die Weihnachtsbäume an, bis auf wenige Ausnahmen Nordmanntannen. Hauptsächlich werden die Verkaufsstände in der Region bestückt, an der Bosdorfer Straße – wie auch bei Breddorf und Oyten – allerdings dürfen die Käufer an den kommenden Adventswochenenden selbst zur Säge greifen, gestärkt von Punsch und Stockbrot. „Das ist auch für Kinder toll, zumal sie so sehen, wo der Weihnachtsbaum herkommt“, so Prüser.

+ Die Kinder tragen mit Sören Prüser den Baum zum Ausgang. © Baucke

Allerdings werden Weihnachtsbaumfreunde in diesem Jahr ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen: „Wir haben die Preise etwas angepasst“, erklärt Prüser. „Allerdings nicht bei den Aktionsbäumen.“ Gemeint sind damit die Tannen, die nicht ganz perfekt gewachsen sind, beispielsweise, wenn sie zwei Spitzen haben, „Bäume mit Charakter halt“, sagt Prüser mit einem Lachen. Ein solches Exemplar ist es, das die Kinder nun entdecken, gut zwei Meter hoch mit Doppelspitze. „Der soll es sein“, sind sie sich schnell einig, während Prüser die Kettensäge zückt und den Stamm kappt.

Denn Baum ist nicht gleich Baum: „Wir haben schon in den vergangenen Corona-Jahren gemerkt, dass der Weihnachtsbaum in Krisenzeiten einen hohen Stellenwert hat“, ist der Hellweger überzeugt. Nach wie vor gilt: „Schön schlank und nicht so ausladend soll er sein.“ Vor allem beliebt sind Bäume zwischen zwei und zweieinhalb Metern, während die Kandidaten mit drei bis vier Metern als auch die kleineren Bäumchen bei den Verkaufszahlen eher eine Nebenrolle spielen.

+ Der zweite Baum ist für den TuS Hellwege – zur Freude von Alena Mahnken (l.) und Monika Reimann (r.). © Baucke

In erste Kategorie fällt der Baum für den Hellweger Kindergarten, den die „Maxis“ mit Prüsers Hilfe nach vorne ziehen und dort sicherheitshalber noch mal an der Messlatte anlegen, bevor es ans Einnetzen geht. Und dabei kann Prüser die Kinder gut gebrauchen, denn um den buschigen Baum durch den engen Trichter in das Netz zu bekommen, braucht es einen ordentlichen Ruck.

Am Ende wartet der Baum für die Kinder auf den Abtransport, und die Lütten machen sich mit kleinen Setzlingen im Gepäck auf den Rückweg ins Dorf. Für sie ist das Abenteuer Baumsuche beendet, auf der Schonung des Forsthofs Prüser geht es jetzt erst so richtig los.