Baubeginn noch in diesem Jahr

Sottrum – Jede Menge vor hat der Sottrumer Heimatverein in diesem Jahr. Das Programm ist gut gefüllt, doch das größte Ereignis ist wohl der Bau eines Kulturhauses auf dem Heimathausgelände. Der soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr beginnen. Derzeit warte man noch auf die Baugenehmigung, informiert Erich Schnackenberg vom Verein. Die Finanzierung, rund 400 000 Euro soll das Projekt kosten, sei bereits weitgehend gesichert.

Der Bau soll an die Stelle rücken, wo heute noch das Backhaus steht. Dieses werde dafür zurückgebaut und andernorts auf dem Gelände wieder aufgebaut. Das allerdings nur in Teilen. Es schrumpfe ungefähr auf die halbe Größe. Der genaue Standort steht jedoch noch nicht fest, denn Schwierigkeiten macht zum Beispiel, dass Teile des Geländes zum Hochwassergebiet der Wieste gehören. „Wir versuchen, das Backhaus irgendwie in das Ensemble zu integrieren“, sagt Schnackenberg.

Rück- und Wiederaufbau gilt übrigens auch für das Kulturhaus selbst. Das steht jetzt noch in Buschhausen bei Osterholz-Scharmbeck und soll nach Erteilung der Baugenehmigung nach Sottrum überführt werden. Der mehrere Jahrhunderte alte, ehemalige Stall wird in Sottrum zum Gemeindearchiv und zum Ausstellungsraum umgebaut. Einige Details sind bereits von einem Architekten ausgearbeitet. Sie sollen, so Schnackenberg, am kommenden Sonntag beim internen Neujahrsempfang im Heimathaus den Mitgliedern gezeigt werden. Das Ziel ist, dass das Gebäude im kommenden Jahr fertigzustellen – also rechtzeitig zum 40-jährigen Bestehen des Heimatvereins.

Zudem kommt ein internationaler Gedanke hinzu, deswegen nennt der Heimatverein sein zukünftiges Gebäude auch „Europäisches Kultur- und Heimathaus“. Ein Gedankenspiel ist, dass in diesem zum Beispiel Künstler aus den Partnergemeinden Sottrums – Sauveterre de Guyenne in Frankreich und Lubasz in Polen – Ausstellungen durchführen können.

Bis dahin findet Kultur beim Heimatverein in Sottrum am gewohnten Ort statt: im Heimathaus. Am Samstag, 7. März, gibt es zum Beispiel wieder von 10.30 bis 15 Uhr einen Bastelworkshop für Kinder. Dafür ist eine Anmeldung unter 04264 / 406219 erforderlich. Knapp eine Woche später, 15. März, ist von 11 bis 17 Uhr der Osterbasar, am 26. März findet der erste von zwei Filmabenden des Jahres (Einlass: 18.30 Uhr) statt.

Im April können Interessierte das Spinnen mit dem Spinnrad erlernen. Der Kurs ist an zwei Wochenenden, 18., 19., 25. und 26. April, immer von 10 bis 16 Uhr, Bis zum 1. April kann man sich noch unter der Telefonnummer 04264 / 3548 anmelden. Bis zur Sommerpause im Juli stehen noch das Pfingstbaumpflanzen (30. Mai, 11 Uhr) am Heimathaus auf dem Programm. Am Montag, 1. Juni, nimmt man mit der Stuckenborsteler Wassermühle am Mühlentag teil.

Dort findet auch der jährliche Mühlengottesdienst mit Taufen am 16. August (10 Uhr) statt. Anschließend geht es weiter mit der Beteiligung am Kinderferienprogramm der Samtgemeinde am Donnerstag, 20. August, von 14.30 Uhr an im Heimathaus. Der nächste Höhepunkt ist der Tag des offenen Denkmals am 13. September, wo nicht nur das Heimathaus mit einer Ausstellung macht, sondern ebenfalls die benachbarte St.-Georg-Kirche und die Wassermühle.

Anschließend ist Erntefest (20. September), und mit dem Weihnachtsmarkt am 29. November neigt sich der Jahresplan des Heimatvereins dem Ende zu.

Zudem unternimmt der Heimatverein in diesem Jahr drei Touren:

Die erste Ausfahrt führt am Samstag, 6. Juni, nach Hamburg. Es geht ins Ohnsorg Theater zum Stück „Sommerfest“. Los geht es um 13 Uhr vom Bahnhof in Sottrum. Der Kostenpunkt liegt inklusive Eintritt und Bahnfahrt bei 32 Euro. Anmeldungen sind unter der Nummer 04264 / 82000 noch bis zum 1. Mai möglich.

.Eine Woche später schwingt sich der Verein am Sonntag, 14. Juni, aufs Fahrrad. Vom Heimathaus aus geht es zu einem noch nicht genannten Ziel in der Sottrumer Umgebung. Daher wird der genaue Abfahrtszeitpunkt noch bekannt gegeben. Trotzdem kann man sich schonmal anmelden, und zwar unter 04264 / 82000 oder 2362.

.Der diesjährige Tagesausflug führt am Samstag, 29. August , nach Osnabrück. Dort gibt es eine Führung, auf der Rückfahrt zudem einen Halt beim Freilichtmuseum zur Varusschlacht bei Bramsche. Anmeldungen bis zum 20. August unter 04264 / 82000.