Leere Körbe, volle Regale: Bauamt Sottrum und Stadtplanerin beziehen Übergangsquartier

Von: Nina Baucke

Teilen

Eckhard Behrens freut sich über das Gemälde von Birgit Bösen. Marco Körner (l.) und Heiko Biesemeier sind mit ihren Übergangsbüros zufrieden, während Nina Storch reichlich Platz für die Aktenordner hat. © Baucke

Bis zur Fertigstellung des neuen Rathauses hat das Bauamt der Samtgemeinde Sottrum einen neuen Platz: Sechs Mitarbeiter der Verwaltung inklusive Bauamtsleiter Eckhard Behres erledigen ihre Aufgaben vorerst im ehemaligen Heidesand-Gebäude an der Bremer Straße.

Sottrum – Erst seit Anfang September arbeitet das Amt für Bauen, Klimaschutz und Umwelt der Samtgemeinde Sottrum von seinem provisorischen Quartier an der Bremer Straße aus, aber von Umzugskartons ist bereits keine Spur mehr. Alle Unterlagen, Ordner, Materialien und Co. sind bereits verstaut. Lediglich ein Staubsauger steht fast verschämt in einer Ecke neben dem Besprechungstisch im Flur. „Für den haben wir noch keinen Platz, ansonsten mussten wir schnell auspacken“, sagt Amtsleiter Eckhard Behrens mit einem Lachen. „Wir hatten Klappkörbe, und die brauchen die Kollegen jetzt dringend für die Landtagswahl.“

Dass das Bauamt nun vorerst einen neuen Standort hat, ist der Enge im Rathaus Am Eichkamp geschuldet. „Manche Mitarbeiter mussten sich von Tag zu Tag immer irgendwo einen Platz suchen. Da hat sich dann die Verwaltung auf die Suche nach Büroräumen gemacht“, berichtet Behrens. Dass die Umquartierung das Bauamt treffen würde, hatte sich schnell abgezeichnet: „Gewisse Abteilungen müssen einfach im Rathaus bleiben, bei uns wiederum bot sich das an.“

Marco Körner (l.) und Heiko Biesemeier sind mit ihren Übergangsbüros zufrieden. © Baucke

Die räumliche Lösung tauchte mit dem Kauf des ehemaligen Heidesand-Gebäudes an der Bremer Straße 44 auf, dass die Samtgemeinde ursprünglich als Lager für die Feuerwehr gekauft hatte. In einem dazugehörigen Bürotrakt sind nun in drei Zimmern acht Arbeitsplätze eingerichtet, sechs sind davon aktuell besetzt, darunter auch der der neuen Stadtplanerin Karla Lohmeyer. Einer ist für die Person gedacht, die die Stelle des Klimaschutzmanagers übernehmen wird, ein weiterer bleibt vorerst frei. „Wir haben zwar in der Coronazeit gemerkt, dass Homeoffice funktioniert, aber wir hier zum Beispiel im Bauamt bewegen halt noch viel Papier, die Bauanträge sind leider noch nicht digital“, bedauert Behrens.

Das bedeutet gleichzeitig auch einiges mehr an Logistik, wenn die Mitarbeiter Unterlagen zwischen Rathaus und der neuen, 600 Meter entfernten Außenstelle hin- und her bringen müssen. „Das erfordert ein bisschen Koordinierung, und das merken wir in den alltäglichen Abläufen schon. Aber wir merken auch: Es klappt, und das geht nur im gesamten Team.“

Die Situation hier ist ja nicht für die Ewigkeit.

Die Möbel in den Räumen sind gebraucht, „ansonsten sind es nur die Drehstühle, Rechner und Rollcontainer der jeweiligen Mitarbeiter, die wir hier herüber bringen mussten“, berichtet Behrens. Trotz des neuen Standortes sollen die Bürger beim Bauamt den gewohnten Service vorfinden, sogar die Öffnungszeiten entsprechen exakt denen des Rathauses, auch die Telefonnummern sind unverändert.

„Der einzige Nachteil ist, dass wir leider nicht barrierefrei sind“, so Behrens. „Das Gute auf der anderen Seite ist, dass wir hier bedeutend mehr Platz haben. Es gibt keine Schrägen, alles ist luftiger und heller. Für jeden einzelnen Mitarbeiter ist es hier großzügiger – und auch im Rathaus ist bedeutend mehr Platz.“ Lediglich bei Sonnenschein nimmt die Temperatur in den Räumen – wie allerdings auch im Rathaus – deutlich zu. „Aber alles ist soweit gut, die Situation hier ist ja nicht für die Ewigkeit“, sagt Behrens.

Nina Storch hat reichlich Platz für die Aktenordner. © -

Denn das Provisorium wird nur so lange gebraucht, bis das Rathaus nach dem neuen Anbau und Umbau im Bestand komplett fertig ist. Vorerst richtet sich das Bauamt in der neuen Außenstelle häuslich ein, inklusive eines Gemäldes vom Sottrumer Rathaus im Treppenhaus, das Ordnungsamtsmitarbeiterin Birgit Bösen gemalt hat. „Wir machen uns das hier schon nett“, ist Behrens überzeugt. „Und dank des Gemäldes vergessen wir auch das Rathaus nicht.“