„Barrierefrei?“: Die Samtgemeinde Sottrum sieht sich als Vorreiterin

Von: Judith Tausendfreund

Die blauen Haltestellen in Sottrum haben die Bretterbuden abgelöst. Damit entsprechen sie teilweise aber längst nicht den aktuellen Richtlinien. © Tausendfreund

Wenn es um barrierefreie Haltestellen geht, steht die Samtgemeinde Sottrum im Vergleich gut dar. Schon Frühzeitig hat man sich an den Umbau gemacht, wenn auch aus anderen Gründen.

Sottrum – Die Gemeinde Sottrum sieht sich als Vorreiterin in Sachen Barrierefreiheit – auf den „Dörfern“, also in den Mitgliedsgemeinden, ist die Lage noch unterschiedlich. Eckhard Behrens, Bauamtsleiter der Samtgemeinde Sottrum, und Sachbearbeiter Julian Hustedt haben einen Überblick in Sachen Barrierefreiheit und Haltestellen in „ihrem“ Revier. Das Thema ist den beiden langjährig bekannt. „Schon 2004/2005 wurden die ersten Planungen vorgenommen“, erinnert sich Behrens.



Aber es sei im Grunde damals Zufall gewesen, dass man das Ganze angepackt habe. „Früher gab es an den Haltestellen diese Bretterbuden. Die wiederum waren einfach am Ende ihrer Lebenszeit angekommen“, so der Bauamtsleiter. Sottrum sei Mitglied im Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), und über diesen seien damals schon Fördermöglichkeiten in Sachen Haltestellenerneuerung möglich gewesen. Auch das habe dazu geführt, dass schon früh bewusst das Thema Barrierefreiheit beachtet worden sei.



Infrastruktur an Haltestellen Die infrastrukturellen Ausstattungsmerkmale von Haltestellen liegen in der Zuständigkeit der Städte und Gemeinden. Mit dem Haltestellen-Informations-System (HIS) vom Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) liegt eine Datenbank aller Haltestellen im VBN-Gebiet vor. Ziel ist es, jede Haltestelle im Verbundgebiet alle fünf Jahre zu erheben.

Auch wenn der Landkreis Rotenburg nicht zum ZVBN gehört, liegen hier Daten vor: Demnach beträgt die Anzahl der Haltestellenmasten – und damit auch der Haltestellen – 836. Hiervon haben 71,9 Prozent eine befestigte Wartefläche, aber nur 14,7 Prozent verfügen über ein sogenanntes Hochbord – eine Anfahrhilfe zur Reduzierung des Spalts zwischen Bordstein und Buseinstieg – von mindestens 18 Zentimetern. 14,2 Prozent bieten ein Einstiegsfeld und nur 6,7 Prozent sind mit einem Auffindestreifen für Sehbehinderte ausgerüstet.

Diese Punkte beinhalten nach Angaben des VBN/ZVBN die vordringlich notwendigen Ausstattungsmerkmale.

„Eine Änderung beinhaltete, dass eine finanzielle Förderung beim Bau der Haltestellen nur bei einem barrierefreien Ausbau möglich war“, so Behrens weiter. Hustedt, der seit 2008 bei der Gemeinde arbeitet, erläutert, dass die Samtgemeinde Sottrum nicht die Straßenbaulastträgerin ist, sondern dass die Mitgliedsgemeinden selbst entscheiden, welche Haltestellen sie wie ausbauen. Dementsprechend wird das Thema auch jeweils unterschiedlich gehandhabt. „Beispielsweise in Bötersen gibt es Vorzeigehaltestellen, dort wurden aber auch Fördergelder aus dem Dorferneuerungsprogramm verwendet“, sagt Behrens.



Die Samtgemeindeverwaltung würde nicht jeden einzelnen Umbau „verfolgen“, dennoch habe sie einen Eindruck zu ihren Haltestellen. „Die hochfrequentierten Haltestellen sind alle barrierefrei“, ist sich Behrens sicher. Es gebe aber auch „Problemhaltestellen“, zum Beispiel den Busstopp Schützenhof an der Bundesstraße 75 in Sottrum. „Radweg und Fahrbahn sind dort uneben“, beschreibt Behrens. Eine Verlegung sei aber an der Stelle nicht einfach.



Grundsätzlich werde innerhalb solcher Prozesse immer überprüft, welche Haltestellen überhaupt wie stark von Fahrgästen frequentiert würden. Vieles würde in der Gemeindeverwaltung Sottrum koordiniert, da hier eben die Mitgliedschaft im ZVBN vorliege. „Auch wenn Haltestellen neu geschaffen werden, ist das Thema präsent. Da wird in jedem Fall auf Barrierefreiheit geachtet, und wir haben inzwischen auch Übung in der Materie“, so Behrens.



Die Serie In der Serie „Barrierefrei?“ geben wir einen Sachstand über den barrierefreien Ausbau der Haltestellen. Wir fragen bei allen Kommunen im Südkreis nach.

Er steht dabei auch in Kontakt mit den Seniorenvertretern. „Hier wird durchaus über entsprechenden Bedarf gesprochen. Der in diesem Jahr neu aufgestellte Seniorenbeirat benennt Mobilität als eine der dringenden Baustellen.“



In Sachen barrierefreie Haltestellen zeigt sich dort Hans-Joachim Dodenhof, Vorsitzender des Seniorenbeirats Sottrum und stellvertretender Vorsitzender des Kreisseniorenbeirats, durchaus zufrieden. „Da ist wirklich schon einiges gemacht worden“, lobt er die bisherige Arbeit. Zwar habe der Seniorenbeirat eher weniger die Möglichkeit, sich in diese Angelegenheiten einzumischen. „Das machen die alleine“, sagt er mit Blick auf die Gemeinden. Dennoch könne er zum Thema nichts Negatives feststellen. „Da ist alles okay“, so sein Eindruck.



Auch Bauamtsleiter Behrens bekräftigt im Gespräch: „Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr stärken, das Thema ist uns wichtig.“ Viele aus der jüngeren Generation wollten weniger stark auf das Auto angewiesen sein – der Trend werde sich wohl weiter durchsetzen, glaubt man im Rathaus.



Rückblickend weiß Behrens, dass damals, als die ersten barrierefreien Haltestellen gebaut wurden, Skeptiker daran zweifelten, ob die Busse das auch bedienen könnten. „Heute können alle Busse diese Haltestellen anfahren und wir sind froh, dass wir so früh damit begonnen haben, das zu berücksichtigen“, so Behrens abschließend. Allerdings sei – gerade im Sottrumer Ortskern – Barrierefreiheit auch jenseits der Haltestellen ein wichtiges Thema. Und dort sieht der Bauamtsleiter durchaus noch Verbesserungsbedarf.